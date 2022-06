‘Carnes tolendas' es la primera gran obra teatral que situó a Camila Sosa Villada como actriz travesti de su ciudad natal y que, además, la ayudó a salir de su vida como prostituta en Córdoba, Argentina.



La famosa escritora y actriz cuenta con gran reconocimiento en la región gracias a su novela ‘Las Malas’, obra que le mereció el reconocimiento al premio más importante de literatura femenina en América Latina, el Sor Juana Inés de la Cruz.



Sin duda, este relato ha dirigido la mirada hacia el mundo travesti, la prostitución, la violencia en las calles, el desamparo pero también la hermandad entre mujeres que ejercen el trabajo sexual.

Camila Sosa se maquilla en medio de la función de 'Carnes Tolendas' Foto: María Palacios

En su más reciente pasó por Colombia, en conversación con EL TIEMPO, la artista reflexiona acerca del teatro y en cómo su labor como actriz se ha venido entretejiendo con su pasión por la escritura.

'Carnes Tolendas'

La obra nace como tesis de María Palacios, quien propone una investigación en torno al concepto de ‘biodrama’ y que busca indagar en los mecanismos que permiten transformar un testimonio de la vida real en un acontecimiento ficcional.

La obra pensada para teatros pequeños se presentó por primera vez en la sala de teatro La Cochera, en Córdoba, en abril de 2009. La escritora sostiene que continúa preguntándose en qué situación está el teatro en un mundo como este, “si estamos todavía -haciendo teatro- por nostálgicos, por egocéntrico, por distraídos, pensando que seguimos haciendo teatro para el mundo que fue una vez y que ya no existe más”.



Además, expresa que en este momento vivimos en un mundo en el que la gente piensa que todavía puede capturar un momento fugaz como una obra de teatro con su teléfono celular “es como cuando quieren retratar la Luna, cuando quieren sacarle una foto a la Luna llena, siempre se quejan de que no sale bien, bueno, lo mismo pasa en el teatro, no hay un ojo tecnológico que reciba todo ese influjo de energía de sensaciones, de emociones que pone una actriz o un actor en el escenario”.

Escena final de 'Carnes Tolendas'. Foto: María Palacios

Aunque esta condición podría ser común a otras artes, ella hace una ligera distinción diciendo que: “Uno puede hacerse a una idea de lo que es por ejemplo la Gioconda, nosotros hoy podemos verla a través de libros o fotos, lo que configura una idea aproximada de esa obra de arte, con el teatro esto no pasa”.



Para ella el teatro es una muestra que se resiste a la intervención de la tecnología, “es un arte que necesita mucha más custodia de la que tiene, mucho más cuidado”.

La prevalencia de lo escrito y fugacidad de la oralidad

¿La escritura existe en la orilla opuesta de la oralidad, persiste cierto aire irreconciliable entre ambas?



Camila responde que su escritura es muy oral y le permite “el riesgo del error, de la repetición, de la mala sintaxis y de la mala dramática”, dice que es algo que le gusta, sino fuese así, su escritura se enfriará muchísimo. Este ritmo, el de la palabra dicha, se nota en cada uno de sus textos, en especial en su colección de poemas ‘La novia de Sandro’, un compilado de amuletos fabricados en la intensidad de la noche, tal y como lo describe ella misma.



“Yo no escribo mis obras de teatro, las voy improvisando en los ensayos”, cuenta Sosa, mientras relata que los diálogos en su obra nacen como pequeños bosquejos que casi van haciéndose solos.



El teatro: una forma de travestirse

En anteriores entrevistas ha dicho que la escritura fue su primera forma de travestirse y no puede ser diferente, ella misma, entre risas, dice que cuando se sienta a escribir está "ejecutando un personaje, es decir, no es la misma Camila que conocen mis amigos, ni que conoce mi novio o mis padres, es un personaje que escribe”. Tal vez el teatro sea esa otra forma que tiene para travestirse, de vestirse de su padre, de su madre, de sus amantes como lo hace en ‘Carnes Tolendas’.

Camila Sosa entreteje la trama de su historia con versos de Federico García Lorca. Foto: María Palacios

“La obra es un ejercicio de imitación. Imite a mis padres, imite a mis amantes, imité a la gente que hablaba conmigo, pero mi voz en primera persona casi no aparece, y cuando aparece es un tanto enrarecida ”, dice en su más reciente paso por Bogotá en donde una vez más al salir al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se destapa y se revela en un banquete escénico, cuya investigación narra a manera de documental biográfico la poetización del archivo de la escritora argentina.



'Carnes Tolendas' continua su paso acompañada del testimonio que Camila Sosa entrelaza a los textos del poeta español Federico García Lorca en una trama teatral delicada y compleja.

