Para facilitar la redacción, la prensa usualmente se refiere a Banksy como ‘él’, pero lo cierto es que ni siquiera se tiene certeza de si esta mítica figura del arte callejero británico es un hombre, una mujer o incluso un colectivo de artistas.



Lo cierto es que Banksy se ha convertido en un nombre reconocido a nivel mundial y por primera vez sus obras llegan a la ciudad de Bogotá. La exposición ‘Banksy: ¿genio o vándalo?’ se montó en la Casona Villa Adelaida el pasado 15 de octubre y permanecerá allí por el resto del año.

Los visitantes de la exposición podrán conocer más de cien obras auténticas de este artista, esculturas, instalaciones, fotografías y videos. Se encuentran algunas de sus piezas icónicas como la 'Chica con globo', el 'Mono detonador' y su retrato de Lenin en patines. Además, la muestra cuenta con una amplia variedad de materiales audiovisuales e incluso una experiencia inmersiva de realidad virtual en la que los asistentes podrán ver las obras de Banksy tal y como están expuestas a la luz del público por las calles de Bristol.



Alexander Nachkebiya es el hombre al que se le ha encomendado la tarea de sacar adelante esta exposición, aunque también ha tenido que enfrentar la controversia de quienes creen que esta exposición ‘no autorizada’ subvierte los ideales que Banksy promueve en su obra y que, además, estaban diseñados para estar a disposición del público de manera gratuita.

¿Qué van a encontrar los asistentes a la exposición?

Primero hay que decir que en la exposición solo se encuentran obras auténticas de Banksy. Se tiene la concepción de que él era solo un artista callejero, pero en realidad es un artista contemporáneo que ha hecho muchas de sus piezas en estudio. En la exposición se encuentran alrededor de cien obras hechas con sus propias manos y creo que es una colección muy sólida porque muestra el arte de Banksy desde sus inicios hasta algunas piezas que hizo recientemente. Por ejemplo, el Detonador de monos es una obra bastante vieja que pintó originalmente en las calles de Bristol y después hizo varios lienzos con ella. Pero también en la exposición está Chaleco salvavidas, que es una de sus piezas más recientes.

¿Hay alguna pieza que no se haya mostrado antes en otra colección?

Hay un díptico de Banksy de Chica con globo que pertenece a uno de los amigos cercanos del artista y que nunca se había exhibido fuera de su casa. Para esta exposición trabajamos mucho con él porque tiene una de las colecciones más grandes que hay y accedió, por primera vez, a darnos esta pieza.

Además de querer tener las obras icónicas de Banksy, ¿cuál fue el criterio que usó para escoger las piezas que componen la colección?

Con Banksy todo gira en torno a la protesta. Hay protesta contra el consumismo, la policía, el poder político, el militarismo y la guerra en general. Queríamos que la exposición reflejara todo eso, así que cada una de esas luchas tiene un espacio diferente en esta exposición. Además, tenemos algunos objetos que no necesariamente son obras de arte, pero que están muy relacionados con el artista. Por ejemplo, en esta exposición en Bogotá hay varios ejemplares de la invitación a ‘Santa’s Ghetto’, una de las primeras exposiciones de Banksy.

¿Cómo fue el proceso de obtener estas obras con los coleccionistas?

Esta fue una de las primeras obras que Banksy pintó en las calles de Bristol. Foto: Cortesía TBL Live

Al principio de su carrera, Banksy solía vender sus piezas por 20 o 30 libras, aproximadamente. Por ejemplo, el ejemplar que tenemos de 'Mono detonador' fue comprado a £ 29,99 y ahora esa obra está avaluada en más o menos seis millones de libras. Entonces a las primeras personas a las que acudimos son a ellos, que usualmente son amigos o conocidos de Banksy que compraron algunas de sus obras cuando estaba empezando. Luego acudimos a empresarios que habían comprado algunas piezas a modo de inversión, porque es cierto que estas obras siempre están subiendo de precio. Y es ahora que nos estamos encontrando con los verdaderos coleccionistas, algunos de los que prestaron las obras para esta exposición, pero que no las adquieren para venderlas, sino para mantenerlas en su colección privada. Fue así como pudimos armar esta exhibición.

¿Y fue difícil conseguir alguna de estas piezas?

En esta exposición, no, pero sí recuerdo que una vez tuve que viajar tres veces a Nueva York en una misma semana para convencer a uno de los coleccionistas. Fue al comienzo de mi carrera como curador, nadie me conocía en ese entonces, así que era bastante difícil convencer a las personas de prestar sus colecciones para la exhibición. Con él me pasó que nos reunimos y accedió a darme la colección y luego, cuando estaba regresando a Fráncfort, me llegó un mensaje en el que me dijo que se había arrepentido. Dos veces me pasó eso y dos veces volví a Nueva York hasta que accedió definitivamente, para no tener que volver a verme.

En cuanto a la autenticidad, ¿cómo se garantiza si se trata de arte callejero?

