A César Mora, de niño, le decían Pollo Chiras. Y no porque se pareciera al personaje, sino porque tenía un montaje teatral, más que dramático, con este poema: “Estoy dijo el pollo Chiras cuando lo iban a matar: ‘Dése breve, mi señora, ponga el agua a calentar. Un carbón eche a la estufa y no cese de soplar, que nos va cogiendo el día, y el señor viene a almorzar. Pero escúcheme una cosa que le quiero suplicar: el pescuezo no me tuerza, como lo hace Trinidad”.

Así empezó en la actuación. En la música, cuenta, “las primeras canciones que interpreté fueron 'Campanera' y 'Relicario'. La buena voz le llegó de su mamá cundiboyacense, doña María de Jesús Hernández de Mora. “Tiene una voz de soprano hermosa y en mí ha visto la realización de su sueño frustrado de ser cantante. Eso sí: nunca lo dice con amargura, es una mujer valiente y vital”, le dijo Mora a este diario el año pasado.



Luego, todo se fue dando. Caleño, nacido en 1960 en la capital del Valle, el trabajo de su papá obligó a la familia a vivir en varias ciudades del país hasta establecerse en Bogotá, donde Mora empezó su trasegar en el día teatral y en la noche musical.

Formado en el Teatro Libre, hizo allí grandes personajes. Y luego llegó la televisión, donde ha tenido representaciones dramáticas y cómicas, porque la comedia es parte de su hacer actoral.

Uno de los más recordados es uno de los cómicos: el Jibarito de Romeo y Buseta, cuyo ‘mánager’, el Milagroso de Buga, no era que le concediera muchos bienes porque él no era tan buena persona.



En la música, su grupo María Canela es una banda salsera que no solo pone a bailar sino a oír buenos sonidos. Canela, su canción más famosa, era la que más amaba su amigo Jaime Garzón.



También ha presentado varios espacios en Telepacífico, como Desde el Studio, en el que charlaba con músicos sobre la composición.



Ahora, de nuevo en las tablas como actor, está en la obra 'El puesto'. En este montaje es Benjamín Molina, un hombre que ve que llegó la hora de su jubilación, pero no se quiere ir. Lleva allí 42 años, es su espacio y lejos de ahí no sabría qué sería de él.



Pero no hay opción. Incluso, ya está listo su reemplazo, el joven Manolo Valencia (Edwin Maya) quiere recibirle el puesto, comenzar el empalme e imponer su estilo, porque trae cambios, como debe ser, por supuesto, así no le guste al pobre Molina.



La obra se presenta los sábados en ElTeatro.co, un espacio del centro comercial Santa Fe, en Bogotá.



César Mora habló con EL TIEMPO.

¿Qué piensa de la palabra ‘jubilación’?



Describe una etapa de la vida un poco difícil para los seres humanos; la veo, la siento y me suena como inhóspita. En países como Estados Unidos, a diferencia de los nuestros, han tomado cartas en el asunto con el tema de los jubilados y hay futuro para ellos. Aquí no, a menos que sea el mismo pensionado el que sepa qué hacer después de la jubilación.



Usted hace de todo y un poquito más, ¿ha pensado en pensionarse?



No, la verdad no, veo los toros desde la barrera, porque los artistas tenemos la virtud de estar muchos años activos, aunque no todos, porque a los bailarines a los 30 años los jubilan, y yo como actor puedo seguir en el teatro. La música me permite, si tengo buena salud, estar vigente. Si yo puedo cantar a los 90 años, no tengo problema. Si puedo hacer personajes a los 90 años y estoy saludable, no tengo problema. Eso hace que vea la jubilación de otra manera. No pienso mucho en ella.



¿Pero tiene planes para esos días?



Cuando reflexiono, digo que me gustaría pasar mis últimos días en una playa o en una finca. En buena compañía con mi esposa, ya no con los hijos porque se van. Tener una buena guitarra, unos buenos libros y un buen escocés. Pero, repito, lo veo lejano.



¿Qué sentimientos pone en ‘El puesto'?



Todos, a pesar de que no vivo de cerca la posibilidad de un retiro y no me afecta tanto. Pero lo vi en mi padre, que ya murió, vi su actitud, su frustración frente a la vida, salir a visitar a los primos, a ayudar a reparar cosas porque necesitaba ocuparse en algo. Mi madre lo ha asumido con alegría. Aunque los pies ya no la dejan moverse como antes, se niega a la posibilidad de aventurar y tiene 92 años. Quiere aprender a tocar guitarra, le gusta bailar. Aun así veo lo que pasa, veo el drama, tengo un espejo retrovisor y eso me sirve para verter esos sentimientos sobre el escenario.

