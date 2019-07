Sin telones / ‘Están por todas partes’ o los vericuetos de la mente

La compañía Algarabía Teatro, de reciente creación por egresados de la Academia de Artes Guerrero, está presentando en la casa de La Maldita Vanidad su más reciente creación, Están por todas partes, adaptación de la obra La penúltima comedia inglesa, del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra, quien, además, es psiquiatra, lo que explica los vericuetos mentales de sus personajes.



La adaptación y dirección es de Matías Maldonado, quien ya había adaptado y dirigido La secreta obscenidad de cada día, otra obra de De la Parra, también con muchas referencias a los vericuetos de la mente, en este caso, de un exhibicionista.



En Están por todas partes vemos a un hombre (Sergio Cadavid) y una mujer (Vanessa Gamba) que en principio son un anciano rico y su criada, pero que luego se convierten en una dama de alcurnia, de la época victoriana en Inglaterra, con su criado.

En sus juegos que deliberadamente confunden al público, vamos descubriendo poco a poco los elementos perfectos de un caso policíaco y sicótico, con la música en vivo de una violinista que nos va generando con los acordes otras posibles pistas.



Así descubrimos que quizá estamos frente a dos parricidas. Tal vez porque no es del todo claro si ese elemento no forma parte de las tantas simulaciones que van apareciendo en un ambiente decadente, ruinoso, con vestigios de un gran esplendor en muebles, alfombras y una gran biblioteca, que es lo que queda porque la vajilla y otros lujos han sido vendidos.



La obra es un reto actoral de bastante complejidad que probablemente los nóveles intérpretes colombianos todavía no consiguen superar, a pesar de momentos de fluidez en los cuales se alcanza a sentir la atmósfera buscada del thriller sicótico, como ellos denominan su pieza hecha en tono fársico.

Cuándo y dónde

La Maldita Vanidad. Carrera 19 n.° 45A-17, Bogotá. Funciones: martes, miércoles y jueves, 8 p. m.

Alberto Sanabria

Crítico de teatro

