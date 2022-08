Christie's anunció el jueves 25 de agosto que subastará la colección de arte del fallecido cofundador de Microsoft, Paul Allen, estimada en más de 1.000 millones de dólares. La venta, que se hará en noviembre y constará de más de 150 piezas que abarcan 500 años de historia del arte, será "la subasta de arte más grande y excepcional de la historia", dijo Christie's en un comunicado.

Entre las piezas figuran La montagne Sainte-Victoire, del pintor francés Paul Cézanne, valorada en más de 100 millones de dólares, informó la casa de subastas.



Christie's apuntó que toda la recaudación será destinada a causas benéficas, según los deseos de Allen, quien era un ávido coleccionista, innovador y filántropo.

Allen, fallecido en 2018 a sus 65 años, cofundó Microsoft con Bill Gates en 1975. Juntos inventaron el sistema operativo para computadoras que le generó una fortuna al gigante tecnológico estadounidense. Allen abandonó la compañía en 1983 debido a problemas de salud y una relación deteriorada con Gates, quien permaneció a cargo de Microsoft hasta el 2000.



El récord de subasta para una colección privada se fijó esta primavera con la pareja estadounidense Harry y Linda Macklowe, con unos 922 millones de dólares conseguidos en subastas conducidas por Sothebie's.

Única combinavión

Además de la pieza de Cézanne, en la colección de Allen también figura una obra titulada Small False Start del pintor estadounidense Jasper Johns, valorada en más de 50 millones de dólares, reportó el diario The New York Times.



Christie's no detalló qué más se encuentra en la colección, pero una exposición itinerante en 2016 dejó ver la riqueza del tesoro artístico de Allen, con piezas de Monet, Manet, Klimt, entre otros.



Este año se perfila como uno de los mayores del mercado del arte. Además de la subasta de Macklowe, un retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol se vendió en mayo por 195 millones de dólares, un récord para una pieza del arte del siglo XX.



"Para Paul, el arte era tanto analítico como emocional. Él creía que el arte expresaba una perspectiva única de la realidad, combinando el estado interno y la mirada interna del artista, de una manera que puede inspirarnos a todos", dijo Jody Allen, albacea del patrimonio del multimillonario.



"Su colección refleja la diversidad de sus intereses, con su propia mística y belleza". El director ejecutivo de Christie's, Guillaume Cerutti, aseguró que la subasta será como ninguna otra. "La inspiradora figura de Paul Allen, la extraordinaria calidad y diversidad de trabajos y la dedicación de toda la recaudación para la filantropía, crean una única combinación que harán de la subasta de la Colección Paul G. Allen un evento de magnitud sin precedentes", dijo Cerutti.

