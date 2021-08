Un viaje por ‘El mundo’ de Andrés López

El stand up comedy 'La pelota de letras', de Andrés López, fue uno de esos felices fenómenos que pasaron de las tablas al viejo DVD. No solo fue un éxito: sus chistes y sus apuntes se convirtieron en parte de nuestra cultura popular.



Tuvo llenos totales desde el 2004 en ciudades de Colombia y EE. UU. y, por obra y gracia del DVD, llegó a varios países de América Latina y otros a lugares donde pasaba de mano en mano.

El cálculo por encima del número de personas que vieron ese DVD, formato que hoy está prácticamente en desuso, fue de 20 millones y hoy varias generaciones recuerdan incluso pedazos de esas historias que, como dice Andrés López, nos mostraban cómo había sido el “mundo familiar de lo que nos pasó de la puerta de la casa pa’entro: de la mata de sábila colgada de raíz, el Divino Niño, el Señor Caído, la Oración de la Casa. Mejor dicho: del sticker del Censo pa’entro”.



Ahora, el comediante regresa con 'El mundo', una obra que tiene “aquellas cosas que nos conectan a través de la cultura, costumbres, modas, música, gustos y nos convierten en esa humanidad que sigue luchando y proyectándose más allá de la adversidad”. Su estreno por plataformas es el 21 de agosto a las 7 p. m. (hora de Colombia). EL TIEMPO habló con el comediante.



¿Cuál es su primer recuerdo del concepto de ‘mundo’?



Recuerdo varias casas: mis padres, en sus primeros años de casados, andaban en un estado nómada. Vivimos en Bogotá cerca de la Universidad Nacional, luego pasamos al barrio Marsella, después a La Esmeralda, en una de sus tradicionales casas de ladrillos. Mi mundo era donde me llevaban mis papás. Recuerdo la alegría de ver de lejos la rueda de Chicago del parque de El Salitre y saber que íbamos a tal parque a pasarla rico en familia.

Pienso que la primera noción de mundo fue en casa con la familia, trascendiendo, y en los pocos juguetes que yo tenía a comparación de la abundancia de juguetes de las nuevas generaciones. Había una ametralladora muy popular y una pistola blanca de vaquero que me gustaba mucho, y otra que se le ponía una tira de puntos de pólvora, y sonaba duro cada disparo.



No tuve muñecos de personajes de acción sino hasta 1982. De 1971 a 1981 todo era carros, pistolas, colores y kalkitos de vez en cuando.



Recuerdo la panadería principal del barrio Marsella, donde había unos panes pequeños dulces que me gustaban mucho. Tengo que volver a probarlos. Puedo escribir volúmenes de todo esto a lo Marcel Proust y su En busca del tiempo perdido. Bueno, La pelota de letras es parte de esto.



Entonces su cuadra fue su primer mundo. ¿Cómo era ese mundo?



La noción de cuadra es muy importante para mí: es esa longitud de calle de esquina a esquina, los amigos disponibles eran los que me entregaba la cuadra. Podría decirse que la manzana entera: dar la vuelta a la manzana era algo más allá.



Y salir del barrio en bicicleta en caravana con los amigos era casi ir de exploración a otro continente. En la cuadra se gestó todo. A la vuelta de la manzana había otros territorios. Modelia, y otros barrios me entregaron eso: la noción de que había un amigo viviendo al frente, al lado, a tres casas. Y el parque, un lugar que podía convertirse en todo tipo de tierra lejana misteriosa, fuera de día, noche, fin de semana, mañana escolar o tarde.



¿A qué edad pudo ir a ver más mundo sin permiso?, ¿Qué sintió, qué lo sorprendió?



Un primo mío, Luis Guillermo, sabía agarrar buseta, sabía los buses y sus nomenclaturas, él era aficionado al cine, nos íbamos a ver cine de viernes a domingo todas las películas disponibles de la cartelera.



Yo sabía que si una buseta salía de Modelia y subía a la avenida Caracas yendo al norte uno podía bajarse en el plano cartesiano de la ciudad y llegar a algún cine. Las fronteras se me abrieron gracias al cine, de la mano de mi primo.



