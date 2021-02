'Hush': el cómic que redefinió el universo de Batman

Cada tanto tiempo una conjunción afortunada entre un escritor y un ilustrador le da al mundo del cómic una pieza esencial que toma sagas que han existido por décadas y las abre a nuevas posibilidades y a terrenos sin explorar.



Pocos pondrían en duda que eso fue lo que hizo Hush, una historia que a lo largo de casi un año (de octubre de 2002 a septiembre de 2003) redefinió la cruzada de Batman y sentó las bases de lo que harían nuevos creadores con esa propiedad a medida que avanzaba el siglo.

El héroe enmascarado se propone aquí descubrir la identidad de una misteriosa mente criminal que ha logrado de alguna manera usar a Killer Croc, Poison Ivy, Harley Quinn, The Riddler, Ra’s al Ghul y hasta al mismo Joker como peones en su plan.



La primera mitad de la conjunción perfecta que nos dio a Hush fue Jeph Loeb, un escritor con una hoja de vida incomparable, que incluye haber sido productor ejecutivo de series como Héroes, Smallville y Lost, y haber trabajado en propiedades icónicas como Spider-Man, Hulk, Capitán América, Iron Man, Daredevil, Supermán, Supergirl y, por supuesto, Batman.



La otra mitad fue el artista Jim Lee, hoy presidente de DC Entertainment, que junto a Scott Williams y Alex Sinclair no solo superó las expectativas de quienes ya conocían su trabajo en Marvel y en DC, sino que logró un trabajo en el que, y esta no es una figura, cada página y cada viñeta podrían ser un afiche, una portada.

Cuando se anunció, Hush era un evento solo por el hecho de existir. Jim Lee estaba en la cima de su arte, pero nunca se había encargado de un arco completo y ciertamente no con un personaje como Batman. Loeb, por su parte, se dio a la tarea de construir un misterio para el más grande detective de DC y de incorporar a su trama a algunos de los villanos más recordados de su universo.



En el proceso, la historia se las arregla para darnos un enfrentamiento entre Batman y Supermán, que reviste en las pocas páginas que le dedican Loeb y Lee más emoción, más impacto y más apuestas que en las tres horas y tres minutos de Batman vs. Supermán. También nos da, de paso, la que puede ser la mejor frase de la novela.

La pronuncia Batman durante el enfrentamiento: “Si Clark quisiera, podría usar su supervelocidad y estamparme contra el cemento. Pero sé cómo piensa. Más que la kriptonita, tiene una gran debilidad: en el fondo, Clark es esencialmente una buena persona... y en el fondo, yo no lo soy”.



En 15 días, cuando se publique la segunda parte, hablaremos del carácter polarizador de Hush.

Colección Novelas Gráficas DC Comics

Las historias de los grandes héroes de la era moderna están reunidas en la Colección de Novelas gráficas DC Comics.



Son 60 cómics en tapa dura, con guiones e ilustraciones de los más grandes creadores de esa editorial. Para suscriptores, la colección tiene un costo de $ 1’499.900. Para no suscriptores, el precio es de $ 1’935.000.



La primera parte de Hush (Silencio) se consigue por un precio promocional de

$ 9.900. La segunda parte circula el 26 de febrero, a un precio especial de $ 16.900. De la tercera en adelante, a partir del 5 de marzo, el precio de cada libro será de

$ 32.900. Mayor información en: tienda.eltiempo.com/DCComics o llamando al 426 6000 (opción 3) en Bogotá, o a línea gratuita nacional 01 8000 110 990.

