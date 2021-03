'Torre de Babel', la traición de Batman a La Liga de la Justicia

Cuando Mark Waid y Howard Porter lanzaron Torre de Babel, le dieron al mundo una mirada a las relaciones de confianza y desconfianza en la Liga de la Justicia y del singular rol que desempeña allí Batman, que en esta saga ve plantadas las semillas de lo que es su leyenda hoy en día.



Escrito por Mark Waid, Dan Curtis Johnson, John Ostrander y Christopher Priest, y dibujado por Howard Porter y un equipo de ilustradores, este arco se centra en el plan de Ra’s al Ghul de diezmar a la población humana al activar un scrambler, una onda que desactiva la capacidad del cerebro de procesar el lenguaje.



Ra’s al Ghul sabe que la Liga de la Justicia va a interponerse entre él y sus objetivos, razón por la cual pone en marcha un plan para desactivar la amenaza que suponen. Con el fin de mantener ocupado a Batman, roba los cuerpos de sus padres, mientras que los restantes miembros de la Liga comienzan a caer, uno por uno, víctimas de ataques personales cuidadosamente dirigidos a sus principales debilidades.

Le sugerimos: ‘Supermán: Tierra Uno’, un nuevo comienzo para el Hombre de Acero



Es solo en el final del segundo número cuando se revela, sin embargo, que los planes que pusieron de rodillas a la Liga de la Justicia eran en realidad obra del mismísimo Batman, que los urdió a partir de sus conocimientos acerca de cada integrante, con la finalidad de disponer de un seguro en caso de que alguno de ellos, seres dotados de enormes poderes, se tornara malvado o cayeran bajo el control de alguna fuerza enemiga.



Es notable que Babel haya dado origen a Doom, una adaptación animada de Warner Bros. que le hace montones de cambios a la historia y, sin embargo, no se separa de su elemento central: en la película, el villano no es Ra’s al Ghul, sino Vandal Savage, y la ladrona no es su hija, sino Mirror Master, lo cual desdibuja un poco el tema de cualquier traición que no sea la de Batman. Y con todo, la película es también sumamente disfrutable.

Además: Sale a la luz la verdadera 'Liga de la justicia'



En resumen, Torre de Babel hace un gran trabajo perfilando a la Liga de la Justicia desde las personas que la integran y las relaciones entre esas personas.



En particular, hace avanzar el mito de Batman, sin convertirse en otra entrega del Hombre Murciélago... con algunos invitados. Es en realidad una historia sobre el equipo, y no solo una historia de Batman en solitario.

Cómo adquirir la colección

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas, semana a semana, en la Colección de Novelas gráficas DC Comics.

Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.



A partir de este tomo, el precio de cada libro será de $ 32.900. Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.

Wilson Vega

*Para EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega

Lo invitamos a leer también