¿Cuál es su motivación a la hora de hacer teatro?



Sentirme vivo, que estoy produciendo, aprendiendo. Esa magia que tenemos los actores solo en ese nicho único que es el teatro nos permite reinventarnos. Es un crisol donde se pueden cocinar cosas, encontrar sentimientos, actitudes, expresiones corporales que uno no conoce y llevarlas a la escena.



¿Y cuando hace TV?



La motivación es otra, es la de hacer las cosas muy bien. Es un género más popular que te permite llegar a miles de personas. Es una felicidad muy grande cuando la gente te escribe y se conecta con tus personajes. Los personajes crean una atmósfera increíble entre las personas y me escriben para decirme que los están viendo, hasta me mandan las escenas desde cualquier lugar del mundo para ratificarlo. Es una motivación y enorme responsabilidad hacer las cosas bien. Ese es mi dogma en la vida. El esfuerzo es doble.



¿Qué recuerdos tiene de sus inicios en el teatro y la televisión?



Desde muy niño me sentí como pez en el agua. Ese es mi hábitat. En la adolescencia tuve más conciencia de que era a lo que me quería dedicar. Empecé un par de carreras y me di cuenta de que era una tontería seguir estudiando cosas que no tenían que ver con lo que yo sentía. De niño hacía una obra que se llamaba El pollo Chiras, todo el mundo me decía así, y canté también. Son recuerdos de mi primera actuación en un escenario. Después, muchos personajes de teatro con el Libre.



¿En qué momento llegó a la música?



Ha sido un común denominador de mi proceso que continúo hasta hoy. De niño en el colegio estaba siempre en todas las obras cantando y actuando. Siempre salía elegido y me escogían para cantar.



¿Qué significa la música para usted?



Soy yo conmigo mismo. En el teatro, en la televisión y en el cine a usted le toca hacer casting, usted puede proponer, pero un director le marca y le dice cómo quiere el personaje. Un escritor le da directrices, al final uno produce lo que una serie de personas quieren. Con la música me pasa que yo hago lo que yo quiero, canto lo que yo quiero, escribo lo que yo quiero, me junto con los músicos que yo quiero, los arreglistas que yo quiero y termino haciendo un producto como yo lo concebí y como yo quiero. Esa es mi esencia total. En últimas es lo que evita que yo me la pase donde el médico.

¿Cuál es la función del arte en estos tiempos raros?



Siempre ha tenido una importancia en la historia de la humanidad. Cada vez es más importante, porque la función del arte es trasgredir, en el buen sentido de la expresión, es confrontar, es llamar a reflexionar, a mirar, a ver, y en estos momentos tan duros, tan trágicos para la humanidad por lo que ha pasado con el covid, la violencia, las guerras, se vuelve un arma espiritual muy amable para que la gente recupere la confianza en la vida y en los otros. Siento que ven arte y dicen hay belleza, hay esperanza.



¿De lo que ha hecho en teatro y en televisión hay personajes que recuerde especialmente?



En teatro, indudablemente, el bufón del 'Rey Lear', y con David Stivel el de 'La jaula de las locas'. En televisión son muchos, pero el de 'El confesor', que fue mi primer papel en televisión y con el que me gané el premio Simón Bolívar como Mejor actor por el padre Marcelino, fue uno de los que más recuerdo. El Jibarito Grajales de 'Romeo y Buseta' también. Pepe Sánchez me dijo ‘invéntate un personaje y lo metemos’, ese fue el Jibarito.



¿Quiénes son amigos del arte que se han ido y que más extraña?



Son muchos. Uno en la actuación hace amigos, en el teatro hace familia. Se me han ido amigos entrañables, Héctor Bayona del Teatro Libre, Alberto Valdiri, Alfonso Ortiz, personas con las que compartí muchísimo y tuve gran cercanía. Y Edgardo Román, por supuesto. A nivel de la música, Jaime Garzón, por el aprecio que tenía por la vida y por mi canción. Canela se convirtió en un himno gracias a él y al amor que tenía por ese tema, que se dispara cuando a él lo asesinan.

¿Dónde y cuándo?

El puesto. Sábados, 8 p. m. El Teatro.co. Centro comercial Santa Fe. Autopista Norte carrera 45, Bogotá. Informes y boletas: elteatro.co y entradasamarillas.com

