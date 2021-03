Una galería de arte real le apuesta solo al arte digital

Superchief Gallery se convirtió en la primera galería física del mundo en dedicarse a la exposición de obras en NFT, un novedoso formato de arte digital que ha alcanzado una popularidad estratosférica en los últimos meses.

"Desde que abrimos nuestra primera galería de arte digital en Soho en 2016, 'Superchief' ha confiado en el arte nativo-digital como una forma esencial de arte que debe ser incluida en el movimiento de arte de nuestra era", subrayó en un comunicado el cofundador de "Superchief Gallery", Ed Zipco.



Zipco señaló asimismo que desde hace años sabían que no había forma de monetizar el arte digital, pero tenían la esperanza de que en un futuro pasara a incorporarse en la comunidad artística general.



"Estos artistas son brillantes y emocionantes, y deben ser parte del intercambio cultural", agregó. En esta primera exposición de arte en NFT, titulada Season One Starter Pack, la galería mostrará las obras de 300 artistas que rotará diariamente y que serán exhibidas en pantallas de alta resolución 4K.

Visuales en alta resolución hacen parte de la muestra. Foto: EFE

Entre las piezas destaca "Mask Splitting" de la estadouidense Swoon, de nombre real Caledonia Curry y que es conocida por ser la primera artista del movimiento Street Art en alcanzar la fama, y "NFTesla", del moscovita Alexei Mashkow.

Los NFT son activos digitales que gracias a la tecnología blockchain quedan registrados como únicos, irreplicables y cuyo historial de transacciones puede ser seguido durante el origen de la obra. Esta aplicación del blockchain ha supuesto una revolución en arte digital, ya que un creador puede registrar su obra como única y un comprador de la misma puede certificar tanto su autenticidad como la propiedad de la obra.

Los NFT abren la puerta a una infinidad de aplicaciones en la creación, intercambio y traspaso de contenido digital único y activos de colección a nivel mundial con un coste relativamente bajo (acuñar obras y cerrar transacciones en blockchain tiene un coste de computación y en emisiones variable).



El pasado 11 de marzo Christie's subastó por primera vez una obra de arte íntegramente digital, "Everydays: The First 5000 Days" del artista Beeple, que rompió todos los récords al alcanzar los 69 millones de dólares.



EFE