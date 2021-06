Casa de Poesía Silva, el calvario de una fundación para la cultura

Es cierto que la Casa de Poesía Silva tiene un pasivo, que en parte es laboral y en parte corresponde a préstamos, cuyo capital total asciende aproximadamente a 145 millones de pesos provenientes de dos personas que laboraron en la casa y de allegados a dos funcionarios, ello sin incluir las significativas sumas que personalmente he prestado.

El pormenor de todas las deudas de la Casa consta en los balances que las reconocen y que son públicos.

Sin duda, hay un clamor general para que la Casa permanezca abierta, con lo cual, unánimemente, se reconoce la importancia de labor que ha realizado en sus 35 años de existencia.

Solo que sin recursos para sanear ese pasivo y para aportar las contrapartidas económicas que exigen los contratos con el Ministerio y la Secretaría de Cultura la Casa está abocada a un receso.

He recibido los insultos protocolarios en las redes sociales de parte de quienes opinan enjundiosamente sobre todo lo que ignoran con vastedad. No contesto insultos; no me tomo el trabajo de aclarar infundios. Pienso que el país comenzó a perder el norte de la historia cuando se extravió en la trivialidad de la anécdota y cuando la suspicacia comenzó a contar más que la verdad.

Debo, eso sí, decir que la gratitud de la Casa por la dedicación de Jean Claude Bessudo, a diferencia de las deudas mencionadas, es incancelable. Una conferencia suya –‘Fedra o la pasión’–, su imaginación sin límites, su cultura, su lealtad y su generosidad a la que tanto le debe la Casa, su sentido de la vida dan para que, en el renglón para declarar el oficio en su pasaporte, pueda escribir sin vacilación: “Philosophe”.

Quiero hacer algunas reflexiones sobre la situación de las entidades culturales a propósito de las dificultades financieras de la Casa Silva y decir las razones por las cuales esta merece ser apoyada. No hay en Colombia una sola entidad cultural que no atraviese dificultades económicas. “Se vende”, decía un ingenioso aviso en el Mambo para pedir ayuda.

La Casa ha realizado más de 1.000 eventos públicos gratuitos. Los 33 números de su revista recogen una antología de los textos escritos exclusivamente para ser leídos en su emblemático auditorio. FACEBOOK

Poco antes de morir María Mercedes Carranza protestó públicamente contra Antanas Mockus, entonces alcalde de Bogotá, por causa de la severa merma en el apoyo del Distrito a la Casa Silva.

Las cifras de los aportes, a partir de entonces, fueron: Antanas Mockus (2001-2003), 1.044’500.000 de pesos; Luis Eduardo Garzón (2004-2007) 944’000.000 de pesos; Samuel Moreno (2008-2011) 1.559’341.700 de pesos; Gustavo Petro (2012-2015) 1.165’000.000 de pesos, y Enrique Peñalosa (2016-2019) 1.048’580.169 de pesos.

Esa polémica ha sido el sino de la Casa. El alcalde Peñalosa contestó a los reclamos que yo le hice, en una entrevista a María Lucía Fernández, para su programa de televisión de Caracol, afirmando que la Casa había recibido durante su administración la cifra que aparece en el cuadro. No contó que su administración redujo en 50 millones de pesos anuales el apoyo a la Casa deteriorando cada vez más la situación financiera, ni que en su último año la reducción fue de 100 millones de pesos. En efecto, en 2019 la Casa recibió del distrito 150 millones de pesos, la más irrisoria cifra en toda su historia.

Significativamente, el monto que Peñalosa le asignó a la Casa 16 años más tarde fue el mismo que produjo la indignación de María Mercedes. Bueno, la suma, sin tener en cuenta la devaluación, fue igual con la diferencia de que Mockus la asignó para un período de tres años y Peñalosa para el suyo que fue de cuatro.

Pienso que la tarea del Estado en la cultura es la de propiciar las condiciones para que esta prospere, no la de hacer cultura oficial. Pero sin excepción, todas las administraciones han buscado popularidad y reconocimiento al usar los recursos de la cultura para hacer espectáculos. Pan y circo.

El Estado no puede ser la competencia de las entidades del sector cultural y esa ha sido una tentación que no ha esquivado.

