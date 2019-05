Extienden cierre de exposición 'El testigo', de Jesús Abad Colorado

Con un récord que supera los 400.000 visitantes en seis meses, la muestra antológica del reportero gráfico Jesús Abad Colorado, 'El Testigo', curada por María Belén Sáez de Ibarra y cuyo discurso narrativo es el resultado de un trabajo colectivo y académico, es hoy un punto de referencia para la comprensión, reflexión y discusión profunda de la paz y el postconflicto de Colombia.



Por ello, la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, que programa el Claustro de San Agustín, ha decidido extender esta exposición hasta el domingo 20 de octubre de 2019, cuando cumpla un año de exhibición, para que luego pueda itinerar y recorrer otras zonas del país.

En un espacio simbólico como el Claustro de San Agustín, que adquiere una dimensión poderosa pues actúa de amplificador de la voz y la tragedia de las víctimas al estar ubicado frente al Palacio de Nariño y a pocos pasos del Capitolio Nacional, la exposición ‘El Testigo’ mantiene el tono de este 'testigo' cuya aproximación al conflicto se ha realizado a través de una experiencia humana y una relación con las víctimas. Por ello, las víctimas son conocidas por su nombre y su rostro, a través de fotografías que se han capturado con las pulsaciones del alma y narran historias de dolor, resistencia y resiliencia.



Son más de 500 fotografías en blanco y negro y color, muchas de ellas inéditas, y capturadas entre 1992 y 2018, cuyas historias van hiladas en un discurso construido de forma colectiva y académica, con un equipo que acompañó a este 'testigo' durante meses, aunque están narradas en primera persona. Igualmente, está apoyada por recursos multimedia, proyecciones en gran formato, mapas, cifras, estadísticas y resúmenes de estudios realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas.



Dividida en cuatro salas tituladas 'Tierra callada', 'No hay tinieblas que la luz no venza', 'Y aun así me levantaré' y 'Pongo mis manos en las tuyas’, cada una de las cuales muestra diferentes realidades del conflicto armado del país, como el desplazamiento, la desaparición forzada, la violencia en civiles y las manifestaciones por la paz, esta exhibición no pretende abarcar todo el territorio ni toda la historia del conflicto armado nacional sino construir desde la particularidad: desde los fragmentos de esa parte del país que él ha logrado documentar, desmarcando a las víctimas de la identidad colectiva que ha fomentado su invisibilidad, para identificarlos como personas únicas.

¿Dónde y cuándo?

Claustro de San Agustín. Universidad Nacional de Colombia. Carrera 8 n.° 7-21, Bogotá. Horarios: martes a domingo: de 10 a. m. a 5 p. m. Entrada libre.