Cuando el reloj marcó las 7:30 de la noche de este lunes, y haciendo honor a la puntualidad inglesa, Sarah Ferguson, Duquesa de York, apareció en el palco derecho al palco presidencial del Teatro Colón de Bogotá, para hacer parte de la gala de celebración de los 200 años del Museo Nacional de Colombia.



Minutos antes, destacadas personalidades del país, entre empresarios, diplomáticos, gestores culturales, artista y periodistas, pero en especial, miembros de la Asociación de Amigos del Museo Nacional, fueron llenando las sillas de la platea y de los palcos laterales.

Más de 600 personas disfrutaron de la gala 'El gran ballet', que tuvo como invitados centrales al célebre bailarín colombiano Fernando Montaño, quien estuvo acompañado en el escenario de la bailarina caleña Diana Catalina Gómez. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Orquesta Sinónica Nacional de Colombia, que abrió el evento con las notas musicales del Himno Nacional.



(Lea además: Se espera que Sarah Ferguson llegue a Colombia en la madrugada)



Luego, María de los Ángeles Holguín, directora de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció el apoyo a esta entidad, que durante 33 años ha estado apoyando las diferentes actividades culturales, exposiciones y restauración de la salas históricas del museo. Aprovechó para extenderle su solidaridad al nuevo director de la entidad, William Alfonso López Rosas, para apoyarlo en su labor frente al museo.



Holguín también invitó a las futuras exposiciones que se realizarán, como la muestra itinerante 'El mochuelo', que se inaugura en junio, y 'Futuro sobre lienzo', el 28 de agosto próximo, que contará con obras de jóvenes y consagrados artistas de arte nacional, así como muestra gastronómica, musical y de moda.

Facebook Twitter Linkedin

El bailarín bonaverense hizo su debut en un papel principal en el Royal Ballet de Londres en noviembre de 2015, cuando interpretó el personaje de ‘El amante’ en la obra ‘The Two Pigeons’. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Acto seguido, las luces del Teatro Colón disminuyeron, para dejar que la Orquesta Sinfónica Nacional abriera la velada con la obra 'El pájaro' de Stravinski.



Entonces, el gran telón rojo subió y en el fondo del escenario apareció el bailarín Fernando Montaño, mientras el púbico estallaba en un aplauso cerrado.



Montaño danzó a largo del escenario al ritmo de las notas de 'Dane of the Biessed Spirits' (Danza del Espíritu Bendecido), coreografía de sir Frederick Ashton, con música de la ópera 'Orphée et Eurydice', de Christophe Willibald von Gluck.



Durante la velada también se pasaron dos documentales. Uno con fotografías históricas del Museo Nacional de Colombia y sus diferentes salas y programas sociales, entre ellos, aquellos comprometidos con los visitantes con algún tipo de discapacidad. También se proyectó el documental 'Narciso', de Fernando Montaño.



El artista colombiano, importante bailarín clásico en el mundo, que llegó a ser solista del Royal Ballet de Londres, danzó junto con su compañera de escena, Diana Catalina Gómez, el famoso 'Pas deux' del segundo acto de ballet 'El lago de los cisnes', con coreografía de Julius Reisinger y música de Pyor Ilych Tchaikovsky.



El cierre de la gala dio paso a obras de danza contemporánea como 'More of you/ Magic', interpretado por Gómez, y 'Mis pies', coreografía de Montaño para el programa de televisión 'Bailando con las estrellas'.



Cuando las manecillas del reloj se acercaban a las 9 de la noche, los miembros de la Compañía Ballet Folclórico Cumbé, irrumpieron en medio de los pasillos laterales de la platea del teatro, al ritmo de una tambora caribeña. Con coloridos vestidos, los integrantes fueron acompañados por las palmas del público, mientras subían al escenario para cerrar su presentación.



(Le puede interesar: Fernando Montaño bailará el 15 de mayo en el Teatro Colón)



Finalmente, los colores de la bandera de Colombia pintaron el fondo del escenario, con una gigante foto de Caño Cristales, mientras Montaño apareció danzando con un sobrero vueltiao, a ritmo de las notas de 'La pollera colorá', mientras el público llenaba el teatro entero con sus alegres aplausos.



La noche finalizó con un coctel en el 'foyer' del teatro ofrecido por la Asociación Amigos del Museo Nacional para los invitados especiales.