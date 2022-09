A unas semanas del estreno de dos nuevas obras de la Compañía de Danza del Teatro Mayor, estas ya no son una novedad para los ocho cuerpos que las interpretan. Los músculos y articulaciones de los bailarines han interiorizado una cantidad considerable de movimientos y acciones de manera sorprendente. En algo más de una hora se condensa un proceso creativo de tres meses que involucró constancia, ingenio, madurez y agotamiento físico. Este relato se desprende desde la visión de uno de sus integrantes.



(*) Este texto fue escrito por un bailarín colombiano y periodista participante en la escuela de periodismo cultural del proyecto MANADA 2.0, de Idartes en asocio con EL TIEMPO:

En Colombia existe un gusto predominante por bailar, por sentir la música con el cuerpo. Esto hace que en muchas ciudades existan academias y grupos interesados en desarrollar procesos de formación, creación y circulación en torno al movimiento. Sin embargo, son muy pocas las iniciativas que logran vincularse a una entidad o a un teatro que les permita un proceso continuo, una mayor visibilidad y, sobre todo, un respaldo económico para quienes allí invierten su tiempo.



La Compañía de Danza del Teatro Mayor es la única compañía en Bogotá –además de la plataforma Orbitante, gestionada por el Instituto Distrital de las Artes, Idartes–, que cuenta con un apoyo permanente para su funcionamiento. La apuesta del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo por tener una compañía de danza es una iniciativa que, además de reconocer y dignificar el trabajo de los bailarines colombianos, fortalece las prácticas dancísticas en el país.



El teatro y algunos de sus aliados hacen posible que ocho bailarines se reúnan de lunes a viernes junto con la directora artística para llevar a cabo los proyectos y objetivos que son propios de una compañía de danza.



Ser bailarín es una profesión que requiere, además de gran pasión, formación y entrenamiento constante.



En Colombia los espacios de formación oficiales para la danza son muy reducidos. Por esta razón, gran parte de los bailarines empiezan y desarrollan su carrera en academias y escuelas informales. Es más, existen varios casos en que el bailarín vive toda su carrera fuera de universidades o instituciones educativas que certifiquen oficialmente su proceso.



De hecho, la Compañía de Danza del Teatro Mayor empezó como un programa de formación para jóvenes talentos. Alma en Movimiento, como se llamaba en ese entonces, era un programa que se proponía becar a un grupo de bailarines para recibir formación rigurosa y de alta calidad en ballet clásico. Entre 2018 y 2019, cuando la coreógrafa Sarah Storer llegó a la dirección artística del programa, sus directivas decidieron reformular el proyecto para convertirlo en una compañía profesional. Es así como en 2020 se inaugura la Compañía de Danza del Teatro Mayor.



Actualmente, para formar parte de la compañía es necesaria una audición en la que se consideran las habilidades técnicas de los aspirantes en ballet clásico, técnicas de la danza moderna, contemporáneo, trabajo de piso, etc.



El gran propósito de una compañía de danza es visibilizar y compartir el movimiento que se gesta al interior del grupo. Esto se puede hacer de diferentes maneras: en algunos casos, incluido el de la Compañía de Danza del Teatro Mayor (CDTM), se desarrollan proyectos pedagógicos con y para comunidades que no son tan cercanas a este universo.



Mediante estas iniciativas también buscan generar un impacto que contribuya a la trasformación social por medio del arte. Pero, tal vez, el propósito más grande de una compañía de danza es la creación de espectáculos y su circulación en distintos escenarios.



Usualmente, crear un espectáculo de danza comienza por tener una fecha precisa para su estreno, debido a la programación de los teatros o a los compromisos adquiridos con entidades públicas o privadas. La duración del proceso creativo depende de dicha fecha, la intensidad horaria que requiera la pieza y la disponibilidad de tiempo del equipo de trabajo.



En esta ocasión, la CDTM tuvo tres meses y un par de semanas para construir dos piezas nuevas en torno a la idea de ritual. Esta propuesta conceptual surgió a finales del año pasado, en uno de los entrenamientos diarios que realiza la compañía, el cual fue guiado por el coreógrafo colombiano Lobadys Pérez.



Allí se desarrolló un ejercicio coreográfico –un dueto– que él mismo llamó de manera espontánea ‘Los oradores’. Esto le pareció un buen detonante de creación a la directora artística de la compañía y, por esto, además de coreografiar y dirigir una obra ella misma, invitó a Pérez a asumir la dirección y coreografía de otra pieza.



Los dos coreógrafos trabajaron en paralelo. Sobre ello, una de las bailarinas de la compañía comenta: “Es imposible no compararlos porque estamos trabajando al tiempo con los dos”. Y más allá de enfrentar los procesos creativos de ambos artistas en una competencia sin sentido, esta es una espectacular oportunidad para exhibir algunas de las muchas maneras en las que se puede concebir una obra de danza.



Y es que los procesos creativos en danza tienen un desarrollo muy particular: no hay un guión como en el teatro, o una obra musical sobre la cual componer, como en la ópera.



El proceso con la coreógrafa inglesa Sarah Storer no es desconocido para la compañía; de las cinco obras que hacen parte del repertorio, cuatro son dirigidas y coreografiadas por ella. El equipo de bailarines ya está familiarizado con la estética, las búsquedas y las maneras que tiene la inglesa al momento de armar sus piezas.



Las principales herramientas creativas para Storer son la música y sus bailarines. Además de un espacio o idea que defina y enmarque un universo y una estética, el punto de partida para ella es la forma en que sus bailarines interpretan dicha idea. En esta ocasión, el primer ejercicio creativo que la coreógrafa propuso a sus bailarines fue la búsqueda de una imagen o referente que aludiera a la idea de ritual. Basados en esas imágenes, cada bailarín se dio a la tarea de estructurar una pequeña secuencia de movimiento.



Con base en esas secuencias, la coreógrafa dio indicaciones precisas de cualidad de movimiento –velocidad, fuerza, amplitud, fluidez, entre otras– e interacción de los bailarines con el material –unísonos, cánones, duetos, solos, entro otros – para construir adaptaciones. Cada indicación estaba pensada para que el movimiento se adecuara a las secciones o escenas que Storer había imaginado con base en una variada y precisa selección musical.



De ahí en adelante, el proceso consistió en coreografiar las pistas musicales de principio a fin usando las secuencias ya creadas, las variaciones y algunos movimientos que iban apareciendo en el camino.

Con el fin de darle cohesión a la pieza, y además para hacer hincapié en la idea de ritual, Storer ideó el inicio y el final de la obra. El espectáculo comienza con un personaje que parece emerger de la luz.



Mientras avanza con lentitud, fantasmas que emergen de las sombras atraviesan su camino. Al llegar al límite del espacio detiene a un fantasma, desenvaina una espada colgada en su espalda y corta el cabello del fantasmagórico personaje. El protagonista lleva el mechón de cabello en la mano durante toda la pieza, como haciendo que todo exista gracias a ese elemento. Al final del espectáculo, cada uno de los otros siete bailarines saca de su túnica un mechón de pelo, como mostrando que ya había pasado por la misma ceremonia que el personaje inicial acaba de presenciar. De esta dramatúrgica imagen deviene el nombre de la obra: ‘La octava ceremonia’.



El proceso con Storer fue relativamente cómodo para la compañía: crear, adaptar y organizar movimientos de una manera atractiva e interesante. Casi la totalidad del trabajo que ella propuso tuvo que ver con acción, con moverse, algo en lo que todos los integrantes de la CDTM tienen experiencia.

La visión de Lobadys

En el proceso con Lobadys Pérez ocurrió algo diferente. La primera propuesta que realizó a los bailarines también estuvo enfocada en intercambiar argumentos y conceptos en torno a la idea de ritual, pero a diferencia de Storer, él propició muchas otras tertulias sobre ideas, imaginarios, intereses creativos y posturas políticas.



Esas conversaciones desembocaron en un arduo y confrontante trabajo de movimiento. Pérez construyó, él mismo, secuencias coreográficas que luego fue extendiendo y complejizando con lo que imaginaba o se le ocurría al ver a los bailarines ejecutarlas.



Esto representó un gran reto para los bailarines, ya que el estilo de movimiento propuesto, además de ser muy específico –rápido, contenido, segmentado y extremadamente detallado–, no les resultaba tan familiar.



A pesar de que todos y todas habían tomado por lo menos una clase con el coreógrafo, interiorizar dicha cualidad de movimiento es un proceso que necesita de un entrenamiento constante.

Para complementar el reto coreográfico, Pérez propició un amplio y permisivo ambiente de experimentación en donde mucho era posible: movimiento, voz, texto, actuación y escenografía.



Esta dinámica también representó un gran reto para los bailarines, ya que estaban fuera de su zona de experticia y comodidad. Todas las posibilidades se desprendían de una imagen concreta que el director había escogido: un personaje que dispara y asesina a un personaje de identidad desconocida. Las razones: un crimen pasional. El reto de la creación consistió en encontrar una manera de relatar la historia detrás del asesinato.



Con música de Mon Laferte, Manuel García y Alci Acosta, Pérez construyó escenas que evocan una reunión de amigos, un interrogatorio, una pelea, un encuentro entre dos amantes y la confesión de los detalles del crimen. El espectáculo, que parece una suerte de musical melodramático, es una muestra de cómo el movimiento puede estar al servicio de una historia sin necesidad de ser una representación literal o una mímica.



Una vez terminadas las estructuras dramatúrgicas y coreográficas de ambas piezas, el trabajo de los bailarines y los coreógrafos consistió en pulir minuciosamente cada detalle.



La Compañía de Danza del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Foto: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Esta acción de limpiar implica, además de afianzar los conteos y las ubicaciones, llegar a consensos en rangos de amplitud, direcciones en el espacio y sensaciones corporales. Para llevar a cabo esta tarea es necesario, después de aclarar todas las dudas, repetir una y otra vez los materiales coreográficos de manera que cada cuerpo pueda habituarse y entender el movimiento.



Al ver a los bailarines ejecutar las secuencias de movimiento definitivas, además de destreza y naturalidad, se percibe una exquisita sincronía entre ellos y con la música.



Esto se debe al exhaustivo trabajo que realizaron con ella: además de sentir la música, la tarea es contarla. Las entradas y las salidas de cada bailarín están encajadas, organizadas y ubicadas temporalmente en números que sólo van hasta el ocho.

Para algunos de los bailarines, que no están aún tan acostumbrados a este estilo de estructura, los números son un verdadero reto.

“Nunca he sido tan musical, pues así como de cuentas no. Yo espero a que Sofi o Juan –bailarines de la compañía– lo resuelvan y ya. Yo no cuento, eso como que me saca, prefiero ir viendo al grupo”, cuenta entretelones uno de los bailarines.



Sin embargo, para todos es un gran ejercicio de concentración y memoria. Lograr que los cuerpos entren en la sincronía que se propone requiere una cantidad exorbitante de repeticiones; cada una es un intento y una prueba de una posible configuración.



Para evitar repetir toda la coreografía cada vez que se quiera probar una pequeña sección, los bailarines y la coreógrafa siempre están en la búsqueda de momentos clave desde donde poder repetir, como si fueran 'checkpoints' de un videojuego. Es por eso que consolidar una pieza de danza es una victoria, conlleva un placer que es celebrado por todo el equipo.



Las dos piezas se estrenaron en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los días 8 y 9 de junio. En estos días la compañía se articularon con el equipo técnico del teatro para construir un diseño de iluminación que favorezca la intención de cada espectáculo.



Después de esas presentaciones y con la ayuda de un registro audiovisual, la compañía se postulará a diferentes teatros, festivales y espacios culturales con el fin de dar a conocer sus nuevas obras.



Si alguna vez se encuentra con la posibilidad de ver alguna de estas dos piezas no lo dude. Podrá ver ocho cuerpos en una hipnótica armonía, jugando con las geometrías de sus cuerpos y del espacio.



JUAN DAVID CÁRDENAS

PROYECTO MANADA 2.0

Para EL TIEMPO