Luego, yo ya iba a cine con otros amigos, y pienso que el mundo es otro cuando uno sabe qué transporte tomar por sus propios medios. Trato de llegar a cualquier ciudad y tomar el transporte público que se ofrece, andando en pesera (la buseta mexicana), en subte, metro, underground, micro, etc. Es un ejercicio que procuro hacer.



¿Tuvo un mapamundi? ¿Cuáles fueron sus primeros mapas?



Recuerdo el Atlas geográfico de Colombia y el mundo, de Editorial Aguilar. No hubo esfera, pero sí muchas páginas y mapas. Mi abuelo tenía suscripción a la revista de National Geographic Society y cada una era un tesoro para mí. Algunas tenían mapas.



Una vez mi abuelo me regaló un mapa de Bogotá y fue maravilloso descubrir dónde quedaba mi casa. Una pequeña araña cayó del techo y caminaba sobre el mapa y yo imaginaba que era de tamaño a escala de Bogotá destruyendo edificios y construcciones como las bestias que aparecían en la serie de Ultraman. Era divertido ver la araña ‘gigantesca’ caminar por la ciudad y la película en mi imaginación.



¿Cuál fue el primer lugar del mundo lejano que lo sorprendió y quiso saber más de él?



Ha habido momentos maravillosos y, de nuevo, es el cine el que nos abre las puertas al mundo. Cuando uno ve la torre Eiffel y es tal como en las películas, cuando uno ve Nueva York y pasa lo mismo, o Chicago; Buenos Aires y esas callecitas que tienen un ‘no sé qué, ¿viste?’.

Un día desperté, abrí la ventana, me asomé y estaba la Ópera de Sídney ahí encarando la bahía. No lo podía creer, ¡Estoy en Australia! Tuve la oportunidad de visitar un criadero de rescate de especies en Brisbane y cargué un koala en mis brazos, esa misma tarde me recosté en el pasto al lado de un canguro como si estuviéramos en ‘hueco’ de clases en la Universidad de los Andes. Todos los días uno sube a la colina más alta para ver el mundo por primera vez: parafraseando a T. S. Elliot.



Por el mundo vamos a pie, en carro (y uno quería la ventana, en la mitad era mareada segura), en avión… ¿De qué manera le gusta más andar por el mundo?



He estado en todo tipo de vehículos. Pienso que los lugares más placenteros son los que se dejan caminar. Bogotá, por eso, me parece increíble, tiene toda una serie de rutas que camino y camino todo el tiempo.



Lo mismo Buenos Aires, Londres, París, Madrid, Melbourne, Toronto, NY, Las Vegas, CDMX y otras que se me escapan.



Ciudad que se deje caminar tiene en mí su fan. Y lugar donde pueda ver gente del mundo caminando y yo sentado con un café viendo pa’ fuera es increíble para mí. La calle Yongue de Toronto y la Carrera 7.ª de Bogotá son de mis lugares favoritos.



¿Cuál es el lugar del mundo más raro que ha conocido?



Hay muchos lugares que se esconden con cierta rareza muy atractiva. Puerto Leguízamo en el Putumayo es un lugar increíble. El Amazonas adentro, más allá de Leticia en barco. He descubierto sitios increíbles. La Tour-du-Pin es un pequeño pueblo cerca de Lyon, en Francia. Allí me senté en una silla frente a la Église Notre Dame de l’Assomption, una de esas iglesias que han soportado junto al pueblo todas las guerras mundiales y aún así se mantienen en pie pese a todo como un gran símbolo de esperanza y persistencia espiritual. Ahí le pregunté a Jose Gaviria: “Jose, ¿será que Dios sí existe?”, y justo al terminar mi pregunta empezaron a sonar las campanas inundando la mañana de aquel pueblo. No lo he dudado desde entonces.



¿La frase brasileña de ‘o mais grande do mundo’ la aplica?



La abundancia de países como Brasil o México es una cosa increíble. He conocido amigos de esas regiones que de verdad saben hacer cosas muy, muy mundiales muy muy grandes do mundo. Son economías que mueven mucho dinero e infraestructura.



