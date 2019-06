Historia del espejo y cómo usarlo para equilibrar energía en el hogar

Los espejos son uno de los elementos preferidos a la hora de tener que elegir la decoración de una casa. Las personas los buscan modernos, antiguos, grandes, pequeños, coloridos y clásicos, por lo que su comercio se ha convertido casi que en un hecho trasversal a las diferentes época de la humanidad.

Registros demuestran que los espejos como utensilios de tocador y objeto manual fueron usados frecuentemente en las civilizaciones egipcia, griega, etrusca y romana.



En la hebrea, por ejemplo, hacían parte de la fuente de metal que estaba a la entrada del Tabernáculo de la Reunión para que al lavarse los sacerdotes, pudieran ver sus propias imperfecciones (Éxodo 38:7-9; 30:18; escrito aproximadamente en el 1447 a. C).



Como elemento de decoración, sus primeros usos se remontan al siglo XVI, donde aparecieron también los primeros marcos y comenzaron a incluirse dentro de lugares especiales de los hogares y a ser tomados como símbolo de elegancia y buen gusto.



Un siglo después, en Venecia se empezaron a diseñar espejos de gran tamaño que fueron siendo instalados en los salones de baile de las diferentes monarquías europeas.

El Castillo de Bran está localizado en la actual Rumania y tiene un gran atractivo por la relación que tiene con la novela de Bram Stoker 'El conde Drácula'. Foto: 123rf

Por otro lado, en varias culturas también son objeto de supersticiones y agüeros.

Muchos aseguran que la imagen que en ellos se refleja tiene mucho que ver con el alma y el espíritu, razón por la cual muchas criaturas mitológicas como los vampiros, cuerpos sin alma, no pueden verse reflejados en ellos. Tal es el caso de Drácula, de Bram Stocker.



Así, en algunos países latinoamericanos cuando una persona está moribunda, se tendía a tapar los espejos por temor a que el alma del agonizante quedara encerrada en ellos.



De igual forma, se pensaba que era una ventana para el mundo de los espíritus. Lewis Carroll, por ejemplo, desarrollar esta idea en la segunda parte de su obra Alicia en el País de las Maravillas. Muchas cosas de las que acontecen en el libro parecen, metafóricamente, reflejadas en un espejo.



En producciones como Blanca Nieves y los siete enanitos, se muestra cómo se concibe en algunas culturas como un elemento para ver el pasado o el futuro. Un ejemplo de ello es J. R. R. Tolkien, quien en su obra 'Espejo de Galadriel' presenta la tradición del espejo capaz de mostrar el futuro.

Foto: Fernando García

La llegada del Feng Shui

En varias de las creencias orientales se cree que los espejos bien ubicados y seleccionados, tienen la capacidad de multiplicar la fuerza de la energía que se encuentra en un recinto. Ello hace parte de lo que se conoce como feng shui, un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio.



El feng shui se convirtió hace algunos años en una de las directrices más populares para la decoración de los hogares, ya que se cree que al seguir al pie de la letra los consejos de esta filosofía, se pueden alejar las malas energías y los espíritus.



“Los espejos son elementos de gran importancia en la decoración de interiores, hoy día nunca faltan en un hogar, ya que estos no solo son buscados para reflejarse en ellos, sino para crear un espacio elegante, dinámico y con mucha vida, además dan sensación de amplitud, luminosidad, profundidad y continuidad”, aseguró a El Tiempo Fernando García, Diseñador de Interior.



El reconocido diseñador de interiores colombiano, quien ha dedicado su vida a crear espacios llenos de arte y buen gusto para varios famosos del país, coincide con que "los espejos son los elementos perfectos al momento de equilibrar la energía positiva del hogar y aportan energía, por esta razón se deben utilizar cuidadosamente ya que hay espacios como los dormitorios que no requieren de la estimulación de mucha energía".



Según García, estos elementos son además objetos muy versátiles "que ofrece infinitas posibilidades pues son muy variados tanto en su tamaño como en su forma y sus materiales. Por ello, la elección del marco es vital para convertir un simple objeto decorativo en una pieza de arte".

