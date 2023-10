El pintor de brocha gorda que se gana la vida con la obra de Fernando Botero

A Carlos Castaño no solo le ha tocado lidiar con el nombre que lleva, sino con las premuras y descalabros de la pobreza, la violencia y el destierro: humilde y

paciente, con el aguante de un camello y sus cargas a cuestas.



A temprana edad, Castaño descubrió su habilidad como dibujante. Con crayones y

añicos de lápices de colores plasmaba en el papel lo que rodeaba su entorno

rural: la campiña de su natal Cocorná: la naturaleza en su pulpa y colorido, las

águilas que bajaban de la montaña de todos los verdes a rumiar los desechos de

comida del vecindario, la fiesta del mercado de plaza los domingos.

Los profesores que seguían y admiraban su trazo, compraban canecas de pintura

para encomendarle al "pequeño genio" que decorara las paredes de la escuela. El

alcalde no se dejó echar tierra y le pagó para que embelleciera con sus dibujos la

sede de su despacho. Y los pudientes del pueblo, los comerciantes, las señoras

de los salones de belleza, y las de entre casa.



Fue la primera incursión del adolescente en el muralismo. Por su visión y

habilidad, Castaño prometía un gran futuro como artista, pero su padre, agricultor,

no le paraba muchas bolas al talento artístico del retoño porque lo requería en pie

de sementera con los instrumentos de labranza.

"Los que pintamos la obra del maestro Botero no somos falsificadores", dice Castaño. Foto: Ricardo Rondón.

Cuando explotó la violencia de las guerrillas y del paramilitarismo, en Cocorná el

desplazamiento fue en rama, y los Castaño fueron a parar a Rionegro. Carlos, ya

de pantalones largos, quería estudiar Bellas Artes en la Universidad Nacional,

pero por las premuras económicas del diario vivir decidió irse a trabajar como

pintor de brocha gorda e instalador de cerámica, trabajos que aprendió trabajando,

como se aprenden los oficios: «con atención, práctica y perseverancia».



En las calles de Cali hizo el curso de pintor de aerosol. Los temas eran

inagotables y estaban a la vista: paisajes alusivos a la belleza exuberante del

Pacífico, sus poderosas mujeres afro ataviadas de turbantes y faldones

multicolores marcados en sus sinuosas caderas, cargadas de palanganas de

chontaduro y borojó, de cucas, panochas y cocadas, entre otras delicias de pailas

y hornos de la tradición vallecaucana y sus alrededores.

En Medellín, en pleno parque Berrío, donde arde la bulla del alfabeto lenguaraz

del rebusque de andenes y quioscos de la venta informal, cuando no la del

yerbatero o el culebrero, Castaño descubrió sorprendido el universo de Botero con

la primera escultura en bronce, la de la mujer sin cabeza, que a posteriori dio

nombre a la plaza erigida al pintor colombiano más importante y cotizado del

mundo, que recién partió a la eternidad con todos los honores.





(Le recomendamos también: Especial sobre la vida de Fernando Botero)





Su interés por el festín cromático y las voluptuosas formas boterianas inspiradas

en la idiosincrasia antioqueña, en su arraigo y costumbres, se acrecentó cuando

Carlos ingresó por primera vez al Museo de Antioquia, y quedó perplejo ante una

narrativa que describió con lujo de detalles la pluma del poeta, escritor, ensayista y

crítico de arte bogotano Juan Gustavo Cobo Borda:



«Cuadros saboreables que deparan sensualidad y goce a través de un tratamiento

paradójico: la volumetría geométrica se une con la gastronomía visual. A Fernando

Botero le encanta narrar su novela por entregas. La de los obispos agarrados a

sus sombrillas en viaje a remotos concilios. La del hombre al borde de la piscina

desde donde verá desfilar las pesadas musas de su deseo. Gigantas y enanos,

putas y oficinistas, reyes y pintores, bufones, músicos, alcahuetas y borrachos que

duermen debajo de las camas de hierro o apuran el último trago de la botella de

aguardiente con un ojo bizco».

