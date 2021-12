El sueño de Wendy Rojas de ser fotógrafa es el mismo que hoy está más cerca de hacer realidad Cristian Quintana: a los 30 años se convirtió en el primer ganador de la beca que EL TIEMPO y la Corporación Universitaria Taller Cinco crearon como un homenaje a esta mujer que dedicó muchos años de trabajo a esta casa editorial y tristemente fue una de las víctimas que dejó el covid-19 en el 2020.

Cristian es padre de un niño de 8 años y sueña con ser fotógrafo deportivo. Siempre tuvo el acercamiento a la fotografía desde su celular, pero no tenía el dinero para formarse profesionalmente. A la convocatoria de la beca envió todo faltando media hora antes de que se cerrara, el 22 de octubre pasado, porque un amigo le avisó el día anterior. “Me demoré como dos horas haciendo ese video”, recuerda sobre el primer requisito que se necesitaba para clasificar.



La beca Wendy Rojas empezó su proceso entre casi 500 aspirantes, de los que se seleccionaron los 20 finalistas. Ellos entraron en un proceso de formación por medio de una serie de seis clases magistrales enfocadas en distintas ramas de la fotografía. Cada una tuvo un reto para realizar por los participantes, y solo los que cumplieron los parámetros establecidos por los expertos avanzaron a la siguiente semana.



“Casi que hicimos un reality”, cuenta Víctor Hugo Villamizar, director del programa de Fotografía para Medios en Taller Cinco y quien junto a Alejandra Álvarez se encargó de coordinar la logística de la beca, que cubrirá el 100 por ciento del valor de la matrícula durante los 8 semestres de la duración total del programa.

“El filtro para escoger a Cristian fue muy riguroso, y eso hizo que el proceso fuera muy complejo”, recuerda Villamizar. A la beca se inscribieron personas de todo el país y de distintas edades: tuvieron aspirantes entre los 18 y los 55 años.



El nombre del ganador se reveló el martes 21 de diciembre, de entre los tres finalistas del grupo de preseleccionados: ellos enfrentaron un reto final que se enfocó en la fotografía de moda y contó como jurados con los profesores de último semestre de la carrera.



Con estos trabajos, el Comité curricular del programa se reunió para escoger el acreedor, quien se dio a conocer en el evento presencial en Taller Cinco en Bogotá, al que se vinculó Canon entregando tres de sus cámaras para los 3 primeros lugares (Canon RP, Canon R y Canon 6D Mark). Estas máquinas les permitirán seguir aprendiendo.



“Todo el proceso de selección fue muy lindo. Y una de las cosas más importantes es que los 20 finalistas aprendieron y ese conocimiento se lo llevan para sus vidas”, agrega Víctor Hugo.

A la premiación y el anuncio del ganador asistieron los tres hijos de Wendy, que compartieron con Cristian Javier Quintana Betancourth. Desde que se postuló a la convocatoria, Cristian contó que sintió la compañía de su ángel que lo fortaleció para lograr su sueño, su hermano menor que lo acompaña desde el cielo.



“Desde el principio estaba muy motivado. Yo decía: ‘Ya las clases son ganancia, voy ganando conocimiento, amigos y personas que me pueden ayudar’. Es que desde que me escogieron entre los 20 yo ya me sentía ganador”, cuenta Cristian, que se prepara para empezar sus clases en febrero próximo. “La verdad, yo todavía no me lo creo”, finaliza.



