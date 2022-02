ARCO, la feria internacional de Madrid y uno de los principales encuentros mundiales de arte, celebra este año su cuadragésimo aniversario. En 40 (+1) retoma, entre el 23 y el 27 de febrero, todo el entusiasmo para establecer un diálogo con el pasado desde este presente truncado por un virus que también afectó la creación artística.



En esta edición participan 185 galerías de treinta países. De ellas, 159 integran el programa general, mientras las demás hacen parte de las secciones comisariadas: ARCO 40 (+1) Aniversario, con 19 galerías; Nunca lo mismo. Arte Latinoamericano, con ocho; y Opening by Allianz, con quince que no superan los siete años de funcionamiento. Además, 17 Proyectos de Artistas están dedicados en exclusiva a mujeres.



A la gran fiesta que tiene lugar desde el 23 de febrero (primero abre para profesionales y durante el fin de semana para el público general), se suman otros recintos que hacen parte del llamado circuito de ARCO.



Entre ellos están la Embajada de Colombia en España y su Centro Cultural Gabriel García Márquez, que expone la retrospectiva de Álvaro Barrios del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO): 'Los grabados populares y otras historias'.



En la residencia de la Embajada también exhiben obras los artistas Adriana Marmorek, Vanessa Gómez (de la Galería La Cometa) y Alberto Baraya (de la Galería Fernando Pradilla).



En el recinto ferial, además, está presente esta galería con varios artistas latinoamericanos. Igualmente, se encuentran La Balsa Arte —con Jorge Barco, Radenko Milak, Juan Osorno— y Nueveochenta, que expone obras de Carlos Rojas.



Miler Lagos, por su parte, participa desde el Centro Conde Duque con su impresionante Hacedores de lluvia (o Rainmakers).



Álvaro Barrios llega a Madrid con su arte —según la crítica, una original creación influida por el pop, el surrealismo y maestros como Marcel Duchamp—, a través de la colección del MAMBO, que se exhibe en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, un espacio construido en los jardines de la Embajada de Colombia.

"'Los grabados populares y otras historias' abarca el período de producción de Barrios desde finales de la década de 1960 hasta la actualidad y ofrece un amplio panorama sobre la variedad de medios que ha utilizado en su trabajo, incluyendo sus experimentaciones con diferentes técnicas de grabado: litografía, offset, fotograbado y serigrafía, así como el collage y técnicas mixtas sobre papel”, según el curador jefe del museo, Eugenio Viola.



“Barrios celebra y crítica simultáneamente el consumo y la (re)producción masiva, anticipando las preocupaciones posmodernas asociadas con la originalidad, la autenticidad y la apropiación”, agrega.



También presenta la obra digital (o NFT: Token No Fungible) El Circo del Museo Duchamp del arte malo (2022), que constituye la primera realizada por el maestro en este formato.



La primera, pero no la última, pues Barrios afirma que desea montar una exposición completa con este tipo de obras.

También en la Embajada —en este caso, en la residencia— la artista Adriana Marmorek está presente con 'Rendezvous Non Vide' y 'Encaje de espejos'.



El primero es un espejo circular, “que viene del diálogo con El jardín de las delicias, en el panel del infierno del Bosco”, en sus palabras. El segundo es un encaje de espejo que nació de una de las acepciones de frivolidad, que se refiere a la sensualidad femenina.



“Bajo esa idea comencé a experimentar con el tejido, que me llevó al encaje y a todo el trabajo con la ropa interior”, explica. “Vi cómo el encaje ha pasado del lugar interno al externo, ida y vuelta”.



En el mismo circuito de ARCO, Marmorek expone una video-instalación, Tango flat, y un espejo de vigilancia en el estudio de Álvaro Catalán de Ocón, así como Lipstick, otra pieza de video, en Delirio estudio.



Vanessa Gómez llega a la Embajada de la mano de la Galería La Cometa, con su trabajo en torno a los oficios: en particular, a las técnicas tradicionales de tejido en América Latina. Ella los contrapone al ritmo acelerado de la vida de hoy y los relaciona con el territorio y los recursos de la naturaleza.



Miler Lagos, por su parte, expone su 'Hacedores de lluvia': “Es un dispositivo artístico en el que la gente puede interactuar caminando sobre un aro que rueda libremente sobre unos ejes, y mientras lo hace produce una pequeña lluvia, ya que el piso de la rueda tiene capilares o pequeños poros”, explica. Pero más allá de la cuestión física, destaca el mensaje: “Lo más interesante en este caso es que no tomamos la energía del recurso natural, que sería el agua, sino que entregamos nuestra energía al dispositivo que crea esta pequeña imitación de lluvia, este microclima”. Y lo que él quiere es “de una manera muy poética señalar la imposibilidad de hacer reversible un proceso por no poner atención o por el mismo ciclo de la naturaleza, y dejar claro que nuestra huella en este planeta afecta incluso los cambios atmosféricos”.



En el recinto ferial IFEMA, donde se concentra la mayoría de ARCO, estarán las galerías La Balsa Arte, Nueveochenta y Fernando Pradilla.



La Balsa apunta lejos, a otros mundos. “El hombre ha intentado por todos los medios a su alcance a comprender e interpretar el universo”, explica Ana Patricia Gómez, directora de la galería, sobre las creaciones que expone de Jorge Barco, Radenko Milak, Juan Osorno. “Buscamos una muestra de obras en torno a una idea, pasando por las películas tipo `B´, los experimentos secretos de la NASA y la baja tecnología para producir sonidos del mundo y de las estrellas, todo con mucho humor y una exploración en uno de los temas más álgidos del mundo contemporáneo: el espacio”.



Barco trabaja con el sonido y utiliza baja tecnología: recupera artefactos, tableros electrónicos y objetos sonoros, y produce máquinas que emiten sonidos de fricción de asteroides y otros fenómenos. Milak elabora aguadas del mundo secreto de la ciencia, con elementos de exploración de la NASA. Se basa en documentales, fotos periodísticas y archivos de propaganda. Osorno utiliza filmes de baja resolución para recrear personajes de las primeras películas de ciencia ficción y fenómenos inexplicables (de finales de los cincuenta y principios de los sesenta).



Por otra parte, la galería Nueveochenta se une a la Arróniz, de México, para establecer un diálogo entre dos artistas: Carlos Rojas, de Colombia, con su obra histórica, y Rodrigo Valenzuela, de Chile, con su producción reciente. Del primero se presenta un “recorrido por distintos momentos que fueron icónicos en su trabajo: una pintura temprana de los años sesenta cuando empieza a sintetizar la forma y ese pensamiento abstracto, pasando por series como Papeles pegados, Cruzados, Los horizontes, Pueblos o Mutantes”, en palabras de Carlos Hurtado, director de la galería.



De Valenzuela se muestra su obra reciente, que incluye un par de piezas en homenaje a Rojas. “Esta relación de ida y vuelta entre este gran maestro colombiano y este gran artista joven chileno genera miradas y lecturas sobre la abstracción, sobre la modernidad, sobre los espacios utópicos que plantea Valenzuela y la geometría riquísima de Carlos Rojas”, explica Hurtado.



Y la Galería Fernando Pradilla expone tanto en la Embajada como en el recinto ferial. Presenta la obra NFT de Barrios y una instalación realizada especialmente para la exposición en la sede diplomática por Alberto Baraya. “Se trata de la recreación del gabinete de la expedición a Palermo, a propósito de [la bienal] Manifesta de 2017”, explica Elena Fernández, directora de la galería. También exhibe creaciones de los brasileños Beth Moyses, Sandra Cinto y Albano Afonso y de los españoles Fernando Sinaga y José María Cruz Novillo.



ARCO nació de la mano de la democracia en España, instaurada en la segunda parte de la década de los setenta, tras la muerte del dictador Francisco Franco. Surgió en un contexto en que el país dio un brinco hacia la modernidad, luego de décadas opacas de atraso. A principios de los ochenta nació la famosa Movida, se celebró el Mundial de Fútbol en Madrid y subió el socialismo al poder.



En febrero de 1982 ARCO comenzó su camino, como un espacio abierto y plural. Desde entonces es un punto de encuentro en torno al arte: creadores, curadores, coleccionistas, expertos, interesados, escritores especializados y galeristas se dan cita allí, donde fluyen los movimientos de vanguardia y las novedades de su sector.



Este año la sección ARCO 40 (+1) da testimonio del compromiso de los galeristas y artistas que han nutrido la feria a través de los años. Lo hace con una selección de veinte galerías, un recuento histórico con documentos fotográficos y una serie de conversaciones protagonizadas por figuras que han sido importantes en el camino.



También incluye la sección 'Nunca lo mismo', formada por artistas latinoamericanos de diez galerías, y la iniciativa Proyectos de Artista, que está dedicada exclusivamente a creadoras mujeres. Mantiene las publicaciones de arte en el espacio Arts Libris Speaker´s Corner y el Foro ARCOmadrid, enfocado hacia la investigación, con participación de comisarios y profesionales. También sigue el programa de coleccionistas privados, que premia a este sector importante para el arte. Y, como novedad, abre Office: Open For Discussion, que invita a profesionales a reuniones privadas de diálogo.



ARCO sigue los protocolos de seguridad sanitarios impuestos por la pandemia y, aunque no llega a los niveles y cifras anteriores al coronavirus, impulsa con entusiasmo este aniversario que celebra cuarenta años de arte en libertad.