Banksy rinde homenaje a George Floyd

El siempre polémico artista callejero Banksy publicó este fin de semana en sus redes sociales un mural que hizo en homenaje a George Floyd, el afroamericano asesinado por policías cuyo caso desató la reacción mundial por el racismo y el abuso de la fuerza contra la población negra.

Junto con las imágenes, Banksy emitió este mensaje:



"Al principio pensé que debía quedarme callado y escuchar a la gente negra acerca de este problema. Pero ¿por qué habría de hacerlo? No es problema de ellos, es mi problema. El sistema le ha fallado a la gente de color . El sistema blanco. Como un tubo roto que inunda el apartamento de la gente que vive abajo. Este sistema fallido hace de sus vidas una miseria, pero no es trabajo de ellos arreglarlo. Ellos no pueden , nadie les va a permitir subir a sus apartamentos arriba".



(Le puede interesar: Banksy: entre la polémica y la genialidad)



Finalizó Banksy su mensaje con que el racismo "es un problema blanco, y si la gente blanca no lo arregla, alguien tendrá que subir y patear la puerta".



Esta es la publicación de Banksy en su instagram:

Se desconoce el lugar donde se pueda encontrar la obra, si es un mural o no.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO