'Bodies': así es el viaje al interior del cuerpo humano

Cuando la compañía Arriba El Telón decidió embarcarse en la aventura de dar a conocer en Latinoamérica la ingeniosa técnica de la plastinación, desarrollada por el doctor y científico Gunther Von Hagens y que consiste en conservar cuerpos humanos reales a través de extraer los líquidos corporales y sustituirlos con silicona y resina epóxica, solo contaban con cinco cuerpos.

Luego de 7 años, ‘Bodies’ ha logrado llevar a varios países de la región cerca de ocho cuerpos completos, cinco torsos y más de 100 órganos de manera individual y ha pasado de ser no solo una muestra que busca entretener al público (al principio los cuerpos eran ubicados en las posturas de jugadores de hockey y baloncesto, entre otros), sino que pretende ser una herramienta pedagógica que acerque al público al cuerpo humano de forma realista.



En Bogotá, en el Centro Comercial Unicentro, se acaba de abrir la exhibición ‘Bodies: cuerpos humanos reales’, tras haber visitado Cali. Allí, en un espacio de 1.400 metros cuadrados los visitantes pueden explorar en siete salas los sistemas del organismo: óseo, muscular, circulatorio, nervioso, respiratorio, reproductor y digestivo.

“Normalmente, la gente no puede acercarse al cuerpo tan fácilmente. Cuando tú ves la anatomía en un libro de medicina o biología en el colegio vas a ver una simple imagen plasmada en un libro. Cuando vas a ‘Bodies’ vives una experiencia que te lleva a tu propio cuerpo y comienzas a analizar, a verte en un espejo, a mirar lo que realmente tiene tu cuerpo adentro. Es algo inexplicable y algo que hay que vivir por la sencilla razón de que lo que tú ves ahí es lo que tienes adentro”, dice Daniela Sanhueza, directora de ‘Bodies’.

En la muestra, que se presenta en la zona 7 de Unicentro hasta el 25 de agosto, un especialista del área de la salud recibe a los visitantes con una charla sobre cómo se preservan los cuerpos. También, se instalaron expositores virtuales que brindan una experiencia más dinámica, así como paneles led con información en inglés y en español.



“Vamos a enseñarte cómo trabaja tu cuerpo, cómo cuidar tu cerebro, cómo se desarrollan ciertas emociones e impulsos nerviosos, cómo se relaciona cada célula; todo, desde lo más simple hasta lo más complejo”, dice Sanhueza.



Además, la muestra se adentra en la plastinación y en explicar cómo se desarrolla este proceso que incluye cerca de cinco pasos y que comienza con detener el proceso de descomposición del cuerpo mediante un bombeo de formol.

la muestra, que se presenta en la zona 7 de Unicentro hasta el 25 de agosto, Foto: Cortesía Unicentro

“Después, se sumerge el cuerpo en acetona para extraer todo el liquido, así deshidratarlo y lograr que se contraiga toda la estructura. Posterior a ello, se lleva a una cámara al vacío donde se hace un baño de silicona para darle forma al cuerpo nuevamente”, explica la directora.



En este punto, los doctores y especialistas deciden qué corte van a hacer para cada órgano y qué postura tendrá cada cuerpo. Por ejemplo, en la muestra se pueden ver una bailarina o figuras como un hombre sentado. Finalmente, el proceso termina con la aplicación de una resina epóxica, que preserva los cuerpos hasta por 100 años.



Para Sanhueza, este proceso ha sido vital para contribuir al desarrollo de la ciencia y con la exposición se han dado cuenta que es una técnica que se está extendiendo cada vez más en Latinoamérica y se está enseñando en varias universidades.



“Así mismo, hay gente que ha querido contribuir a la ciencia al donar sus cuerpos para la plastinación. Por ejemplo, así sucedió con la primera pareja que se plastinó”, cuenta Sanhueza. Dentro de la exposición, también hay cuerpos no reclamados, como ocurre en las facultades de Medicina. “Hay un gran porcentaje así, pero ahora las nuevas generaciones donan su cuerpo”.



Por último, Sanhuaza resalta que aunque la gente se impacta al ver cómo son internamente, la exposición permite salir de dudas. “A lo mejor hay personas que no tienen ni idea, que no ha visto un cuerpo humano por dentro y no sabe de anatomía. Esa es la idea de la ciencia y enseñar es nuestro objetivo”.



LAURA GUZMÁN

@the_uptowngirl