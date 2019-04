São Paulo, una ciudad con fuerza de continente

La arquitectura en São Paulo, caracterizada por los trazos modernos que se han alzado en la ciudad después de reinventarse pintadas con grafitis, son un indicio del desarrollo que los artistas brasileños le han dado a su trabajo.

Ellos mantienen una conexión constante con la esencia arquitectónica y con el hecho de que, en general, no deben apegarse a su pasado, estrictamente. “São Paulo está siempre en construcción y demolición; todo cambia muy rápido. No hay montañas ni referencias espaciales para ubicarse, así como no hay un pasado arquitectónico. Nuestra identidad es no tener una identidad y cambiar todo el tiempo; en Brasil no solemos conversar el pasado como lo hacen en México o en Perú, sino que estamos abiertos a nuevas creaciones”, dice el arquitecto y crítico Guilherme Wisnik.



Ese es el ambiente que rodeó al Festival Internacional de Arte de São Paulo –conocido como SP-Arte–, que se realizó en el Pabellón Ciccillo Matarazzo, entre el 3 y 7 de abril, edificio diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer (1907-2012), ganador del premio Pritzker en 1988, y quien está muy presente en la cultura de los brasileños.

En medio de columnas blancas serpenteantes, presentes a lo largo y ancho de la edificación, se dio la edición numero 15 de la feria, que contó con la presencia de 164 espacios nacionales e internacionales, dedicados no solo al arte de Brasil, sino también al diseño y a Latinoamérica, protagonista de la sección Solo.



La curadora de este apartado de la feria, la chilena Alexia Tala, dice: “Teníamos una necesidad de que la feria tuviera más presencia latinoamericana y para esta edición hubo un esfuerzo grande para contar con más galerías y artistas de la región”.

Así, pese a que la mayor parte de las galerías son brasileñas, se intentó reflejar la multiculturalidad de Latinoamérica con contenidos repensados desde la identidad de los territorios y la contemporaneidad artística.



Por ejemplo, la artista Alejandra Prieto, de Chile, exhibió un proyecto que se basa en la carga histórica de las minas de carbón que se encuentran en Latinoamérica y logró hacer una reflexión de cómo estos territorios se han financiado a través de las materias primas.



Por Colombia, como parte de la sección Principal, hizo presencia la galería El Museo –dirigida por Luis Fernando Pradilla–, que también está establecida en Madrid (España), y llevó los trabajos de Beth Moysés, Juan Francisco Casas, Adriana Duque, Javier Vanegas y Gustavo Fuenmayor, entre otros artistas.

‘Repro (Saints): Saint Lucy’, de Vik Muniz. Foto: CORTESÍA SP-ARTE

El galerista sigue yendo a la feria después de 13 años, debido a que “el mercado brasileño se ha ido desarrollando y el coleccionista local hace años que compra arte internacional. Esto era un ‘continente’ muy cerrado, donde los precios eran muy altos. Pese a que todavía es muy difícil estar acá, porque los impuestos son caros, nos va bien”.



La fuerza del mercado y lo sólido que resulta ser del circuito artístico brasileño son de gran atractivo para los amantes y coleccionistas de arte. “Aunque hay ferias que pueden ser mucho más internacionales que esta, Brasil resulta ser como un ‘continente’ en el que hay muchísimos artistas extraordinarios”, reflexiona Pradilla.



La curadora de SP-Arte, Fernanda Feitosa, concuerda con esta apreciación y considera que “Brasil tiene una comunidad de coleccionistas establecida desde los años 50 y 60, que es la más desarrollada de la región y que apoya a los museos y a las galerías. Hay familias en las que el coleccionismo pasa de generación en generaron, las colecciones privadas son profesionales y ahora tenemos cada vez más coleccionistas jóvenes”.



Además, Feitosa resalta que Brasil es el país que mayor presencia hace en ferias como Art Basel, así como el profesionalismo que hay en su medio.

‘Princess 2’, de Adriana Duque (El Museo Galería). Foto: CORTESÍA SP-ARTE

“Esto hace que no dependamos de si un coleccionista extranjero visita SP-Arte, pues el 95 por ciento del público es local. A esto se suma que tenemos buen arte y una producción local fuerte”.



Pero, para su cumpleaños número 15, la feria no quiso solo reforzar su enfoque latinoamericano, sino también la relación entre el arte y el diseño, gracias a un piso dedicado exclusivamente a 44 espacios especializados.



Según Cristina Tolovi, de Estudio Campana, pese a que aún hay una discusión en torno a si el diseño es arte, “estamos en otro tiempo de mercado y de ideas que posibilita su relación. En Brasil hay mucha más gente gastando en diseño”.



Para Porfirio Valladares, quien presentó su trabajo de la mano de la galería Bergamín & Gomide, hay estilos muy diferentes de abordar el arte, de ahí que “el diseño se convierta en una línea más, pues un mueble puede no solo estar hecho para suplir una función, sino que tiene un concepto detrás”.

Sin título, de Feliciano Centurión. Foto: CORTESÍA SP-ARTE

La fuerza del arte y el diseño en Brasil se debe también, según Feitosa, a que los artistas de los años 50 y 60 eran transversales y experimentaron en ambos campos, como Lasar Segall; así como a la creatividad de los artistas.



No obstante, Feitosa y Pradilla destacan que esto se debe también a la capacidad económica que hay en Brasil y que a los coleccionistas les gusta adquirir también piezas de diseño.



“No creo que en Colombia se pueda ver esa relación entre arte y diseño, pero creo que con el paso del tiempo algo así puede suceder en ArtBo. Soy partidario de que debe abrirse más al arte moderno y ser más incluyente para generar más público”, afirma Pradilla.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

EL TIEMPO

En Twitter: @The_uptowngirl

*Por invitación de SP-Arte