El dolor de ‘Bent’ que acerca a un amor liberador

Laura García se ve maravillosa sentada en una especie de columpio. En un lunes festivo, al final de una soleada tarde, ella, una de las actrices más importantes del país, ayuda en el proceso de dejar a punto la parte técnica de Bent, el montaje que se estrena este jueves en la sala Sonia Fajardo de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá.

Convencida de que en su oficio todo es importante, además representa a Greta, uno de los personajes de este montaje, que –dice– es uno de los “clásicos del teatro contemporáneo. Es muy importante y no pasa de moda porque en el mundo se sigue acosando a las minorías y a los débiles”.



Para García, esta obra escrita por Martin Sherman y estrenada en la década de los años 70, “viene a tono con la Colombia de hoy y su sociedad poco incluyente, donde cambia la forma pero no el fondo de la exclusión”.



Bent cuenta la historia de los homosexuales en la era nazi. Es una narración del amor, el desamor y, también, de la supervivencia en un universo marcado por la represión y una política de destrucción a lo que no era correcto para un cerebro como el de Hitler y sus seguidores.

Max (Tiberio Cruz) es un homosexual alemán promiscuo que junto con su pareja, el bailarín Rudy (Santiago Lozano) llevan a su casa a Wolf (John Mora), para tener una aventura. Sin que los dos primeros sepan, Wolf es buscado por el asesinato de un líder nazi, Ernst Röhm, también homosexual.



Tras dos años de fuga y escondite, la pareja es atrapada y llevada al campo de concentración de Dachau, pero antes de llegar, Rudy es asesinado delante de su pareja. En ese momento conoce a Horst (Andrés Suárez), un prisionero también homosexual, y entre los dos surge un amor diferente y liberador en medio del dolor y la represión.



Tiberio Cruz (Barrancabermeja, 1976) no es ajeno a este montaje. Ya hizo en Casa E un espectáculo de microteatro con varias escenas de la versión de cine de Bent, película de 1997.



La obra completa la leyó para hacer la audición de este Bent, “y aunque el texto completo es muy duro, también es muy bonito”, dice.



Alto y delgado, Cruz acaba de ser papá y se le iluminan los ojos cuando habla de su niña de 3 meses.



Y en ella piensa cuando actúa en este montaje, pues siente que es necesario, a través del arte, dejar un lugar mejor donde no haya rechazo ni exclusión. “El mundo ha avanzado a pasos agigantados, pero yo creo que nos falta evolucionar mucho más”, comenta.



Sabe que en el país hemos avanzado, que hace siete años, por ejemplo, la gente tenía mucha más angustia frente a temas como el secuestro, “pero seguimos teniendo problemas muy fuertes”, afirma.



Ante el estreno de hoy dijo que, de algún modo, lo “asusta”, pero eso es parte del proceso. Personajes como este, agrega, hacen que su sensibilidad aflore aún más, y por ahí seguramente está ese miedo.

Andrés Suárez (Horst, izquierda) y Tiberio Cruz (Max) narran la historia de amor homosexual. Foto: Espacio Privado

Juan Fisher es el director de este montaje. El bogotano hizo parte del Bent que se presentó en el Teatro Nacional en 1984, cuando la obra llegó a esta sala luego de que otra se canceló. “Recuerdo que Fanny Mikey nos abrió las puertas y hubo que alargar la temporada porque tuvo lleno completo siempre. Jorge Emilio Salazar (fallecido) y Humberto Dorado fueron los protagonistas”, dice.



Por supuesto, sabe que eran otros momentos sociales y políticos de Colombia, comenta mientras termina de cuadrar el mapping que es parte de la escenografía de este Bent que montó con su compañía, Espacio Privado.



Hay momentos en los que se debe hablar con el director con las luces apagadas, mientas se siente todo lo que sucede en el teatro donde desde hoy se contará de nuevo esta historia.



Fisher, que empezó como actor y fue uno de los más reconocidos de los años 80, con participaciones importantes en producciones como Vivir la vida, de El cuento del domingo, regresó a Colombia, al parecer definitivamente, tras estar 33 años por fuera estudiando y trabajando en distintos montajes de cine y teatro en Nueva York y otros países.



Por su parte, García y su Greta darán que hablar, sin duda, por la fuerza de esta actriz, que se percibe en todos los momentos.



Maestra de interpretación, sabe que el arte es importante “para mostrar la rebeldía y para hablar con verdades”.

En tiempos recientes, cuenta, ha estado muy preocupada por el calentamiento global, pero yendo mucho más allá del título. Forma parte de un grupo de ambientalistas en el cual, dice, su trabajo ha sido preguntar y mucho. Y también aprender, y mucho.

Sabedora de su oficio, agrega que el teatro siempre será su mejor refugio, un lugar que le permite hacer muchas cosas. Como barrer, por ejemplo.



Cuenta que en los montajes se acumulan polvo, tornillos, lajas de madera, y es necesario limpiar muy bien para el ensayo o la función que viene, pues esto determina la seguridad del equipo. “Es una labor muy bonita que se hace con tus manos, un oficio artesanal que, al menos, a mí me genera una gran alegría”.

Dónde y cuándo

Hasta el 15 de diciembre. Jueves y viernes, 8:30 p. m. Sábado, 5 y 8:30 p. m. Domingo, 6 p. m.

Auditorio Sonia Fajardo Forero, Universidad Konrad Lorenz.

Carrera 9 bis n.° 62-43, Bogotá (hay parqueadero).

Boletas: atrapalo.com.co. 45.000 y 55.000 pesos.

