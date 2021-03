‘Le pedí permiso a Chavela Vargas para interpretarla’

“Ahí les dejo, a ver si alguien me supera”, le dijo Chavela Vargas al público que asistió a Corferias, en 2004, a su concierto en el Festival Iberoamericano de Teatro. En la segunda o tercera fila estaba Carmenza Gómez, la actriz que le da vida a la cantante en su edad adulta en Chavela por siempre Vargas, el musical que se estrena este 25 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá.

“Chavela cantó todas las veces que quiso el público, que estaba enloquecido, como yo. Al terminar el concierto –y un momento que se convirtió en inolvidable para mí–, Manuel José Álvarez, que había logrado traerla a Bogotá a sus 85 años, me llevó al camerino a conocerla”.



Gómez la oyó desde niña en su casa de Cartagena. “Tengo recuerdos de sus long plays. A mis papás les gustaba toda clase de música. Y trajeron de México discos de Chavela. Me encantaba ver las carátulas. Oírla”.



Y cuando le ofrecieron estar en este espectáculo, se dio la coincidencia de que el director era Manuel José Álvarez.



Chavela por siempre Vargas es un musical escrito por el actor y dramaturgo mexicano Víctor Vázquez. Chavela niña es representada por Ana Sofía González y en su juventud, por Adriana Bottina. Julián Román es José Alfredo Jiménez, y Diego León Hoyos es Pedro Almodóvar.



El primero, el amigo entrañable de Chavela, y el segundo, el hombre que la sacó del ostracismo y la devolvió a los escenarios. El Mariachi Contemporáneo se encarga de la música, y hay un ballet con diez bailarines. El espectáculo tiene canciones como La llorona, Paloma negra, Macorina, Volver, volver, El rey, Las ciudades y Un mundo raro, entre otras.



Para Gómez, hace unos años, ver un documental sobre la vida de Chavela le permitió conocerla de otro modo. Y esa visión se engrandeció con el guion de Víctor Vázquez. “Él es un gran escritor, sabe conmover. Chavela aparece niña, joven y adulta, pero no es una obra cronológica, sino que va a momentos importantes de su vida, que la definen como ser humano, como artista”, dice.



Su intención no es imitarla. “Ella transmite un sentimiento que es una experiencia, y uno siente que algo se le revuelve por dentro con su desenfado. Fue alguien sin eufemismos, que fue por la vida diciendo las cosas de manera descarnada, pero hablando muy poco de su orientación sexual. Y aclaro: no la admiro por ser lesbiana, sino por su universo maravilloso”.



Nacida en San Joaquín, Costa Rica, Chavela Vargas se fue a México a los 17 años. Fue contra la corriente: se vestía muy masculino, fumaba en la época en la que no era bien visto que lo hiciera una mujer, bebía mucho y andaba armada. Su característico poncho era, según Gómez, “un abrazo, como sus alas, porque parecía que fuera a volar. Hizo lo que quiso, amó mucho, se reinventó tantas veces, murió y resucitó sin victimizarse y a través de la música exorcizó todo”.



Se fue acercando al personaje como un rito. “No soy muy creyente. Mi relación con Dios es precaria, pero sí tengo mi lado espiritual. Analizando su vida, cuando se hundió en el alcohol se fue a donde los chamanes y tuvo purificación. Ella misma lo dijo: se curó de ese lastre. Pensando en eso y en mis viajes a la Sierra Nevada, donde los indígenas le enseñan a uno que hay que pedir permiso al río para meterse a él y al árbol para tomar su fruto, con mucho respeto con su espíritu le pedí permiso para representarla”.



Por su lado, para Diego León Hoyos, esta obra es retomar las canciones de La hija del mariachi, la telenovela que dirigió. “Siempre he pensado que José Alfredo Jiménez es el mejor poeta de la cultura popular latinoamericana. Sus canciones son de una densidad emocional increíble, y nadie las cantó mejor que Chavela, llevándolas con su voz al fondo de la desolación”.



El Almodóvar que representa hace que ella reviva como el ave fénix. “La encontró en México y se la llevó a España, donde hizo muchos conciertos y su carrera tomó un nuevo rumbo”.



Chavela “expresaba la inmensa desolación de las rancheras con la desnuda radicalidad del blues”, desapareció de la escena en los años 70, luego de la muerte de José Alfredo Jiménez. Y el José Alfredo que hace Julián Román es “bonachón, rock star total, de fiesta en fiesta, de baile en baile. Es un placer hacerlo, aunque incluye su relación con la bebida, que lo alejó de su familia”, dice.



“Chavela y José Alfredo fueron indispensables el uno para el otro. Como en La divina comedia, transitaron por el círculo del infierno con la bebida”, agrega Carmenza Gómez.



Este espectáculo en el Movistar Arena, con todas las medidas de bioseguridad y control de aforo, tiene para Gómez un sentido grande de esperanza.



“El arte es curativo, nos saca de nosotros mismos y nos da al mundo. Cuidándonos, es importante en esta pandemia volver al teatro, como un rito. El arte siempre nos cambia para bien” agrega.Informes de horarios y boletas en tuboleta.com