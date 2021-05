¿Cómo le fue al saliente ministro de Cultura?

Felipe Buitrago, uno de los cerebros de la economía naranja, proyecto cultural bandera del gobierno de Iván Duque, deja la cartera de Cultura después de haber sido nombrado en ese cargo en diciembre pasado.



Buitrago es el tercer ministro de Cultura nombrado durante la administración actual, después de Carmen Inés Vásquez y Mariana Garcés.



A continuación, personalidades del cine, las artes plásticas, el teatro y la música opinaron sobre lo que deja y lo que faltó durante la gestión del saliente ministro de Cultura.

(En contexto: Duque nombra a Angélica Mayolo como nueva ministra de Cultura)



Julián David Correa, exdirector de Cinematografía del Ministerio de Cultura



"El cine colombiano es ficción, documental y animación, son cortos para salas y para Internet, y son escrituras transmedia. Nuestro cine es mucho más que las películas en los teatros (el cine es desarrollo económico, es vitrina de nuestros patrimonios culturales, es debate, memoria y construcción de identidad), y fue un error que la reforma tributaria propusiera desmontar el sistema de financiación a nuestro cine cambiándolo por aportes directos de los gobiernos. El sistema actual asegura independencia y se alimenta de un porcentaje de taquilla que los cineastas entregan a un fondo parafiscal (el FDC), y sin embargo fue atinado que el gobierno inyectara 5.000 millones al fondo en una época en que las salas han estado cerradas. Es un acierto pensar que se deben buscar complementos a la financiación por venta de boletería, razón por la cual es una materia pendiente encontrar caminos para que las plataformas de Internet aporten al FDC, y para que con inversión directa y a través de algoritmos esas empresas contribuyan a hacer visible la creciente diversidad del cine nacional".

Miguel Ángel Rojas, artista plástico



"Yo no he visto ningún cambio en la cultura en los últimos tres años. La cultura continúa siendo una hija de padres desconocidos. No he visto ningún progreso ni una política pública fuerte. La educación y la cultura son los pilares del desarrollo para llegar al progreso y a la justicia social. Y en Colombia no avanzan. Hay gente muy capacitada para ese ministerio. Pero se ve que hay una total desconexión con los verdaderos constructores de la cultura desde el Gobierno".

Jorge Hugo, director del grupo teatral La Maldita Vanidad



"Creo que los ministros de Cultura de este gobierno son personas que no están capacitadas para entender la cultura, muy especializados en distintos campos, pero no son del área, no entienden la dimensión de qué es un actor cultural, que es algo muy complejo. No haber tenido a personas del sector ha hecho el camino aún más difícil".

René Coronado. Director Ópera de Colombia - Fundación Camarin del Carmen

​

"La Fundación Camarín del Carmen - Ópera de Colombia ha contado con una comunicación activa y directa con el Ministerio de Cultura. Con este gobierno no ha sido la excepción. El diálogo con los dos anteriores ministros fue fluido y efectivo. La entrante Ministra tiene en frente un gran desafío, trabajar por el sector más afectado por la pandemia. No será una tarea sencilla, se necesita presupuesto, voluntad política y escucha".

Alexis Play, cantante chocoano



"En los encuentros en los que estuve sobre economía naranja realmente me aburría mucho, porque aunque entiendo las teorías, cuando las veo ligadas al país es como si salieran de una habitación en una casa en Chainero Alto en Bogotá sin haber caminado el país, uno las ve desajustadas y hablando, con un nombre nuevo, del trabajo que ha hecho mucha gente desde hace años. Siento, además, que no hay una propuesta de nada ni un gobierno que dé respuestas. Para mí, la verdad, las teorías de la economía naranja de este gobierno son pura cháchara, muy lejos de las dinámicas culturales del país".

Andrea Buenaventura, directora de Delirio



"Lo que está pasando en la cultura es el equívoco de un gobierno que instaló un discurso de economía naranja al que le puso cifras vacías y como no encontró el camino, se dedicó a dar bandazos. No era el momento para ponerle números a la cultura, nos falta mucho como país para llegar a eso. Ahora, la ministra nombrada, Angélica Mayolo, es una profesional valiosa que se va a demorar un poco en conocer el tejido cultural de este país tan diverso. Es una buena gerente y si se deja ayudar, si se acompaña bien, puede reducir el atraso de la gigante deuda que hay. Es que la cultura no es un banco, es el ministerio de la identidad. Nosotros es que, de verdad, tenemos unos espíritus muy fuertes y hemos aguantado".

Enrique González Villa, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro



"El gremio que reúne a todo el sector editorial, de distribución y de librerías del país resalta el positivo trabajo conjunto con del sector con Ministerio de Cultura, a través de los dos antecesores: Carmen Vásquez y Felipe Buitrago.

Con el ministro Felipe Buitrago, que nos ha tocado esta parte de la pandemia, hemos tenido el aporte del Ministerio de Cultura para una modernización del sector editorial. Nosotros ya veníamos trabajando en eso, se nos habían acabado los recursos en la Cámara del Libro y el Ministerio aportó. Así se fortalecieron todas las librerías, quedaron con página de comercio electrónico, que era muy importante para atender a los clientes, cuando la gente no podía ir a los establecimientos. También se le dio software operativo a la mayoría de las librerías de Colombia, que no lo tenían", explica Enrique González Villa, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro.

"Nos sentimos orgullosos de poder decir que no se ha cerrado ninguna librería ni ninguna editorial en esta pandemia. Estamos sobreviviendo, obviamente, la situación no es fácil, pero hemos podido, soportar gracias a la ayuda y el aporte del Ministerio de Cultura. Y esperamos que esta nueva ministra, a la que no conocemos, se comporte igual que los anteriores ministros y que esté sintonizada para que sigamos progresando por la cultura de este país".

María Mercedes González, directora de MAMM



"Para cualquier sector tener tres ministros en tres años es extraño. Se afecta todo tipo de continuidad en sus políticas y todavía más en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando. El sector de la cultura ha sido uno de los más afectados y para mí, la bandera cultural del presidente, la economía naranja, ha sido insuficiente. Ha beneficiado solo a un subsector muy pequeño, el de las industrias creativas, y ha dejado al resto por fuera. Todavía es muy temprano para juzgar el alcance real de las políticas de la economía naranja, pero se perdió muchísimo tiempo en crear su arquitectura institucional: fueron casi dos años y ahora a la nueva ministra solo le queda un año".

Cultura

En Twitter: @CulturaET