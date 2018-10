La ingeniosa forma con la que Colombia exporta su música y su teatro

Primero, eran sesiones maratónicas. Más de 30 promotores culturales de Latinoamérica llegaban cargados con maletas de videos para hacer presentaciones, en las que mostraban los mejores descubrimientos del teatro y la música emergentes e independientes de cada país.

Esas reuniones, que empezaron a principios de la década de 1990, fueron el antecedente de las ruedas de negocios que se convertirían en el corazón de los mercados culturales con los que se ha potenciado la presencia internacional de estas propuestas artísticas.



“Nosotros teníamos unos subsidios de la Fundación Rockefeller y con eso pagábamos la generación del circuito, los pasajes y los cachés de las compañías seleccionadas. Cada uno tenía que seleccionar un artista de otro país y por lo menos un espectáculo al año”, cuenta el manizaleño Octavio Arbeláez, director de Redlat Colombia y uno de los miembros de la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica y del Caribe.



Cada productor mostraba un video, repartía una reseña del artista o el espectáculo y brindaba además los contactos necesarios. Y aunque aquel modeló se desbordó muy pronto, según cuenta Arbeláez, fue evolucionando hasta transformarse en mercados culturales como Circulart, en Medellín.

Estos encuentros ahora están compuestos por las ruedas de negocios, sesiones pedagógicas y de ‘pitch’, en las que los artistas hacen una presentación general de sus propuestas, y los llamados ‘showcases’, presentaciones musicales de un tiempo determinado o funciones teatrales si son del caso.



El modelo se fue perfeccionando en escenarios como los mercados de Bahía (Brasil) y Puerta de las Américas (México). Además el equipo de Arbeláez desarrolló el proyecto ‘Plataformas Exportadoras’, que recogía portafolios de artistas destacados de Colombia para darlas a conocer en festivales y encuentros internacionales.



“Ahí entra la Cámara de Comercio y con ellos hicimos la Rueda de Negocios de las Industrias Culturales (en Bogotá), que tenía artes escénicas y música. Desarrollamos ese proyecto de Plataformas Exportadoras y no solo llevábamos los soportes digitales sino que trabajábamos en la web, cuando todavía nadie lo estaba haciendo”, dice Beatriz Quintero, directora ejecutiva de Circulart.



Los mercados han ido creciendo en Colombia, con la aparición de la Ventana Internacional de las Artes (Via) del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Bogotá Music Market de la Cámara de Comercio, Eje Escena, en el marco del Festival de Teatro de Manizales; el Mercado Insular de Expresiones Culturales, en San Andrés; el Mercado Musical del Pacífico y la plataforma Palco, impulsada por el Ministerio de Cultura.

El trabajo no solo se suscribe a los días de realización de esos eventos, sino que también se concentra en la capacitación a los grupos. Quintero y Arbeláez cuentan que hace unos doce años trabajaron con el sector de las artes escénicas para capacitarlo en el mundo digital. Gracias a recursos del Ministerio de Comunicaciones de aquella época, hicieron una alfabetización digital con grupos de todo el país, enseñándoles sobre marketing y diseño.



Otro punto fundamental de la capacitación fue prepararlos para la rueda de negocios, que requieren una relación diferente entre el programador y el artista. “Es un tiempo de duración específico, entonces nosotros les decíamos que no llegaran a contar la historia de sus vidas, ni a hablar sobre los tres buses que tuvieron que coger para poder ir a ensayar, porque lo que sacan es que los inviten a desayunar. No, vas a hablar de tu producción, de tu trabajo y de lo bueno que eres”, cuenta Arbeláez.



En el campo musical, este modelo concretó su punto más potente con Circulart, que realizará su novena edición del primero al 4 de noviembre en Medellín, con la participación de más de 100 artistas que estarán en las ruedas de negocios. También habrá un festival de ‘showcases’ con agrupaciones de doce países y además se realizará la Feria del Sector Musical.



“Circulart lo que ha hecho es una evolución, de pensarnos mucho, de ver qué es lo que demanda la gente en el relacionamiento de negocios. La rueda entre artistas y programadores es la cereza, donde todo el mundo quiere estar, pero tenemos que darle la posibilidad a los demás, entonces tenemos los pitch, sesiones de ‘networking’ libre, la Feria que acaba de ampliar para darle cabida a todo el mundo...”, dice Quintero sobre este mercado, en el que se han movido cinco millones de dólares en negocios realizados.

El ejemplo de un Puerto

“Cada vez se demoran menos en hacer que el público se pare de las sillas”. Aquel comentario se escuchaba tras la presentación del grupo paisa Puerto Candelaria en julio pasado en el imponente Auditorio de Tenerife en las Islas Canarias.



La agrupación, que dirige Juancho Valencia, protagonizó uno de los ‘showcases’ del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (Mapas), también liderado por Arbeláez y Quintero, que busca unir el teatro, la danza, el circo y el teatro de Europa del Sur, Latinoamérica y África.



Ese mercado, que tuvo protagonismo colombiano gracias a la participación de grupos como Teatro Petra y el colectivo musical Curupira, es uno de los tantos que Los Candelarios han recorrido para consolidar su presencia en el exterior.



“Puerto Candelaria ha estado recorriendo los mercados culturales hace unos diez o doce años, hemos hecho la tarea muy juiciosos, entendiendo cómo son las mecánicas y los flujos de las tendencias musicales, en qué espacios, en qué nichos la música de uno puede funcionar”, explica Valencia.

Esa festiva propuesta independiente, que explora géneros que pasan por la cumbia y el jazz, se ha presentado en encuentros tan exigentes como el Womex (World of Music Expo), el encuentro más importante de músicas del mundo –en la edición del 2018, que finaliza este domingo, se presentó el proyecto Frente Cumbiero de Mario Galeano–.



El año pasado, Puerto Candelaria hizo una gira de dos meses por cinco países europeos y en este, hizo 30 conciertos en plena temporada de verano.

Según Valencia, para lograr buenos réditos en este tipo de mercados es clave entender qué tipo de artista buscan, pues cada uno tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, el South by Southwest, de Austin (Texas) está interesado en las propuestas tecnológicas, mientras que hay otros que están más concentrados en el folclor.



“El indicador de éxito de los mercados culturales sigue siendo la música, es el único lugar donde te escuchan y no miran cuántos ‘likes’ tienes en tu página o cuántas reproducciones tiene tu canal de YouTube. Cuando tú no tienes la máquina de la música comercial te toca con talento y por eso estos mercados se vuelven tan importantes, como Circulart, al que viene gente no solamente de Latinoamérica sino del mundo entero. Es la oportunidad de que la gente pueda contratarte, pueda validar tu proyecto a nivel internacional sin necesidad de entrar a esas herramientas de especulación como los likes o las vistas", finaliza el músico.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO