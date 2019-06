Más de 600 personas estuvieron en 'Quebrantos', en la Plaza de Bolívar

Tras una jornada de más de 12 horas, el lunes 10 de junio se desplegó en la Plaza de Bolívar, centro político del país, la poderosa imagen de ‘Quebrantos’, acción de duelo monumental realizada por la escultura Doris Salcedo, la Comisión de la Verdad y la Universidad Nacional de Colombia, para honrar la memoria de los 470 líderes sociales asesinados desde la suscripción del Acuerdo de Paz.

“Estos líderes fueron asesinados una vez, y si los olvidamos vamos a asesinarlos dos veces porque estamos eliminando sus memorias. Al nombrarlos, reafirmamos que están vivos”, dijo Salcedo en la plaza de Bolívar, ante periodistas nacionales y extranjeros.



Superando las expectativas, 600 voluntarios además de la Guardia Indígena del Cauca y de 130 líderes sociales amenazados llegaron de diferentes regiones del país para participar en esta protesta artística y colectiva. Juntos escribieron en vidrio fracturado 165 nombres escogidos aleatoriamente de la larga lista de líderes asesinados recientemente, para evocar la presencia de estas víctimas que se debaten en la fragilidad del olvido.

Los voluntarios y los líderes sociales se abrazaron para generar la fractura de los vidrios. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

A las 7 p. m., el público presente ingresó a la plaza y pudo apreciar en silencio cada uno de los nombres, hasta las 9 de la noche.



“Que Salcedo trajera este acto es muy significativo, porque es ver cómo se rompe la vida de quienes renuncian a su propia vida por ser un puente en la sociedad. Una vez se rompe la vida de nuestros líderes se genera desconfianza, como representa el vidrio roto. Desde ahí se genera la desconfianza de si me puedo cortar o no, y no se puede reconstruir. Las comunidades quedan huérfanas cuando pierden a sus líderes”, dijo Pastora García, líder de víctimas en San Carlos, Antioquia.



“Ya la pieza está completada y es una imagen de un país totalmente quebrado, roto, por el asesinato de sus propios líderes, que es su mejor gente (…) es un grito para que los miremos, los traigamos a la vida recordándolos, siguiendo el sendero que ellos abren para que estas vidas que se han perdido no sean en vano. Es un clamor también a la sociedad para que se responsabilice (…) La sociedad misma tiene que exigir a las autoridades, al sector público, que esto cese inmediatamente”, dijo la curadora María Belén Sáez de Ibarra.

'Quebrantos'. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

‘Quebrantos’ hace parte del programa ‘Conmemoraciones’, de la Comisión de la Verdad en alianza con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, que durante 2019 y 2020 acogerá varias acciones artísticas, en distintos lugares del territorio colombiano, concebidos como monumentos performativos; en donde las comunidades y la sociedad civil participan de la acción que delicadamente ofrecen los artistas como forma de encuentro.



Lo que se busca es que estos actos logren crear un fuerte vínculo social, una esperanza de futuro y un reconocimiento de las víctimas por parte de la sociedad que las ha ignorado por tanto tiempo, para potenciar esas voces que han sido no escuchadas o silenciadas.

‘Conmemoraciones’ está liderado por Doris Salcedo como integrante del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad y cuenta con la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra.



