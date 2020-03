Un novelón en clave de teatro musical a ritmo de Juan Gabriel

Las casi dos horas que dura el musical Así fue son una montaña rusa de emociones para los espectadores, muy del estilo de las que se viven con las populares telenovelas colombianas o mexicanas.



La producción teje, a través de las canciones más famosas del compositor Juan Gabriel, una simpática sátira de una narconovela llevada al formato de teatro musical.



La idea, como explica Juancho Muñoz, productor general de Mun Entertainment, surgió de la famosa canción de Juan Gabriel que le da el título a la obra: “Perdona si te hago llorar, / perdona si te hago sufrir, / pero es que no está en mis manos, / pero es que no está en mis manos, / me he enamorado / me he enamorado / me enamoré”.

Precisamente, la actriz y cantante Natalia Bedoya (Maggie), la niña linda que trabaja en el bar de un humilde barrio, es la que le rompe el corazón a más de uno de la gallada.



En especial a Jhonny (Juan Felipe Samper), el chico más ‘pinta’ del barrio, cuya necesidad económica lo lleva a terminar trabajando para don Pascual Chacón (Manuel Franco), el mafioso más temido de la zona.

A ellos se une Valentina (Cony Ucros), una joven adinerada que llega al barrio interesada en desarrollar un proyecto social, que también caerá rendida de la belleza de Jhonny.



Los ingredientes dramatúrgicos quedan alineados para que el espectador viaje por varios puntos de giro:

El cantante Juan Felipe Samper protagoniza el musical. Foto: cortesía Mun Entertaiment

A mí me interesaba encontrar el drama en la música de Juan Gabriel, que para mí es uno de los grandes exponentes del melodrama, como lo entendemos hoy en día en América Latina. FACEBOOK

Para el dramaturgo Pedro Salazar, director del espectáculo, se trató de un proceso colectivo en el que todos los integrantes fueron aportando para la construcción de la trama, a partir de la propuesta de guion de Juan Carlos Pérez (El fiscal, Todos quieren con Marilyn y La Pola).



“A mí me interesaba encontrar el drama en la música de Juan Gabriel, que para mí es uno de los grandes exponentes del melodrama, como lo entendemos hoy en día en América Latina. Cada una de sus canciones tiene un arco de desarrollo dramático muy fuerte”, comenta Salazar.



Es el caso de canciones como Hasta que te conocí: “Comienza lento y plantea el dolor de la persona que la interpreta, y luego se abre hacia un despliegue de emoción tremendo que termina como en una especie de perdón”, dice el director.



Agrega que, en ese sentido, la selección de las canciones ofrece una mirada de dolor, pero también de redención.



A lo largo de la función, los quince actores y cantantes que conforman el montaje interpretan canciones inolvidables del mexicano como: Noa noa, Te lo pido por favor, Se me olvidó otra vez, Amor eterno, No tengo dinero, Me gustas mucho, Yo no nací para amar, Te sigo amando, Querida y muchas más.

Julián Hoyos tuvo a su cargo el diseño escenográfico, inspirado en la estética del narcotráfico de la década de los años 80. La cantante Cony Ucros protagoniza esta escena. Foto: cortesía Mun Entertaiment

El contexto de la década de los años 80, en el que se ubica la historia, resulta propicio para lucir todos esos elementos de vestuario y escenografía de ese universo del narcotráfico.



“Con esta propuesta buscábamos hablar de nosotros mismos. La oportunidad de hacer un musical nuestro, con una música que resuena en la región y nos representa en nuestras raíces, de alguna manera”, comenta Salazar.



El musical es un reflejo de las nuevas generaciones que le apuestan a este formato, que se formaron de la mano de la fallecida compositora María Isabel Murillo, pionera del teatro musical.

¿Cuándo y Dónde?

Hasta el 30 de marzo, de viernes a domingo. Teatro Cafam de Bellas Artes. Avenida 68 n.° 90-88, Bogotá. Boletas de 80.000 a 125.000 pesos.



Informes de entradas y horarios en primerafila.com.

El cantante lírico Manuel Franco (der.) da vida al mafioso 'Pascual Chacón', en la obra. Foto: cortesía Mun Entertaiment

