Ruven Afanador y las ilusiones de un planeta paralizado

El portafolio de Ruven Afanador es abrumador; su trabajo ha sido protagonista total de medios de referencia mundial como 'Vogue', 'Vanity Fair', 'Elle', 'Rolling Stone' o 'New York Times Magazine', y en Colombia ha colaborado en medios como 'El Malpensante' y la revista 'Bocas'. Su galería de fotos ofrece algunos de los personajes más relevantes del arte, la política y la cultura mundiales, desde Gabo y Keith Richards hasta Quentin Tarantino, Hillary Clinton, Fernando Botero o Barack Obama.

Además de su presencia en diversas revistas de primer nivel, Afanador ha desarrollado un trabajo fotografico personal que está en cuatro libros deslumbrantes: 'Torero', 'Sombra', 'Mil besos' y 'Ángel gitano'. Este año –además–tiene previsto un libro sobre el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, por sus 60 años. Y de ahí nació esta imagen.



Afanador hizo la serie explorando los diversos oficios y profesiones que existen en El Dorado, un lugar especial para él, no solo porque el fue el destino de su primer vuelo desde Bucaramanga, cuando era niño, sino porque cada vez que regresa a Colombia llega por Bogotá. El libro le sirvió de excusa para recorrer lugares que desconocidos incluso para las personas que llevan décadas trabajando en él; exploró sus secretos a fondo. Habló con los maleteros y los gerentes, habló con personas con oficios insospechados y fotografió cada labor y cada personaje. Ruven estaba en Bogotá cuando apareció el primer caso de Covid-19, dos días después viajó a Nueva York y en el avión no dejó de pensar en lo que se avecinaba, en todas las personas que conoció y en cuándo podría volver. El día que lo llamaron para este proyecto del Mambo y EL TIEMPO sobre la pandemia la imagen le vino de inmediato.



Los protagonistas de su foto son los gerentes de las empresas que hacen que el aeropuerto funcione; tenerlos a todos fue el resultado una producción de varios días para que coincidieran en Bogotá. Les quitó sus trajes de ejecutivos y los uniformó de negro y –con el número exacto– hizo el plano del avión en el piso para que todos supieran donde ubicarse. Y el escenario es único en América Latina: el espacio donde se prueban y reparan los motores de avión.



“La fotografía de Ruven Afanador se caracteriza por un riguroso control formal, por líneas limpias que definen claramente las zonas de sombra y luz, por las líneas marcadas, las poses fuertes y la introspección psicológica de los personajes que retrata. Afanador ha fusionado diferentes elementos en un estilo inconfundible que sitúa su investigación en una relación dialéctica con artistas como Helmut Newton, Bruce Weber y Herb Ritts, que como Afanador han reconfigurado, a través de la fotografía en blanco y negro, ámbitos y territorios de la fotografía de moda", dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Director de Bocas

En Twitter: @LaFeriaDelArte