Consejos prácticos para elegir y ubicar su espejo

Patricia Traversa es una de las autoras más reconocidas por estudiar el arte del Feng Shui a nivel mundial. Ha escrito libros como Cambie Su Vida Con Feng Shui (2006) o Estrategias de crecimiento con Fencg Shui (2016).



Traversa estudió con el Maestro Tai Chia Ze de Taiwan, que a su vez es discípulo del Gran Maestro Chen I Kue, uno de los maestros mas importantes de Feng Shui del estado chino.



Así mismo, ha escrito para cientos de publicaciones donde da consejos para la elección y ubicación de los espejos. Estos son algunos de los que escribió para El Clarín:



1. Es preferible no adquirir espejos que deformen la imagen (biselados, con aumento, pintados sobre la superficie).



2. Tampoco consiga espejos con tintes grisáceos u oscuros: desactivan la energía vital del lugar y proyectan una energía corrupta, oscura.



3. Los espejos muy antiguos: especialmente si pertenecieron a lugares o personas que no tuvieron buen Feng Shui, pueden tener ciertas propiedades para captar o archivar información, lo cual puede resultar negativo para el hogar.



4. Espejos con bordes irregulares en punta: emiten flechas envenenadas, es decir, energía hostil, agresiva, al igual que espejos rotos, sucios, con humedad.



5. Espejos que reflejan imágenes negativas: deben cambiarse de lugar, debido a que expanden y multiplican el efecto de la fuente emisora de Sha Qi (ambientes descuidados, figuras agresivas, mutiladas, desorden, suciedad, imágenes tristes).



6. Espejos que reflejan las puertas o ventanas: su efecto rebote impide la entrada de energía vital.



7. Son aconsejables los espejos enteros, brillantes, lisos y amplios.Los que tienen forma circular, cuadrada o vertical, de dimensiones adecuadas al espacio disponible y que no cortan la imagen humana.



8. En cuanto a forma: con marcos de metal, madera, entelados, con formas onduladas, simétricas o lineales.



9. Deben ubicarse de tal manera que reflejen imágenes positivas: flores, plantas, un paisaje hermoso, una obra de arte positiva, una mesa y sus comensales.

Foto: Fernando García

NO van en estos lugares:



- En los dormitorios su uso está muy restringido, porque las energías electromagnéticas se amplifican por acción del espejo y afectan las horas de descanso y, por lo tanto, la salud. Nunca deben reflejar la cama.



- Al final de una escalera: colocar un espejo en la parte de arriba dificulta la permanencia de la energía y crea rebotes desfavorables.



- Enfrente de la puerta de la cocina: el espejo nunca debe reflejar al fuego porque duplica peligrosamente su energía Yang.



- Enfrentado a la puerta de un cuarto de baño duplica la fuga de energía propia de estos ambientes.



- No poner espejos enfrentados, ni formando ángulo: en estas situaciones se generan rebotes luminosos que provocan Sha Qi



- Cuando refleje sectores sin armonía: una canasta de ropa sucia, latas de basura, cables eléctricos y tomas de corriente, papeles archivados como diarios y revistas.



- Los espejos no deben colgarse demasiado bajos, la altura ideal es 1,70 m desde el piso, porque si no pueden “cortar” la cabeza de quien se mira en él generando sentimientos de baja autoestima (“no soy suficientemente importante como para ver mi imagen plena”).



- Los espejos en el techo solo deben usarse con moderación y en casos muy específicos, como techos muy bajos en lugares oscuros.

Foto: Fernando García

SÍ van:



- En la orientación Noreste (finanzas) del living, en la Sur (trabajo) y Este (familia), siempre que refleje imágenes agradables.



- En el comedor para reflejar la mesa puesta y a todos sus comensales.



- Reflejando símbolos valiosos: el jarrón del dinero, una obra de arte, una fuente de agua.



- En los espacios pequeños o con escasa iluminación funciona como amplificador de la luz disponible.



- En los negocios, reflejando la caja registradora duplica la energía del dinero entrante.



- En los pasillos largos para que la energía no se acelere. Colocando espejos en forma alternada en cada pared lateral, sin que se enfrenten.



- En las paredes de escaleras, los espejos son conductores del Qi y modulan suavemente su paso por la casa.



- Detrás de las fuentes de agua son excelentes para duplicar la energía productora de dinero, es fundamental que las fuentes estén bien colocadas.Redacción APP