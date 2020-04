Una subasta de arte cargada de adrenalina virtual

Si bien, la casa de subastas Bogotá Auctions ya venía combinando sus ofertas de arte de manera presencial y virtual, la actual situación de crisis mundial de la pandemia del coronavirus, obligó a sus organizadores a dar un vuelco completo al mundo digital.De esta manera, su nuevo lote de 76 obras de artistas modernos, en su gran mayoría, están siendo subastadas en estas dos semanas desde su página oficial (www.bogotaauctions.com).

Charlotte Pieri, directora de la entidad, le contó a EL TIEMPO que sin duda las medidas de confinamiento de la ciudadanía decretadas por el Gobierno aceleraron el salto de muchas empresas hacia el teletrabajo y la operatividad virtual.



“Esto puede abrir una nueva fase en la economía y en la manera de trabajar en el mundo y Bogotá Auctions no fue ajena a este proceso. Y nos vimos forzados a realizar una subasta de arte completamente virtual, que para nosotros es una novedad, pero por otro lado es una apuesta que puede abrirnos nuevas perspectivas”, explica.



Pieri anota que experiencias de este tipo en otros países como Estados Unidos y de Europa ya se dan este tipo de ventas digitales en el mundo del arte. Cree, además, que el mercado colombiano está listo para acercarse a estas nuevas propuestas que “son una forma divertida divertida de aproximarse a la subasta desde la tranquilidad del hogar”.



Pero para muchos una subasta sin adrenalina y nervios, como ocurre en las sesiones presenciales, no es subasta. Al respecto, Pieri anota que en el mundo virtual también se mantiene esa sensación cuando comienza el conteo regresivo y la subasta virtual está por finalizar. Este cierre propuestas ocurrirá el próximo 9 de abril a las 8 de la noche. Los resultados darán a conocer el 10 de abril.



“Hay un sistema en la plataforma que muestra que el que puja en último minuto, reactiva la cuenta regresiva, porque cada puja que ocurre en ese lapso extiende tres minutos más la posibilidad de recibir ofertas. Y es algo que seguramente va a ser emocionante”, explica la directora de esta casa de subastas.



Agrega que la nueva dinámica reúne las obras en un catálogo virtual de libre acceso, que también le da mayor visibilidad al arte colombiano en el exterior. Precisamente, este lote reúne obras de artistas importantes de un gran valor histórico artístico.



Esta subasta, además incluye una presencia destacada de artistas plásticas colombianas como es el caso de Ethel Gilmour, cuya obra da la bienvenida al catálogo de las 76 obras.



Sin duda, " Gilmour es una de las artistas colombianas más importantes y a la vez menos institucionalizada en el mercado por el momento. Como casa de subastas, pensamos que es nuestro papel dar a conocer, contribuir a valorar finalmente a los artistas que han carecido de protagonismo en la escena artística. En esta subasta también están presentes artistas como Mónica Meira, Sonia Gutiérrez, Diva Teresa Martínez, Freda Sargent, Fanny Sanín, entre otras", cuenta Pieri.



Y con ellas, también están piezas de artistas como Dalí, Guayasamín, Manzur, Caballero, Grau, Rayo, Roda y Ramírez Villamizar, entre otros.



A veces, de las crisis surgen las nuevas oportunidades en los negocios y de llegar a públicos más amplios, como es el caso de posibles compradores desde el extranjero, teniendo en cuenta de que se trata de un sistema gratuito. “Lo cierto es que más allá de estas circunstancias en particular, era un paso que teníamos que dar”, concluye su directora.



¿Cuándo y dónde?



Hasta el 9 de abril. Bogotá Auctions (Carrera 7 A no. 69 – 26, Piso 2). Teléfonos: (1) 7043465 y 304 3360044. Subasta: www.bogotaauctions.com