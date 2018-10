ArtBo entrega el Premio Artecámara a cuatro jóvenes artistas

Desde hace seis años, ArtBo y EL TIEMPO Casa Editorial entregan el Premio Artecámara, como una manera de reconocer a las promesas del arte colombiano que vale la pena observar hacia el futuro.

En esta edición de la feria se otorgaron por primera vez cuatro residencias artísticas, valoradas aproximadamente en 70 millones de pesos, que tienen como objetivo brindar un espacio de trabajo específico para propiciar el intercambio y la producción artística, junto con las herramientas y recursos para el desarrollo de un proyecto particular.



Los ganadores fueron Lorena Espitia, Jorge Andrés Marín, María Natalia Ávila y Sofía Reyes; todos son menores de 40 años y no tienen representación comercial.

La selección, hecha entre 34 propuestas de 50 artistas, fue juzgada por el curador José Roca, director artístico de FLORA ars+natura; los artistas María Isabel Rueda y Mario Llanos, directores del espacio La Usurpadora; el artista Víctor Albarracín, curador de Lugar a Dudas; y Emiliano Valdés, curador jefe del Museo de Arte de Medellín y de la sección Proyectos de ArtBo.



La curaduría titulada ‘Todo lo tengo, todo me falta’, a cargo de Carolina Ponce de León, gira en torno a las preguntas de una generación de artistas marcada por el uso extenso del internet, las redes sociales y la hiperconectividad.



Lorena Espitia recibió la Beca Flora 2018, por su obra Cruise Control Runs Remote: una instalación que propone una serie de experimentos visuales en los que la interacción entre imágenes pictóricas fijas, pinturas motorizadas y videos, y activa relaciones entre color, movimiento y memoria.

‘Cruise Control Runs Remote’, de Lorena Espitia. Foto: Cortesía ArtBo

Este reconocimiento, que se entregó en alianza con EL TIEMPO, otorga el derecho a un espacio de taller y a hacer parte de la escuela de formación de Flora por ocho meses en 2019, seguido por una exposición individual que será curada por José Roca.



El artista Jorge Andrés Marín ganó el estímulo Idartes, una beca de seis meses con una bolsa de trabajo, gracias a la obra ‘Otras’ historias oficiales, que consiste en una intervención de material editorial y documental, a través de la cual altera los contenidos de diferentes maneras para viabilizar nuevas posibilidades de lectura y poner en evidencia los sesgos y vacíos de los relatos oficiales de la historia.

'Otras’ historias oficiales, de Jorge Andrés Marín Vásquez. Foto: Cortesía ArtBo

La artista María Natalia Ávila se llevó la beca de La Usurpadora, que entrega una residencia en el espacio La Usurpadora en Puerto Colombia durante el primer semestre de 2019.



La obra de Ávila, titulada Todos los días se perrea con la muerte, es un conjunto de piezas gráficas que meditan sobre la muerte física y temporal. Allí, la muerte aparece atravesada por expresiones culturales, el humor y la tragedia.

‘Todos los días se perrea con la muerte’, de María Natalia Ávila Leubro. Foto: Cortesía ArtBo

Sofía Reyes ganó la residencia Lugar a Dudas, por su obra Nuevas ansiedades, un video que escenifica un diálogo de amor y desamor que se escribe como un chat sobre un collage de imágenes en movimiento.

Sofía Reyes. 'Nuevas ansiedades'. Foto: Cortesía ArtBo

Este reconocimiento consiste en una residencia de corta duración en el espacio Lugar a Dudas en Cali, dirigida por Óscar Muñoz.



