Imágenes fuertes: Actor pide ayuda para que recojan a hermana muerta

En un video impactante, el actor y fisiculturista italiano Luca Franzese pide ayuda a las autoridades sanitarias de ese país, para que le den respuesta a una urgente petición, según lo revela medios internacionales.



Con los ojos bañados en lágrimas y la voz entrecortada, el artista aparece en una habitación en la que se alcanza a apreciar el espaldar de una cama en el fondo, en una residencia de la región de Nápoles.

“Buenas noches a todos. Estoy haciendo este video por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Ayer por la noche murió mi hermana, probablemente por el virus del Convid-19”, anota Franzese.



Agrega que ha pedido ayuda a las entidades sanitarias respectivas de su país, pero nadie le da respuestas.

“Este video es muy fuerte. Les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos”, alerta el actor quien continúa sin dejar ver qué ocurre a sus espaldas.



Confesando su profundo dolor por lo que está viviendo encerrado en su lugar de residencia, al actor se le rompe la voz cuando gira y deja ver el cadáver de su hermana sobre la cama mientras dice: “Tengo a mi hermana muerta en la cama, no sé qué hacer”.



Lamenta no darle la despedida que se merece y se declara abandonado por las autoridades italianas.

La situación de Franzese es un pálido reflejo de las dolorosas historias humanas que se están viviendo en Italia, uno de los países más afectados por el esparcimiento de este virus mundial.