Siempre he dicho que quien dice ser millonario en Colombia puede que deba casi toda la plata que dice tener; en mis viajes he conocido ‘gentes’ que manejan conceptos económicos exorbitantes. Y pues, cuando un brasilero dice ‘do mundo’ hay que escucharlo.



Los colombianos tenemos una cualidad muy especial y es poder sorprendernos. En el mundo hay gente que puede hacer y hace cosas gigantescas. También hay mucha gente con muchos problemas, pero a todos nos toca la misma porción de supervivencia.



En mi casa nunca faltó la comida, nunca nos faltó lo esencial, nunca el dinero fue nuestro propósito y he visto cosas, como un oficial de la Fuerza Pública, orgulloso de incautar un bulto de pasta de coca en la mitad de la selva, que bien puede costar cientos de miles de dólares en las calles de alguna ciudad en un país lejano mientras que él en sus cuentas personales está ahorrando de a ‘puchitos’ para comprarse un carro propio para ponerlo a producir.



El mundo no se puede medir por la proporción del dinero, se mide por el propósito de sus habitantes.



¿Cuál es su mundo ideal?



Sin guerras, todos con derechos, donde la gente honesta tenga posibilidad de crecer, donde la línea de partida sea común a todos en sus crecimientos y metas. Y que no haya necesidad de poner las drogas como fundamento de las capacidades humanas.



Decir: ‘esto me estabiliza’ es negar la capacidad personal de estabilizarse uno mismo y eso es mercadeo de la guerra, que depende de las drogas, que dependen de la esclavitud, que depende de las guerras, que depende de ese círculo vicioso de tres puntas: guerras, esclavitud, drogas. Si eso se rompe, el mundo es ideal.



¿Cómo era su mundo cuando creó 'La pelota de letras' y cómo al crear 'El mundo'?



Yo, en el año de 2004, necesitaba hacer que la gente se sintiera bien recordando sus vidas. Reír, gozar como una reunión entre parientes, luego entendí que las generaciones cambian y había papás, mamás y abuelos. Niños y niñas… entonces La pelota de letras es el mundo familiar de lo que nos pasó de la puerta de la casa pa’entro.



El mundo es todo lo que he visto de tanto viajar por el mundo: gente de todos los colores, aromas, gustos, costumbres, sonidos, idiomas.



Miguel de Unamuno habló de lo importante de viajar para no enfrascarse en fanatismos ni generalidades peligrosas con respecto a “los otros”. Leer para no caer en tiranías. Reconocer la existencia de “el otro” y dialogar. Preguntar.



El prejuicio es una imposición aprendida. Los niños y niñas juegan en un parque con el que aparezca. Por eso la antropología aplicada al arte es tan importante. Por algo Picasso viendo máscaras africanas generó todo un pensar sobre lo estético en su famosa obra de Las señoritas d’Avignon.

El mundo está muy mal con esta pandemia y se merece la risa, usted ahora nos la quiere regalar. ¿Fue duro crear en estos momentos? ¿Le costó, no por falta de creatividad, sino por ver el mundo de esta manera?



El mundo necesita la reconstrucción de su integridad. Echarle la culpa al otro es la madre de todas las guerras, y cuando estas pasan son las madres heridas las que vuelven a reconstruir los países en ruinas y a criar a las nuevas generaciones.



Ellas, en su discreción (como lo hacía mi madre cuando la situación se ponía difícil), no quieren transmitir el dolor de lo vivido a sus hijos e hijas viéndolos crecer, de ahí el olvido y pues… de nuevo alguien se inventa una vez más echarle la culpa al otro y vuelve y juega.



La pandemia ya la hemos vivido como humanidad muchas veces, y volveremos a derrotarla, así que optimismo es lo único que nos queda.



Hay una obra buenísima que captura esto y es Trampa 22, de Joseph Heller. La culpa no es del otro, uno mismo es el responsable de todo esto. Asumir esa responsabilidad y no hablar de “granitos de arena” sino de grandes responsabilidades y retos es lo que rompe la secuencia, con optimismo.



Por último, ¿cuál es su lugar favorito en el mundo?



Mi casa.