De la brocha al pincel

Castaño cuenta que en el momento de semejante revelación tenía veinte años, y

que su experiencia de puertas para dentro en el Museo de Antioquía, patrimonio y

orgullo de los paisas, lo marcó para siempre. Se decidió a seguir su huella, a

estudiarla y respirarla, a plasmar su obra con las respectivas pausas que le daba

su trabajo de pintor de brocha gorda, el del sustento.



Poco a poco se fue haciendo al instrumental de pintor de lienzo: óleos,

mezcladores, espátulas, paletas, bastidores, caballetes. Los pinceles los portaba

en un estuche, en el mismo morral donde cargaba las gruesas brochas de pintar

paredes. Y para retroalimentar el talento represado desde niño, se inscribió en un

curso libre de óleo que dictaba los sábados la Universidad Distrital.



De ahí en adelante, la obra de Botero se fue convirtiendo en el quehacer cotidiano

de Castaño, en su estilo de vida, al punto de que en los últimos veinte años se ha

sostenido con sus reproducciones, desde que pintó la mandolina, justamente la

primera obra volumétrica que su alter ego plasmó en el lienzo.



Con el trasegar del tiempo, Castaño advirtió que en Colombia un Botero era una

imagen de similar arraigo al Divino Niño, el Sagrado Corazón de Jesús o el cuadro

en llamas de las Benditas Almas del Purgatorio, que no faltaban en las casas de

los pueblos, en tiendas de abarrotes, farmacias y barberías, y hasta en las

estaciones de policía. Una suerte de artilugio criollo del imaginario y la devoción

colectivas.

Castaño pinta sus obras en un apartamento en Soacha. Foto: Ricardo Rondón

Lo comprobó en sus correrías: «No creo que haya un colombiano con uso de

razón que desconozca a Botero. Cualquiera de a pie, como yo, a quien se le pregunte, en el sitio más lejano de la geografía nacional, responderá: 'ah, sí, cómo no lo voy a distinguir, el de las gordas'».



Porque, así como hay Boteros en los museos, en las galerías más prestigiosas del orbe, o en manos de acaudalados coleccionistas, se encuentran a granel sus

imitaciones en lugares y espacios insospechados. En Bogotá, por ejemplo, en los mercados artesanales vecinos del Museo del Oro, en el Pasaje Rivas, en las tiendas de anticuario, o en el corredor turístico de La Candelaria, donde al mejor postor se exhiben sus lienzos de pequeño y gran formato, o sus esculturas en bronce, barro cocido, resina o balastro.



"Los que pintamos la obra del maestro Botero no somos alsificadores: esos son los que venden como original, con firma y certificado las copias. En mi caso, soy un admirador e imitador de sus creaciones, por gusto propio, y porque tienen gran demanda en el comercio popular y en el turismo. Es que todos no tienen como pagar un lienzo del maestro, pero sueñan con tenerlo colgado en las paredes de

su casa, o regalárselo a un amigo o a un ser querido, a un precio cómodo, acordé con su presupuesto», aclara Castaño.



-¿Y qué es un precio cómodo?-, le pregunto.



-Eso depende del formato: pequeño, mediano, grande. Mi trabajo es garantizado

porque soy un artista pulido y responsable, y con una clientela que sabe

apreciarlo. Además utilizo óleos ingleses, que son los más caros, por su calidad.

Por un Botero de gran formato, cualquier que sea el tema, de un metro por uno

setenta, pido 1.500.000 pesos. Uno, término medio, 500.000, los pequeños a

200.000. Con el turista ya negocia mi galerista, que entrega el trabajo en tela para

comodidad del viajero. Por encargo, yo lo despacho en bastidor.

Botero en La Candelaria

Cuando Castaño habla de su "galerista", se refiere a don Alfonso Burgos Gómez,

regente de una de las casonas más antiguas del sector histórico y turístico de La

Candelaria, a escasos metros del Museo Botero de Bogotá. En ese caserón

esquinero de dos plantas, de estilo republicano, con más de doscientos años de

antigüedad, donde a mediados del siglo pasado funcionó la famosa 'Papelería

Conchita' (de doña Concepción Ramos de Burgos, hoy con 103 años de edad), el

galerista en mención acoge artistas emergentes de Colombia, Ecuador y

Venezuela. Castaño, es su pintor estrella, el más solicitado y cotizado.

