La nave principal de la galería Mmaison (carrera 3.ª n.º 63-48) tiene en el fondo dos sillas que fueron parte de la sala de Ana Mercedes Hoyos. Las sillas no tienen nada de especial. No tienen un rayón de Ana Mercedes ni son parte de un lote invaluable de muebles antiguos, pero son absolutamente cómodas; son una invitación para sentarse y contemplar la sala. Y vale la pena hacerlo. Porque la exposición de Consuelo Gómez es una exposición para contemplar; es una muestra que ofrece una atmósfera que necesita pausas, silencios y una mirada plácida, la mirada con la que contempla el horizonte o un objeto excesivamente sensual.

Toda la exposición está llena de pequeños letreros que dicen: ‘No tocar’. Porque cada escultura tiene implícita una invitación a tocarla; sus formas torneadas son una llamada a las caricias; hay jarrones inútiles, cactus que parecen candeleros y, entre otras cosas, flores que piden a gritos que las saquen de sus floreros o de la gran matera que está en el centro de la sala y que, por supuesto, también tiene cintas negras alrededor para que no se acerquen demasiado.



(Lea además: Kevin Mancera y el atroz desasosiego de alguien sin carne en los huesos)



Gómez –una de las escultoras vivas más notables del arte colombiano, ganadora del premio Luis Caballero en 2013– entró al taller de cerámica de Jaime Téllez y, desde el primer momento, decidió subvertir el orden de los objetos y los moldes tradicionales. Tomó jarrones, cuencos, floreros y comenzó a ensamblarlos en formas inútiles. Los metió al horno y los sacó tal cual: prácticamente blancos. Hizo de lo banal algo excepcional. La gran maravilla de la muestra es que, una vez juntas, esas esculturas de cerámica forman bodegones que se conectan con la historia misma del arte. Es imposible verlos y no ver, por ejemplo, un Morandi en la pared.



(Le puede interesar: El pintor de 10 años que sedujo a Sofía Vergara)



Las flores merecen un párrafo aparte, “fue lo primero que hice”, confiesa Gómez. Hizo las formas de las aves del paraíso y también entraron al horno. Sus tallos doblados, sus capullos a punto de abrir ofrecen una poética sumamente sofisticada; las hizo tan inmortales como los floreros destinados a protegerlas y, al mismo tiempo, tan frágiles como las flores. Las sillas los esperan; hay placeres que no pueden aplazarse.



Fernando Gómez Echeverri

Editor de Cultura

Otras noticias del arte: