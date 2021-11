Bailarines de Sao Paulo no pudieron estar en Bienal de Danza de Cali

Según un comunicado de Proartes, organizadora de la Bienal de Danza de Cali, que actrualmente se desarrolla en la capital vallecaucana, los ntegrantes del grupo brasileño Compañía de la Ciudad de Sao Paulo no pudieron abordar el vuelo a Colombia para presentarse en el evento.

"El día 8 de noviembre de 2021, los 16 bailarines de la Compañía de la Ciudad de Sao Paulo se hicieron presentes en el aeropuerto Guarulhof para abordar el vuelo de Avianca 86 que los trasladaría a la ciudad de Bogotá para posteriormente abordar el vuelo a Cali, y Avianca no autorizó" su embarque.

"En el 'counter' de la aerolínea Avianca les informaron, que además del certificado de vacuna contra Covid, las autoridades colombianas exigían la vacuna contra fiebre amarilla", dice la Bienal en un comunicado firmado por Mariana Garcés, presidenta éjecutiva de Proartes.



"No es cierto que Colombia exija vacuna de fiebre amarilla para ciudadanos brasileros que visiten nuestro país. Las medidas vigentes recomiendan, no obligan, vacunarse contra la fiebre amarilla a ciudadanos brasileros que van a visitar destinos enunciados de manera expresa en el documento del Ministerio de Salud de Colombia. En dicha lista no se incluye ni a Bogotá ni a Cali", agrega.

Según los organizadores, la dirección de Producción de la Bienal "verificó con la debida anticipación los requisitos que exigen las autoridades nacionales para ingreso de ciudadanos de otros países a Colombia y en el evento de que la vacuna contra la fiebre amarilla fuera obligatoria para visitar Bogotá o Cali, en ninguna parte de la página web de Avianca se hace explícita esta información, ni tampoco se hizo la advertencia al momento de adquirir los tiquetes".



Proartes estableció que la totalidad de los bailarines y personas de producción cuentan con el "carné de vacunación contra fiebre amarilla y así se lo expresaron a los funcionarios de Avianca, solicitándoles, aunque no tenían razón en exigir ese documento, que los reagendaran en el vuelo siguiente o en el del día siguiente, de manera que pudieran regresar por el certificado a sus residencias. Avianca se negó a hacerlo".



Desde la sede de Proartes, en Cali, funcionarios de la entidad se comunicaron con la aerolínea "intentando, de diversas maneras, encontrar una solución y no obtuvimos respuesta positiva. Incluso contáctamos a integrantes de la junta directiva de la aerolínea y altos funcionarios de esta. Avianca ofreció reagendarlos después del 14 de noviembre y cancelando una suma adicional de 18 millones de pesos".



Para el certamen, los perjuicios por este hecho ascienden a más de 100 millones de pesos, entre pasajes, estadía, alimentación, logística y carga.



El grupo iba a presentar el 10 de noviembre las obras 'El árbol del olvido' e 'Isso dá um baile', en el teatro Jorge Isaacs.



Proartes informó que quienes compraron boletas pueden acercarse a la entidad o a las taquillas del teatro para la devolución del dinero.