Brian May toca su solo de 'Bohemian Rhapsody' ante elenco de la cinta

Durante una visita al set del filme 'Bohemian Rhapsody', el guitarrista Brian May interpretó su famoso y recordado solo, ante el elenco de la producción.

En el video, grabado por Bryan Singer, quien era el director de la cinta y fue despedido en la etapa final de las grabaciones, aparece Gwilym Lee, el actor que dio vida a May.

May también compartió el momento en su cuenta de Instagram. "Cuando grabaron esta escena, yo estaba ahí. ¡Así que Gwil me invitó a tocar! ¿Qué tal lo hago, gente? Bueno, obviamente no soy tan bueno como Gwil, él es un artista experimentado. Nos divertimos mucho", añadió en la publicación.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO