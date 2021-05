Criptoarte y ‘NFT’: lo que viene de la ‘tercera revolución digital’

Si bien la noticia más importante de los últimos días en el campo de las criptomonedas es el anuncio de Elon Musk, que desanimó a muchos, generó dudas sobre Bitcoin y, sobre todo, impactó la economía, por el otro lado hay quienes siguen apostándoles a ese mercado y a sus potenciales usos y aplicaciones.

Para no ir más lejos, también esta semana se llevó a cabo una de las primeras subastas de arte que admitían las criptomonedas como medio de pago. Esto pasó en la sala Sotheby’s de Nueva York, y la gran protagonista fue una pieza del rock star británico del arte callejero Banksy, que se vendió por casi 13 millones de dólares.







La misma casa de subastas organizó el mes pasado un evento similar, pero en el que las obras que se ofrecieron no eran físicas, sino digitales. La tecnología que se usa para este tipo de piezas es la NFT, que es la sigla de Non Fungible Token, es decir, objetos digitales irrepetibles.



Esta sigla ha estado en los titulares de los medios durante los últimos meses por eventos como el de Sotheby’s y porque varios artistas colombianos ya están en la onda de crear arte digital de este tipo.



De hecho, a mediados de marzo se oyó mucho el nombre de Camila Fierro, una criptoartista colombiana que vendió todas sus obras como NFT en menos de 24 horas.



Una de las obras que vendió fue 'Beso estrellado', que muestra un encuentro romántico entre dos personas que juntan sus bocas, pero con mascarillas. Su comprador fue el fundador del fondo de inversión Altered Ventures, en Silicon Valley (California): el mexicano Mario Valle Reyes.

Según contó Valle en una conversación con EL TIEMPO, la adquisición de esta y otras piezas de arte digital tienen un propósito concreto, que es construir una galería en realidad aumentada en la que se expongan las obras originales, que se llamará Altered Gallery.



“Si usted alguna vez ha jugado Fortnite o Call of Duty, va a entender perfectamente cómo funciona esta galería. El visitante o comprador puede recorrer el lugar de manera virtual, en tiempo real, y podrá apreciar las obras que están expuestas en todo el lugar”, dice Valle.







“En los mundos abiertos de los videojuegos, uno puede ver vallas publicitarias, cuadros, esculturas u otros objetos, la gran diferencia es que en Altered Gallery las piezas que están ahí no son representaciones de las piezas originales o imágenes creadas con programación. Si hay una cuadro colgado en una pared de esta galería virtual, se trata del cuadro original. Es la pieza real designada con tecnología NFT”, añade el mexicano.







Para este inversor de videojuegos, las posibilidades de aplicación de los contratos inteligentes de intercambio digital a través de plataformas como Ethereum son diversas y apenas se están explorando. “Como yo lo veo, la primera revolución digital fue la creación del internet, la segunda, la creación de la tecnología de teléfonos inteligentes y aplicaciones, y la tercera se aproxima de la mano del mundo ‘cripto’”, opina Valle.



Viniendo de él, no es una consideración que deba tomarse a la ligera, pues se trata de un conocedor del tema, que, desde el campo de los videojuegos, que es su fuerte, ya está viendo florecer las posibilidades de esta “nueva revolución”.

Este inversor y conferencista fue ejecutivo del gigante de videojuegos Electronic Arts (los creadores de la franquicia de Fifa, entre otras cosas) por más de una década y es uno de los mexicanos más importantes de Silicon Valley.







Su convicción respecto a las posibles aplicaciones de esta tecnología es tanta que se atreve a decir que “la fiebre del oro quizás ya no debería estar puesta en la criptominería, pues ese es un proceso técnico que simplemente es necesario. Ahora lo importante es concentrarse en las posibilidades que esto va a traer”.



“En una comparación fácil de entender, la criptominería y el mercado de las criptomonedas son equivalentes a la producción de electricidad que da energía en una casa, mientras que la tecnología que se desprende de ahí, como la NFT, es lo que está del otro lado del enchufe”, es decir: luz, electrodomésticos, teléfonos, computadores (con posibilidades infinitas gracias al internet) y hasta carros eléctricos.



Lo que él llama la “tercera revolución digital” está marcada no solo por los tokens y los contratos inteligentes, sino por las posibilidades que se derivan de la realidad aumentada, la realidad virtual, tecnologías que ya están mostrando su potencial hace un tiempo.



