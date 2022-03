La imagen Resistir, de César Luis Melgarejo Aponte, reportero gráfico del diario EL TIEMPO, fue galardonada con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo de Fotografía 2022.

“Ayer iba en un carro del periódico a un cubrimiento, cuando sonó mi celular. Era un número de España. Uno alcanza a imaginarse, pero no le da mucha importancia. Para alargar el suspenso, la llamada se cayó tres veces, hasta que por fin me pudo hablar la presidenta de la Agencia Efe para hacerme el anuncio. Apenas colgamos, se me quebró la voz. Todavía no me lo creo”, cuenta Melgarejo.



La fotografía fue tomada durante el paro nacional en Colombia, en la madrugada del sábado 22 de mayo de 2021, durante los enfrentamientos nocturnos en el portal de Las Américas, en Bogotá. Allí, un integrante de la primera línea aguanta de manera solitaria con un escudo improvisado la fuerza del chorro de agua de una de las tanquetas policiales.



(Además: 'Todas las culturas son violentas'. Entrevista con Haruki Murakami)



En ese momento el país estaba a punto de cumplir un mes ininterrumpido de manifestaciones contra la política económica y social del presidente Iván Duque, unas violentas protestas en las que murieron decenas de personas y la Policía estuvo en el ojo del huracán por la brutalidad de su respuesta.



“Sabíamos que las protestas empezaban a las 8 o 9 de la noche y el cubrimiento debía ser casi a la madrugada”, dijo.



“Recuerdo mucho el proceder de este personaje de primera línea, que se hacía más adelante de sus compañeros, únicamente con el escudo. Era una persona bastante alta, corpulenta, se veía que tenía fuerza para resistir la presión de (el agua que lanzaba) la tanqueta y lo que buscaba era intentar avanzar un poco, él solo, para los demás irse acomodando conforme avanzaba”.

La investigación y el relato "vivo" de los grandes desafíos que afronta Iberoamérica y el mundo centran los seis trabajos galardonados este miércoles con los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2022.#PremiosReydeEspaña https://t.co/cwpCWDavZ5 pic.twitter.com/vu0qTspBIy — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2022

Cuando vio la comparación de tamaños entre el vehículo policial y el manifestante pensó: “El personaje se ve tan reducido, tan pequeño que se ve con el escudo”. Cambió el teleobjetivo de su cámara por un gran angular. Las condiciones de luz eran precarias y las de seguridad nada buenas. “Yo siempre tuve miedo, pero eso es lo que te cuida. Cuando te sientes confiado, pasan cosas, es el miedo el que te ayuda a pensar qué hacer o no”, dice.



“La imagen la subieron a Twitter a las 5 de la mañana, me levanté a las 9 y mi celular estaba colapsado. La imagen ya se había hecho viral”, recordó.



Otros periodistas colombianos, de Noticias Caracol, también se hicieron acreedores del Rey de España al mejor trabajo en la categoría de periodismo narrativo con su trabajo El magnicidio del presidente de Haití.



Ricardo Calderón consideró que el premio que le fue concedido como director del equipo de investigación de Noticias Caracol es un reconocimiento al trabajo conjunto. Aseguró que es “un inmenso honor recibir el premio más importante del periodismo iberoamericano”, como representante del equipo conformado por Johanna Álvarez Quintero, Jaime Flórez Suárez y Camilo Sierra Salazar.

Los Premios Rey de España de Periodismo son concedidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Agencia Efe. Los otros ganadores fueron: La promesa rota: el colapso de la seguridad social en Venezuela, publicado en el portal Prodavinci (Cooperación Internacional y Acción Humanitaria); Engolindo Fumaça, de InfoAmazonia de Brasil (Medioambiental); un perfil de Cristina Rivera Garza, de Sergio Rodríguez en Gatopardo (Cultural) y la Fundación Civio (Medio de Comunicación de Iberoamérica).



Con información de Efe

Otras noticias