Para los extranjeros, refiere Burgos, las reproducciones más pedidas son 'La

muerte de Pablo Escobar' y 'La Mona Lisa'. Para el común denominador, 'La

familia', 'La naranja', 'Mujer desnuda', ‘La bañista’, y series de naturalezas muertas, bodegones, músicos, catedrales, monjas, obispos, pueblos, cantinas

y prostíbulos, entre otros temas de la saga boteriana que son del fervor popular.



Castaño, dice, que trabajando en forma, en su apartamento de Ciudad Verde, en

Soacha, que comparte con Diana Alvarado, su pareja, puede obtener entre

2.500.000 y 3.000.000 de pesos mensuales. De ahí paga 700.000 de arriendo, y el

resto para mercar, comprar materiales de trabajo, y pagar las clases de figura

humana y retrato con el maestro Alfredo Araújo Santoyo, porque que su aspiración

es perfeccionar y definir un estilo personal, y producir arte con su rúbrica.



Mientras avanza el curso, seguirá copiando al maestro Fernando Botero, a quien

tiene, desde su descubrimiento, como un modelo a seguir, no solo por su

ponderada y reconocida obra universal, sino por su calidad humana, su disciplina

y generosidad, y su entrega con los pinceles hasta los últimos días de su

existencia. Hace poco vio el documental 'Botero, grabado a fuego en la memoria',

de Jorge Mario Álvarez, especial que transmitió el Canal Caracol, y de ahí rescató

una frase que a Castaño también le quedará grabada a fuego:



«El pintor nos recuerda que su pintura es pintura inventada y agigantada por él

mismo. Un vasto mundo que solo existe por su pincel y su mirada, su tesón y el

placer que nos transmite. Esas presencias que nos acompañan y nos humanizan

con su vigor creativo».

Se gana la vida con la obra del maestro Fernando Botero. Foto: Ricardo Rondón.

-¿Cuántos copias de Botero ha hecho en todos estos años?



-Cerca de 300. Pero también pinto Fridas, paisajes, retratos, lo que el cliente me

encargue a su gusto.



No puedo, despedirme, le digo, sin averiguar cuántos chascos e inconvenientes le

ha tocado sortear por llevar el nombre de Carlos Castaño. El copista de Botero

carcajea y responde:



«Uyy, eso ha sido un chorizo de chicharrones. En los retenes, en el antiguo DAS,

cuando fui a tramitar el certificado judicial, me tocó esperar tres horas para que

verificaran que yo no era el 'aquel'. Otro lío fue para sacar el pasaporte. Casi

medio día de espera. No falta la fregadera de los amigos. Y, en la EPS, cuando se

oye mi nombre en los altoparlantes, voltean a mirar cabreados. Y pues yo hago el

que no soy ese paciente».



(Le puede interesar: El día en el que Fernando Botero compartió galería con Pablo Picasso)

Carlos Castaño Castaño es un tipo de mediana estatura, delgado, de 46 años,

camellador invencible, de esos que le tuercen el pescuezo a la adversidad sin

malayarse ni guardar rencores ante los desafíos y las frustraciones. Su inclinación

por la pintura siempre ha estado presente. El mismo overol del pintor de brocha

gorda que lo acompaña, da cuenta del artista del pincel frente al caballete. Tiene la

ilusión de ser un artista reconocido, con una obra propia, y que le abran puertas.

Por eso, juicioso, saca tiempo para estudiar pintura con Araújo Santoyo, como cuando terminó el bachillerato en la nocturna porque en el día instalaba baldosas y

pintaba paredes.



Para nombrar el mundo, Fernando Botero solo necesitó pintar una naranja.

Castaño, humilde, reproduce con sus pinceles la herencia de su fecunda cosecha.