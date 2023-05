En las galerías El Museo, Nueveochenta y Salón Comunal hay cinco propuestas imperdibles. Y sus artistas narraron para EL TIEMPO el trasfondo y el por qué de sus obras.

“Alguna vez oí o leí que los libros lo encontraban a uno... algo similar me ocurre con las imágenes, se encuentran suspendidas, flotando no sé en dónde y me vuelvo un canal para aterrizarlas; aprendí que pensarlas tanto no me conviene, que si las pienso mucho me paralizo, por eso explicarlas no me interesa tanto, prefiero dejárlselas al observador abiertas, para que a él como a mí, se le aparezcan como un enigma”. Gabriel Silva en la Galería El Museo.



Obra de Fernando Uhía Foto: cortesía del artista

“Las pinturas de la serie ‘Septimias’ intentan reconocer el estatus de superpoder al color, el cual ejercemos constantemente como 'gusto personal', ya sea en una exposición de arte o en una megatienda seleccionando empaques de coloridas marcas. El color es todo y nada, es el punto ciego del neo existencialismo mediático contemporáneo”. Fernando Uhía en Nueveochenta.

Obra de Felipe Salgado Foto: cortesía del artista

“’El salchicherío 70 pinturas de un perro caliente’ es una extensa serie, donde literalmente pinté 70 perros, en la que reflexiono sobre mis procesos artísticos y creativos, el uso constante en mi trabajo de elementos cotidianos, banales y de consumo masivo. Empecé la serie tratando de que cada pintura fuera igual a la anterior, con un estudio delicado de brillos, texturas, etc., pero a medida que fue avanzando -perro tras perro- hice ligeros cambios en la imagen”. Felipe Salgado en Nueveochenta. Fotos: cortesía de los artistas.



Obra de Camilo Bojacá Foto: cortesía del artista

“’Plano de Corte’ reúne mis intereses por el paisaje y la arquitectura. En un primer momento busco en mis archivos imágenes de periódicos y grabados que he encontrado en los mercados de pulgas, luego empiezo a intervenirlas con dibujo a lápiz y estructuras de grafito; con el tiempo entendí que me interesaba el contraste de las formas de representación del paisaje y de la arquitectura en diferentes momentos y cómo han cambiado nuestras necesidades estéticas y espaciales”. Camilo Bojácá en la Galería el Museo.

Obra de Edelmira Boller Foto: cortesía del artista

"Hago muebles desde los años ochenta y uso todo tipo de desechos industriales; esta escultura tiene partes de las antiguas máquinas de la Imprenta nacional. Era el burro en el cual se sostenía la mesa que se utilizaba para sellar documentos; como base de este comedor, utilicé la base del burro en donde funcionaba el motor, que activaba la rotación. Por estos años ese burro cumpliría un siglo de funcionamiento". Edelmira Boller en Salón Comunal.