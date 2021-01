Cuadro de Botticelli sale a subasta por 80 millones de dólares

La casa de subastas Sotheby's se prepara para vender un extraordinario ejemplar de Sandro Botticelli que los expertos han valorado en unos 80 millones de dólares, una obra en excepcionales condiciones y uno de los solo tres retratos de este artista del Renacimiento que quedan en manos privadas.

"En mis 30 años de carrera profesional, nunca he tenido un Botticelli que se acerque a la calidad, la condición, la belleza y la importancia de este", dijo el director neoyorquino del departamento de Grandes Maestros de Sotheby's, Christopher Apostle.



Pintada hace unos 540 años, la obra, Young Man Holding a Roundel (Hombre joven sujetando un medallón), espera solitaria a un posible nuevo propietario en una de las elegantes y sobrias salas de la sede neoyorquina de Sotheby's, donde estos días puede ser observado por cualquier persona que quiera acercarse a las instalaciones, aunque con una cita previa en mano, dadas las reglas establecidas por la pandemia.



"Sandro Botticelli es realmente el artista por excelencia del Renacimiento Florentino. Antes de Miguel Ángel y antes de Leonardo da Vinci estaba Botticelli. Y por supuesto, sus famosas pinturas como Primavera o El nacimiento de Venus son auténticos iconos", subraya el experto.



Apostle asegura que se le ha dado al retrato un valor de unos 80 millones de dólares "comparándolo con otras obras maestras que han salido al mercado, ya sean de Francis Bacon, Picasso, u otros grandes nombres de la historia de arte de Occidente. De esos niveles estamos hablando", afirma el representante de una de las casas de subastas más importantes del mundo, que apunta además que la última vez que la obra salió a la venta fue hace casi 4 décadas, en 1982.



"Antes de eso estuvo en una colección privada desde principios del siglo XX, y antes de eso en otra desde finales del siglo XVIII, creemos. Así que no se ve muy a menudo", cuenta Apostle.



Aunque Botticelli fue un artista muy famoso que pintó a varios miembros de la familia Medici, los grandes mecenas del Renacimiento de Florencia, muy pocos de sus retratos sobrevivieron el paso del tiempo, y la mayoría de ellos se encuentran expuestos en museos.



El Botticelli se subastará en un evento retransmitido por internet el próximo jueves 28 de enero como parte de una semana que Sotheby's dedica a los grandes maestros de la historia del arte, entre ellos Rembrandt y su Abraham y los ángeles, una pequeña pintura de tan sólo 16 centímetros de alto y 21 de largo pintado en 1646.



Pese al tamaño de la pieza, que también saldrá a la venta el 28 de enero, se considera una de las mejores obras del artista neerlandés en ser subastada, y se vendió al mejor postor por última vez en Londres en 1848, cuando se pagó por ella 64 libras esterlinas.



Ahora, sin embargo, los expertos le han dado un valor de entre 20 y 30 millones de dólares, ya que se trata de una de las cinco pinturas bíblicas de Rembrandt que aún están en manos privadas, pese a que pintó 136 de ellas.



La crisis económica mundial provocada por la pandemia no afectará el valor de estas grandes obras, opina el experto de Sotheby's, puesto que el mercado de las grandes obras de arte ha seguido moviéndose prácticamente al mismo ritmo, solo que ahora de manera virtual.



"Creo que ambas pinturas son tan excepcionales y tan especiales que es una oportunidad, aunque estemos lidiando con una pandemia. La reacción (de los clientes) de momento ha ido muy buena", contó Apostle, quien señaló que la pieza de

Botticelli podría romper un récord.



También saldrá a la venta Otoño, una escultura de mármol de 1,2 metros de altura que Gian Lorenzo Bernini, considerado uno de los mejores escultores desde Miguel Ángel, talló con su padre, Pietro, entre 1815 y 1618.



Con un valor de entre 8 y 12 millones de dólares, la pieza es una de las pocas de Bernini y su padre que permanecen en manos privadas.



EFE