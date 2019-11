Los nuevos pasos del ballet de Anna Pavlova

Después del fallecimiento de Ana Consuelo Gómez el 18 de junio de este año, directora del Ballet de Anna Pavlova durante décadas, su exmarido y compañero de trabajo, Jaime Díaz, tuvo que tomar las riendas de la academia.

Además de lidiar con el dolor de la pérdida, debió enfrentar el temor de que el público pensara que la compañía se iba a acabar.



Lejos de ese pensamiento, hoy, mañana y el domingo se presentará la Gala de Ballet y Danza Experimental que esta tradicional academia ofrece cada año en el Teatro Cafam de Bellas Artes, para demostrar que el legado de su directora sigue vivo y fuerte.



Sin embargo, el trabajo para asumir estas presentaciones no fue fácil para ningún miembro de la academia. Jaime Díaz cuenta que, rindiéndole un homenaje a la disciplina de Gómez, decidió que al día siguiente del fallecimiento de su ex esposa no suspendió ninguna clase.



“En la de las 5 de la tarde hicimos un ensayo muy bonito. Al final, todos miraron hacia la silla en la que ella se sentaba e hicieron una venia, como si estuviera ahí. Fue muy doloroso. Los alumnos lloraban mientras tomaban la lección”, recuerda el maestro Díaz, que ha sido profesor del Ballet de Anna Pavlova desde que se reinauguró en 2003.



“Llegábamos a muchos acuerdos respecto a los números de danza, pero ahora yo tengo que tomar las decisiones porque me tocó asumir la dirección. Me hace falta lo que representaba su figura en la compañía, su palabra”, reflexiona acerca de la ausencia de su ex esposa.

La academia de Ballet la fundó Ana Caballero de Gómez, la madre de Ana Consuelo Gómez, en 1961. “Cuando Ana y yo regresamos de Europa, tras terminar nuestros estudios, a principios del 2000, hicimos un esfuerzo para comprar una casa en la 80 con autopista, en Bogotá, y pusimos el nuevo ballet de Anna Pavlova”, cuenta Díaz.



Antes de morir, Ana Consuelo Gómez había comenzado a preparar una de las coreografías para el segmento de danza experimental que se presentará estos tres días. Se trata de En busca del amor perdido, que se estrenará en su honor con los arreglos que hizo la compañía.



La gala también incluirá un segmento de variaciones y otro de ballet clásico. Son nueve números dentro de los que están interpretaciones y adaptaciones de Carmina Burana, El lago de los cisnes y Don Quijote de la Mancha.

Dónde y cuándo

Los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Teatro Cafam, en la carrera 68 n.º 90-88, en Bogotá. El viernes y el sábado, la función será a las 8

p. m. y el domingo, a las 6:30 p. m.





