Laura Pérez, Nicolás Poveda, Tatiana Rodríguez, Juan Herrera y Andrés Estrada se suben al escenario de la Casa del Teatro Nacional para hacer 'Cursi', del director y dramaturgo Víctor Quesada.

“Escribí Cursi como una pregunta por mis estados de emoción extrema en la que la alegría y el llanto me ganaban. Quise ofrecer una comedia cursi y dramática en la que nos pudiéramos sentir identificados, divirtiéndonos y permitiéndonos sentir lo que se nos dé la gana”, ha dicho sobre esta propuesta.



En el escenario hay preguntas: ¿qué es lo cursi?, ¿soy cursi?, ¿lo he sido?, ¿alguna vez me lo he preguntado?

Es, como dice Nicolás Montero, director artístico del Teatro Nacional, “una especie de confesión muy valiente y muy genuina. Y de paso, no hay quién se salve por esa sinceridad y también porque en ella las emociones no solo pasan por la palabra sino por una cantidad de estados de ánimo que son convocados a través de diferentes experiencias”.



Agrega que el trabajo de Quesada y su equipo es “abrir la puerta a estas emociones que en principio se definen como cursis pero que la obra lleva a unos niveles muy conmovedores sobre la condición humana, y eso no es fácil en el teatro”.



Para la actriz Laura Pérez, “a través de las emociones de mis personajes en Cursi: el amor desmedido de una mujer enamorada, el profundo miedo a la soledad de una madre y una amiga terriblemente apasionada, me interesa conectarme con el público de manera genuina y vulnerable”.

Quesada es una de las figuras importantes del teatro colombiano. Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, se graduó como Maestro en Dirección Teatral en la Universidad de Essex (Inglaterra) en el 2009. Ha escrito y dirigido 'Las mujeres de Lorca', 'Güerfanitos', 'Apesta' y 'Anónimos', entre otras obras.



Cursi es una coproducción del Teatro Nacional con Exilia2 Teatro.

¿Dónde y cuándo?

Casa del Teatro Nacional. Carrera 20 no. 37-54, Bogotá. Jueves a sábado, 7 p. m. Boletas: 58.000 y 60.000 pesos en teatronacional.co.

