Los más de 150 contenedores apilados en el campamento del Cirque du Soleil, en el centro del Parque Vila Lobos, a más de 30 grados centígrados al mediodía, forman una pequeña ciudad de callejuelas por las que no corre el viento. Es el costado opuesto de la carpa de rayas azules y blancas, a donde no llega el público ni se siente el olor de las palomitas de maíz.

Unos 200 pasos recorren los artistas de los entretelones de la carpa al comedor, que permanece abierto todo el día. Al final de la primera función —de la que dicen que es la más difícil de la jornada— se ponen sus tradicionales batas, negras y pesadas, para protegerse del sol y proteger el vestuario, y desfilan hasta el buffet.



Otros, simplemente, buscan un espacio para descansar los músculos o videollamar a sus seres queridos (a los que la mayoría no visitan hace meses), mientras otros tienen turno de lavandería. Las rutinas, que son lo menos romántico de esa idea del Cirque du Soleil de ser como una familia y de la vida bohemia en una torre de Babel de múltiples lenguas: cada actor lava su propia ropa (en una batería de lavadoras que viaja con ellos), cada uno se maquilla y cada uno se atiende solo. Aunque en la noche duermen en un hotel en la ciudad, en el día deben establecerse en esa ciudad flotante, practicar sus movimientos y calentar en sesiones extensas en la carpa posterior, en donde a veces se sientan a ver los partidos de Catar. En un pequeño clóset tienen un parqués y un Jenga que debería estar prohibido para estos maestros del buen pulso.

Las semanas son largas pero los tiempos entre función y función son cortos. Y cuando salen a escena, todo gira frente a un público que los aplaude en cada pirueta. Así transcurre una temporada de Bazzar: the eclectic lab of infinite creativity, el espectáculo del Cirque du Soleil que se encuentra viajando por Suramérica en este momento. Actualmente está Rio de Janeiro, vendrá Chile y luego será el turno de Colombia, en una temporada de dos semanas, del 29 marzo al 9 de abril de 2023, en el Parque Salitre Mágico.



“Para nosotros, la función más intensa del día es la última. Como que sales lleno de energía a darlo todo, se siente en el escenario, tal vez porque ya sientes que vas a descansar, pero también porque has logrado lo que querías y el espectáculo es muy emocionante”, explica en el entretiempo y mientras toma un café el venezolano Lester Paredes, uno de los músicos de Bazzar, quien ha estado desde la primera temporada de este montaje, interpretando el saxofón, la guitarra y el bajo. En algún momento del espectáculo, salta a tarima como actor.

Aunque su carrera ha incluido ir de gira por el mundo con varios artistas, incluso ha apoyado conciertos de Carlos Vives en Colombia, desde 2016 se lanzó a ser parte del Cirque du Soleil, casi en exclusiva. Ya en 2018 se convirtió en el elenco oficial de Bazzar.



“Tengo que salir mucho al escenario porque la música es crucial entre los actos acrobáticos. La preparación fue desde Montreal, con clases de actuación, clases de clown, acrobacia, entrenamiento y, por supuesto, estaba lo musical. Fue muy integral todo desde el espectáculo. Son horas infinitas de ensayo”, cuenta Paredes.



Entre una función y otra (al menos en la intensa programación que tuvieron en Brasil, de cinco días a la semana y que los viernes alcanzaba a tener cuatro funciones), los artistas tienen alrededor de una hora. Los de mayor trabajo físico optan por lanzarse al suelo. En contraste, el canadiense Mathieu Cloutier calienta los brazos por separado para su segmento: los giros en patines en los que sostiene por el aire a Myriam Lessard. Para ello, empieza a dar giros sobre su eje, halando el disco de una pesa que tiene el mismo peso de su pareja.

Y no son solo los actores: también es la exigencia del equipo de producción, del montaje, de la seguridad.



Sérgio Batista es brasileño, se encarga de la carpintería que ajusta superficies y corrige plataformas en las que actúan los artistas. Un trabajo que no es solo de las primeras semanas de montaje de la carpa en cada país, sino que sigue adaptando materiales que se desgastan. Él está “en casa”, así que puede ir a ver a su hija cada fin de semana, pero luego vendrán los viajes a Chile y Colombia, en donde estará lejos.



“Es fuerte, sí, pero le digo a mi hija, que le gusta el sushi, que si quiere que comamos sushi, tiene que entender que debo estar aquí, en mi trabajo, y que vendrán días en que podamos estar juntos”, cuenta Batista, mientras comparte una botella de gaseosa con los periodistas.

Entre los técnicos, casi todos tienen más de 15 años de experiencia. Esa es la historia del caleño Carlos Santanilla, el único colombiano en esta obra, quien tiene la labor de garantizar la seguridad del cordalis, es decir, las acrobacias en cuerdas en alturas.