Recibí la Fundación con 13 empleados y una suma en bancos que difícilmente alcanzaba para funcionar cinco meses. Desde entonces hasta ahora la Casa ha permanecido abierta y en pleno funcionamiento en medio de las más difíciles circunstancias durante 18 años.

La historia de todas las fundaciones es la de Sísifo condenado a subir a la cima de una montaña una roca que, justo antes de llegar, cae sin remedio, obligándolo a recomenzar sin fin la tarea. La ley obliga a invertir todos los excedentes del año en el cual se han producido en actividades de su objeto social a realizar en el año inmediatamente siguiente.

Ello quiere decir que una fundación que ha nacido sin patrimonio queda condenada a vivir sin patrimonio.

Los contratos que asignan la Secretaría de Cultura de Bogotá y el Ministerio exigen una contrapartida económica equivalente a un porcentaje del valor de estos. Esos contratos no permiten ningún margen de utilidad. Ello es exactamente como si el constructor de una carretera en vez de percibir un beneficio, tuviera que aportar un porcentaje del valor del contrato para lograr su adjudicación.

No se ha tratado con justicia a fundaciones cuya larga hoja de servicios al país es incontestable y cuya historia ha sido una prueba de resistencia.

Ser pobre, señora, es tan caro que solo los ricos pueden permitírselo. FACEBOOK

Es bien distinto el caso de entidades como la Casa Silva o el Museo de Arte Moderno, que están abiertas al público a lo largo del año, al de fundaciones o personas que realizan actividades con una duración limitada. Hace 16 años emprendí la digitalización del archivo sonoro de la Casa Silva. Hoy la colección Voces para el tiempo tiene más de 1.000 discos, está catalogada para su consulta en 18.000 entradas y no hay en español otra cuya dimensión le sea comparable. Esa colección recoge la historia de los 35 años de la Casa. En uno de esos discos está la grabación de un memorable discurso escrito por Gabriel García Márquez, encargado por la Casa Silva para ser leído en su auditorio en un homenaje a Belisario Betancur, en cuyo gobierno esta abrió sus puertas al público. Es este uno de los poquísimos discursos que él escribió por razón de su temor oceánico al público y que alcanza a reflejarse en su voz durante la lectura.

La colección Voces para el tiempo debería estar en todas las bibliotecas públicas, en todas las universidades del país. Y podría ser así si alguien quisiera donarla.

Descanse en paz la guerra, Alzados en almas, Poesía Capital, Si los leones pudieran hablar, La poesía, pintura que habla y Decir es mostrar, tales son los nombres de algunos de los concursos abiertos por la Casa de Poesía Silva en los cuales miles de colombianos han participado.

A lo largo de su historia la Casa ha realizado más de 1.000 eventos públicos gratuitos. Los 33 números de su revista recogen una antología de los textos escritos exclusivamente para ser leídos en su emblemático auditorio.

La mayor contribución a la paz es la cultura. T. S. Eliot dijo que “solo es nuestro eso que damos a los otros”.

Quien quiera ayudar a la Casa a sanear su pasivo para poder continuar su labor encontrará cómo hacerlo entrando a la página www.casadepoesiasilva.com y haciendo clic en el botón ‘Patrocinar’ de la Vaki que hemos abierto (Vaki es una plataforma electrónica segura, para recaudar fondos del público). Daremos cuenta de los pagos que se realicen con lo recaudado.

Mil veces he recordado a Silva con sus deudas como las espinas de una corona. Mil veces he recordado la mañana en que presenté credenciales como embajador de Colombia cuando después de oír a la reina Beatriz de los Países Bajos hablarme sobre la deuda externa tuve la claridad de cómo formular con exactitud un asunto que siempre había sabido. Entonces le dije: “Ser pobre, señora, es tan caro que solo los ricos pueden permitírselo”.

Me parece una profunda injusticia que la ley de insolvencia (1116 de 2006) no lleve el nombre de José Asunción Silva, en homenaje al poeta que murió acribillado de deudas. Alguien dijo que nunca es más oscuro que una hora antes del amanecer.

PEDRO ALEJO GÓMEZ*

Para EL TIEMPO

*Director de la Casa de Poesía Silva desde 2003

