Barcú llega con su arte al barrio La Candelaria de Bogotá

Muchos recordarán la instalación, hace unos años, de cerca de 3.000 hormigas gigantes que subían por las paredes del edificio del Congreso de la República. Se trata del proyecto Casa tomada, de Rafael Gómezbarros (Santa Marta, 1972).



El artista plástico será el gran homenajeado en la sexta edición de Barcú (Bogotá, Arte y Cultura), el circuito artístico que este martes abre sus puertas en el histórico barrio capitalino de La Candelaria y se extenderá hasta el próximo domingo.

Gómezbarros estará presentando su trabajo más reciente, 'Las cosas bellas nos hacen esclavos', junto con la propuesta digital de su colega español Solimán López (1981), el otro artista extranjero invitado de honor.



Además de estas propuestas, los visitantes podrán observar los proyectos que decenas de artistas vienen realizando, en diversas técnicas de pintura, escultura, muralismo e instalaciones. “Lo que nosotros queremos es acercar diferentes tipos de culturas y las artes plásticas al público en general, y que no sea para unas élites”, anota Karen Schenk, directora de Producción de Barcú.



Para su socia, María Teresa Rojas, directora ejecutiva de este circuito, Barcú busca convertirse en una “experiencia de barrio”. De allí la importancia de realizarlo en 18 locaciones diferentes de La Candelaria. En ellas habrá muestras de arte, música, teatro y arte urbano.

“Tratamos de que los visitantes a la feria se encuentren en un espacio que no es tan común para ellos, porque cada vez vamos menos al centro histórico, así que cada casa tiene una sorpresa”, dice Rojas.



Entre los espacios para no perderse se encuentran Zona de galerías y spotlights, que reúne a 15 jóvenes artistas que no tienen representación y buscan una manera de dar a conocer su trabajo. Ellos fueron escogidos por un comité conformado por Caridad Botella (España), Philippa Adams (Gran Bretaña) y Christopher Paschall (Colombia).



Sin duda, una de las atracciones que vienen cautivando a los asistentes, desde hace varios años, es Showcases, que se ha convertido en una plataforma para dar a conocer nuevos músicos. De esta manera, las Noches Barcú se extienden a ritmo de sonidos alternativos de las bandas participantes.



El lugar de encuentro para las familias es Village. En este espacio confluyen encuentros de hip hop, presentación de disckjockey, actividades para los niños y oferta gastronómica.

También habrá actividades para los niños. Foto: cortesía Barcú

El recorrido de este circuito se inicia en el barrio Egipto, en donde se podrá ver el trabajo de artesanos en fundición de bronce para las artes. “Esta actividad ha sido clave para que la gente rompa esa brecha imaginaria que tenemos los bogotanos con este barrio”, agrega Rojas.



En esta experiencia de convivencia con las diferentes poblaciones del barrio, uno de los lugares imperdibles es La tiendita. “Incluimos las tiendas como esa convivencia de lo que es la realidad cotidiana de un barrio”, agrega su directora.



Se trata de una semana para sensibilizarse con las artes plásticas de una manera diferente.



¿Cuándo y dónde?



Hasta el próximo domingo en el barrio La Candelaria de Bogotá. Valor del pase: $ 25.000. Niños menores de 12 años pueden asistir sin costo. Programación en barcu.com