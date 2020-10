'Bonita, pero complicada', el teatro virtual del humor 

Una secretaria, Teresa Londoño, pasa sus días haciendo su trabajo como asistente del vicepresidente de Gestión de una gran empresa.

Ella es bonita, agradable y eficiente, pero tiene una vida complicada gracias a un ex marido que no ayuda; a que tiene que estar pendiente de sus hijos, a que su celular suena cada 30 segundos pidiéndole más eficiencia de su oficina o son sus compañeros de trabajo los que le piden consejos de vida y uno de ellos que la acosa sexualmente... En fin, el trasegar de una mujer que tiene que ser 10 en todo pero a la que no le alcanza el día para cumplir.



La actriz Marcela Carvajal es esta Teresa Londoño que busca nivelar su vida, pero no lo logra, y que, para acabar de rematar, una noche se involucra con su jefe y todo se complica aún más. Y es el personaje central de Bonita pero complicada, la propuesta virtual teatral de los viernes, una comedia de principio a fin.





Como si lo anterior fuera poco, Teresa recibe las llamadas de la esposa de su jefe, que quiere averiguarle por él y sus andanzas, sin saber lo que ha pasado entre ellos, y de una supuesta novia que tiene.



Esta es una obra teatral de Dago García Producciones que llegó al mundo virtual y se emite los viernes a las 8 p. m., con accesos que se consiguen en e-ticket.co y que se puede ver por la plataforma Zoom.