Creo que esto es clave porque nosotros nunca tomamos piezas de la calle para la exposición. Precisamente porque son piezas que fueron pensadas para verse y exhibirse gratis. Solo una vez incluimos piezas así y fue para una exposición en Barcelona en la que el coleccionista insistió en que se incluyeran y nosotros aceptamos porque eran realmente obras excepcionales. Lo que hicimos en ese caso fue ubicarlas a la entrada de la exhibición, de tal manera que no había que pagar para poder verlas. Lo que se hizo gratis, puede quedarse gratis.

Ese es un punto álgido entre los seguidores de Banksy que creen que es contradictorio con el arte callejero estar expuesto en una galería de esa manera...

Mi respuesta en esos casos es simple: nada de lo que se ve aquí es gratis. Banksy vendió todas y cada una de las obras que hay aquí. Algunas las vendió por menos al comienzo de su carrera, otras las vendió por muchísimo dinero. Acabo de volver de Singapur, donde acompañé a un coleccionista a ver una pieza que terminó comprando por 8 millones de libras. Esta es una pieza que él dijo que nos podría dar para una exhibición más adelante, pero nada de esto es gratis. Nosotros pagamos una cuota a los coleccionistas que prestan sus obras para esto. Y eso también tiene que ver con lo que decía de que nosotros no exhibimos piezas de la calle, porque están diseñadas para que el público las vea sin pagar. Si alguien quiere hacerlo, es más que bienvenido a pasearse por las calles de Bristol o de Londres.

¿No choca esto con su protesta en contra del consumismo?

Creo que todos tenemos un lado bueno y un lado malo. Sé del lado bueno de Banksy que ayuda con su trabajo a mucha gente, refugiados, otros artistas y demás. Pero el lado ‘malo’ sería que en efecto él vende su arte por millones y millones de dólares mientras que protesta contra ese consumismo. Entonces él está en esta ‘área gris’ en la que critica este sistema, sobre todo en el arte contemporáneo, pero inevitablemente es parte de él. De todas maneras creo que esta controversia hace también que su arte apele a tantas personas. Las personas que son ‘solo buenas’ o ‘solo malas’ son aburridas y creo que es esta ambivalencia una de las cosas que más gusta de Banksy.

Que también es algo que ustedes plantean en el título de esta exposición, si Banksy es un genio o un vándalo...

Cuando miras una de estas piezas en la calle y te mueve las fibras del corazón o de la mente, estás frente a una obra de arte FACEBOOK

TWITTER

Digo que Banksy es un ‘vándalo genial’ porque no se le puede catalogar como una cosa o la otra, como muchas personas pretenden hacerlo. En el mundo del arte callejero, Banksy siempre fue reconocido como alguien que estaba fuera de control. Era el único que se atrevía a hacer su arte en lugares donde a otros ni se les ocurriría y creo que el mejor ejemplo de esto es Disney. Entonces sí, es un vándalo porque vandaliza la propiedad privada, pero cuando me hacen esta pregunta lo que yo siempre digo es: cuando miras una de estas piezas en la calle y te mueve las fibras del corazón o de la mente, estás frente a una obra de arte.



Además, los que creen que Banksy es solo un vándalo pasan por alto que en realidad es un artista muy culto. Por ejemplo, la pieza de Lenin en patines, que está en esta exposición en Bogotá, está inspirada en una pintura de un artista soviético y él lo sabe y lo utiliza como inspiración para su intervención artística. Pero al final del día, nuestra opinión no importa, nosotros lo que queremos es llevar las obras de Banksy a la gente y darles el contexto suficiente para que sean ellos quienes juzguen si se trata de un genio o de un vándalo.

¿Qué cree que hace que Banksy sea un personaje único en su especie?

Primero, creo que es un artista muy talentoso. Pero también tiene una capacidad especial de hacernos prestar atención. Él monitorea mucho la agenda de noticias, esa de la que nosotros normalmente solamente vemos los titulares o que leemos sin mucha preocupación. Él revela esos problemas y nos hace prestar atención con imágenes claras y contundentes. Y esta claridad hace que sea capaz de hablar con su arte a mucha gente. Además, las personas saben que no es un solo mensaje. Normalmente reciben algo de una obra y se quedan pensando hasta que descubren otra capa, y después otra y otra. He visto gente en nuestras exhibiciones que ve una pieza por 10 o 15 minutos seguidos y es por esa multiplicidad de capas que hay en cada una de sus obras.

Hay muchos que no dejan ir la pregunta por la verdadera identidad de Banksy, pero ¿qué tanto sabemos y qué tanto importa eso en realidad?

Facebook Twitter Linkedin

Banksy usualmente es representado así, como un hombre encapotado y sin rostro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Yo no quiero ser la persona que les diga a mis hijos que el hada de los dientes no existe. De la misma manera, si mañana me dieran la oportunidad de conocer a Banksy, yo diría que no. Lo que sabemos en realidad no importa porque es el misterio lo que hace a Banksy un artista tan particular.

SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO