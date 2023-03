Claudia Palacios había hecho un semestre de teatro en la Academia Charlot, de Bogotá, hace mucho, mucho tiempo.

Pero a esa memoria tuvo que recurrir cuando su libro 'HemBRujaS' pasó de las páginas al escenario teatral y virtual.



“El arte era el camino para el mensaje sobre la equidad de género y que las personas se sintieran atraídas por la temática. Porque no es un tema fácil de abordar en otros escenarios donde no pasa de que le digan a uno ‘te felicito, chao’”.



El libro tuvo buena acogida, pero pasarlo a una comedia lo volvió como un “catalizador”, afirma. Y precisamente el montaje estará el 7 de marzo en el Teatro Colsubsidio, de Bogotá, en una presentación especial con ingresos agotados.

Antes de la pandemia presentaron 'HemBRujaS' en empresas y universidades, con mucha aceptación. “Pero llegó el encierro y tuvimos que cancelar la agenda. En septiembre del 2020, cumpliendo los requisitos de la Secretaría de Cultura de Bogotá, la pudimos grabar con todos los protocolos. No fue un tarea fácil, fuimos una de muchas empresas que quisimos hacer nuestras propuestas de esa manera. Después de grabarla y digitalizarla, la empezamos a vender a distintas entidades y una de ellas, del sector eléctrico, la presentó virtualmente a 2.000 personas”.

Ahora, con el apoyo de la Cámara de Comercio, vuelve a la presencialidad. Juliana Cuevas, Esteban Godoy y Felipe Garay, entre otros, son los actores que participan en este montaje de dos partes.



“En la primera los cuatro actores y Claudia Palacios plantean la discusión sobre el lenguaje inclusivo, usando como herramienta narrativa la historia cristiana de la creación. El personaje Dios pretende que salgan todos los actores cuando crea ‘al hombre, pero una de las mujeres se niega a hacerlo”, dice en la presentación del montaje.



Es ahí cuando aparecen temas de género como la participación de la mujer en política, el desequilibrio en la repartición del trabajo doméstico, la inequidad salarial, el acceso al empleo, los géneros diversos y la influencia de la religión convencional en los roles de género.



En la segunda parte, “el personaje Dios plantea hacer un concurso para que todos reflexionemos y aprendamos de forma amable sobre la equidad de género, con preguntas como ¿qué es el feminismo?, ¿pueden los hombres ser feministas? ¿cómo convocar a más hombres y mujeres a aportarle a la equidad de género?, ¿el machismo les hace daño a los hombres?, y temas como el impacto de la inequidad laboral en la rentabilidad de las empresas, baja participación de las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología, y estereotipos sobre la sexualidad femenina.



Pese a que hay humor, es un asunto muy serio. Palacios cuenta que en su vida laboral ha enfrentado momentos complicados, que desaparecieron cuando trabajó en CNN, en Estados Unidos. “Me olvlidé de esos comentarios que a veces eran incómodos porque allá las cosas son distintas y no digo que no haya acoso laboral o falta de equidad de género, pero es menor”.

Esta es la nueva trinchera de Claudia Palacios, que desde varios espacios, como sus columnas de EL TIEMPO y su trabajo en radio y televisión, no duda en replicarl su lucha donde sea..



Tal como su libro, quiere que la obra la vean muchos hombres para que entiendan la necesidad de valorar a las mujeres y compartir la vida y los oficios, y que ellas entiendan que cada vez deben ser más empoderadas. “Que tomemos conciencia desde el espacio en el que estemos”, termina.