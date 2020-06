Nuevos alivios tributarios y económicos para el sector cultura

A través del decreto 818, el gobierno implementa nuevas medidas de alivios tributarios y económicos para el sector cultural.

"El Decreto trae una oportunidad no solamente en el marco de una recuperación del sector de la cultura, sino también para agilizar muchas de estas industrias creativas que inspiran y que dejan en alto siempre el nombre nuestro país", dijo el presidente

Iván Duque.



(Le puede interesar: Hay 58 nuevas muertes en el país por coronavirus; recuperados, 13.638)



De este modo, se hará una exclusión del IVA a los servicios artísticos para la realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas y la rebaja al 4 por ciento de la tarifa de retención en la fuente para actividades culturales y creativas (era del 11 por ciento), que se aplicará del primero de julio próximo al 30 de junio de 2021, "lo cual representa un esfuerzo fiscal de 310 mil millones de pesos", informó el Ministerio de Cultura.



El decreto tiene seis medidas y se suma a las ya adoptadas para el sector cultural e incluye que "no estarán sujetos a retención en la fuente sobre el pago o abono en cuenta los estímulos públicos culturales otorgados por el Ministerio de Cultura; entidades departamentales, municipales y distritales responsables de la cultura, y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (Ley 814 de 2003)".



Igualmente, se excluye de este pago a "los servicios artísticos para la realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas" en las mismas fechas.



Los plazos para la declaración y el pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, correspondiente a la venta de boletería y entrega de derechos de asistencia que se realice con corte al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de marzo de 2021, también se amplían y se "contempla el reembolso o devolución por venta de boletería y derechos de asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas cancelados, aplazados o reprogramados".



(Le recomendamos: Premio Princesa de Asturias para dos grandes de las bandas sonoras)



Además, "los productores ocasionales de espectáculos públicos de las artes escénicas no estarán obligados a constituir las pólizas para amparar el pago de la contribución parafiscal cultural".



Estos beneficios, que serán hasta el 30 de septiembre del año entrante, se otorgarán "siempre y cuando la venta de boletería y entrega de derechos de asistencia se realice a través de un operador de boletas con autorización vigente del Ministerio de Cultura".



A este incentivo "se suman 27 actividades de inclusión total de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja del Dane, entre las que se cuentan edición de libros y publicaciones periódicas; distribución y exhibición películas cinematográficas y videos; programación y transmisión en el servicio de radiodifusión; programación y transmisión de televisión; creación cultural, literaria, musical y teatral; actividades de fotografía; actividades de espectáculos en vivo y actividades de bibliotecas y archivos, entre otros".



(En otras noticias: Murió promesa del BMX colombiano tras cirugía de cordales)



CULTURA