“Es un proceso largo el que he pasado para llegar hasta aquí”, cuenta Santanilla: “Ya voy para 15 años y en los últimos 6 me convertí en manager de estas instalaciones de altura, todos los vuelos humanos durante el show son mi responsabilidad, es la carrera que he hecho. Para mí, es algo normal. Son procesos largos con mucho entrenamiento. En esta carrera no hay escuela o academia que lo enseñe, es bastante lo que es la tradición circense, lo más importante es que llegas a una confianza, los artistas te van demostrando la confianza. Tienes ese sentimiento de los otros, que te hacen saber que se sienten seguros con tu trabajo”.



“Esta es mi segunda familia, vivo acá, viajamos acá, estamos en Sao Paulo, se convierte en tu vida”, añade el caleño de nacimiento, aunque se instaló en España durante su juventud: “En el show pueden pasar mil cosas y tienes que estar 100 por 100 para, si hay un fallo, arreglarlo en cuestión de segundos, no solo por los riesgos de los actores sino para poder continuar el espectáculo. Nuestro trabajo es siempre de riesgo, sea de lesión o de accidente, y en mi trabajo no hay un día en que no haya esos episodios”.

De otra forma lo vive Fred Selva, percusionista brasileño, para quien São Paulo fue su primera aparición con el Cirque du Soleil, porque se vinculó hace cuatro meses:



“Todavía no mudamos de ciudad pero es una locura hacer 8 o 10 funciones por semana, pero cuando terminas, cada noche, sales con los compañeros y creas una familia muy divertida, como se supone que es un circo”.

Parte de la peculiaridad de su presencia es que debe adaptar la percusión según cada escenario. Para Brasil, la música tiene el sabor de la batucada, pero este cambia para Chile y se supone que ocurrirá en Colombia.

Un retorno esperado

Bazzar fue estrenado por la compañía en 2018 y es el número 43 en su listado de producciones desde 1984, pero tiene un sabor al circo clásico.



Bajo la dirección de gira de Franck Hanselman y la dirección artística de Johnny Kim, recoge una serie de las maniobras más celebradas de otros espectáculos del circo a lo largo de su historia. El argumento gira en torno a un director de orquesta (interpretado por el payaso australiano Steven Bishop, recordado entre otros motivos por su papel en Varekai) quien, durante el espectáculo, va descubriendo que hay cosas que no puede controlar, pero al mismo tiempo prepara a quien será su reemplazo. En ese proceso juega un papel muy especial la música.



“Cuando el maestro cede el control es cuando le pasan las cosas buenas que él espera que pasen”, explica Paredes: “Son actos que se basan menos en la tecnología y más en la capacidad del ser humano de hacer cosas insólitas”.

“Bazzar representa un laboratorio ecléctico, al principio puede parecer caótico pero es un homenaje a los orígenes”, explica Hanselman, en diálogo con EL TIEMPO: “Al principio del circo, eran 20 artistas que actuaban en la calle, por lo que ese ambiente se reproduce en el espectáculo. Es una coreografía diseñada para parecer caótica, incluso en el vestuario porque la empresa es inspirado en los años 80”.



No ha sido una época sencilla para el Cirque du Soleil, ni para el equipo de Bazzar, que alcanzó a hacer una primera temporada antes de congelar todo por la pandemia. Por eso, así como es de difícil retomar las giras, también lo es la sensación del público, aunque afirman que en Brasil han tenido casa llena en casi todas las funciones. Así mismo, mantener a un equipo de viaje constante lejos del covid-19 resulta muy difícil y deben proteger a los suyos: durante esta visita, uno de los segmentos acrobáticos tuvo que ser suspendido porque uno de los actores contrajo el virus y fue inmediatamente aislado de los demás.

“En el momento (de la pandemia) fue bastante duro porque de un día a otro cerramos más de 40 espectáculos en todo el mundo —recuerda Hanselman—, todos estábamos ‘en la calle’ pero nunca perdimos la esperanza, siempre hubo un equipo pequeño pensando en cómo volver a los escenarios. En un país pensábamos que iba a empezar todo y luego no, porque volvían las normas de aislamiento, pero tuvimos confianza en el día de volver. Hemos notado que el público tenía muchas ganas como nosotros de volver al show. Es una energía muy impresionante”.



Además, la empresa tuvo un golpe emocional: uno de sus fundadores, Franco Dragone, falleció este año. Aunque se había retirado de la compañía hace décadas, su aporte todavía era recordado.

Pero “el show debe continuar”. Colombia será el tercer país suramericano en recibir a Bazzar, con las 700 toneladas de equipaje que la acompaña. La venta de boletería estará disponible, a través de la plataforma eticket.co, en los próximos días.

CARLOS SOLANO

Enviado Especial de EL TIEMPO

São Paulo, Brasil

* Por invitación de Ocesa Colombia, empresa que trae al Cirque du Soleil.