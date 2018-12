Un ‘Cascanueces’ chileno en Bogotá

Una coincidencia de tiempos le abrió una oportunidad al bailarín colombiano Felipe Arango para entrar al Ballet de Santiago de Chile. Hace dos años, Arango, que estudiaba en el Miami City Ballet, debía renovar su visa en Bogotá y se enteró de que, justo en ese momento, la compañía chilena estaba en la ciudad presentando su versión de 'Zorba el griego', en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

“Como estaba el caleño José Manuel Ghiso, primer bailarín de la compañía, él me ayudó un poco para ver si me podían dejar estar en clases con el grupo y estar con ellos. Al final, a la directora (la coreógrafa brasileña Marcia Haydée) le gustó mi trabajo, y me ofrecieron un contrato para el próximo año”, recuerda Arango.



Justamente este miércoles, tanto el bailarín colombiano como el Ballet de Santiago regresan a las tablas del Teatro Mayor para poner en escena su versión del clásico navideño 'Cascanueces'.



La puesta en escena tiene la coreografía del chileno Jaime Pinto y retoma el relato de dos hermanos, Clara y Fritz, quienes empiezan a recorrer unos reinos fantásticos luego de que una de esas tradicionales figuras de cascanueces cobra vida.

Arango es justamente el encargado de darle vida a Fritz en esta puesta en escena, en la que participarán 60 artistas del grupo chileno y 50 bailarines del Ballet Tosín, de Bogotá, de entre 8 y 16 años.



“Es la única producción que se hace cada año, y en ella participa casi toda la compañía... Para mí es un pequeño reto porque siempre están pendientes de mí”, asegura Arango.



El Ballet es parte del Municipal de Santiago, el centro cultural más antiguo de Chile. “La experiencia, en realidad, es única porque nunca había tenido la oportunidad de vivir del ballet, pues aquí en Colombia, desafortunadamente, no se puede vivir muy bien de eso”, añade.



En la pieza estará además la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por el español Josep Caballé-Domenech, que interpretará la clásica partitura que creó Tchaikovsky para este ballet.



Ghiso, que ingresó a la compañía en el 2000 y seis años después fue promovido a la posición de primer bailarín, se rotará el papel del 'Cascanueces' con Gabriel Bucher.

¿Dónde y cuándo?

Funciones: 5 al 7 de diciembre, 8 p. m. 8 y 9 de diciembre, 5 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletas desde 20.000 hasta 120.000 pesos.



CULTURA