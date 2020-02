Comienza la feria de arte Arco 2020

Arco 2020 llegó. Desde este miércoles hasta el próximo domingo, más de 200 galerías de una treintena de países, trescientos coleccionistas y 200 profesionales de todo el mundo del arte contemporáneo desembarcan en Madrid para asistir a la feria.



Este año, este importante encuentro de arte está dedicado a un tema, no a un país. Bajo el título It’s Just a Matter of Time (‘Es solo cuestión de tiempo’), la organización ha perfilado su sección principal, la “más especial”, en torno a la obra del artista cubano-estadounidense Félix González-Torres (1957-1996).

El comité organizador ha elegido 171 galerías para la sección oficial de Arco 2020. Un 67 por ciento son extranjeras, como Francesa Minini, Esther Schipper, Barbara Weiss, Hauser & Wirth o Jan Mot. Además, un 22 por ciento de este apartado lo acaparan galerías latinoamericanas, entre ellas varios espacios colombianos.



Como ya es tradición, la feria madrileña acoge varios proyectos que dialogan con las nuevas propuestas plásticas del momento.



Es el caso de Opening (arte emergente), Proyectos de artistas, Arquitectura y Diseño y Mujeres, entre otras. Además, está el capítulo de Coleccionistas, que busca incentivar esta práctica. Para ello se ofrece el servicio gratuito de asesoramiento en compra de obras durante la Feria, First Collectors by Fundación Banco Santander, así como el programa Young Collectors, con el que invita a una treintena de jóvenes coleccionistas internacionales.



Efe / Madrid