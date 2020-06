Arte que plasma el dolor del sector de la salud en la región

El clamor de los médicos, enfermeras, asistentes y demás integrantes del sector salud de Colombia y de otros países de la región, durante esta pandemia, inspiraron la serie más reciente del artista plástico Sair García.



A manera de estudios, trabajados en la técnica de óleo sobre madera, García ha venido estableciendo una reflexión desde el arte, durante sus días de cuarentena, sobre los que han sido considerados “los héroes” que están en la primera línea de exposición, salvando vidas.

“El proyecto surge a raíz de ver a los trabajadores del sector de la salud manifestando por las condiciones precarias en las que se encuentran, sin insumos de protección y bioseguridad, sin la indumentaria necesaria para afrontar una situación tan delicada y tan terrible como la que estamos atravesando”, anota.



A esta situación se unió la indignación que tanto García como muchos otros colombianos han sentido con los inconcebibles actos de maltratos y amenazas contra los médicos y enfermeras. Como fue el caso más reciente del doctor José Buelvas en Soledad, Atlántico, que captó toda la atención mediática.



“Es inconcebible que esto suceda ante los ojos de un Estado incapaz de proteger a quienes realmente están poniendo el pecho en esta situación, a quienes sí están arriesgando sus vidas por la de nosotros”, comenta el artista, nacido en Barrancabermeja (1975).



A lo largo de una veintena de obras, que García espera luego llevar al gran formato al óleo sobre tela y que por ahora expondrá en su cuenta de Instagram (@sair.garcia), se aprecian una serie de revueltas de médicos protestando de manera violenta.

Obra de Sair García Foto: cortesía del artista

A primera vista, las imágenes resultan algo agresivas y hasta inconcebibles. ¿Médicos y enfermeras enardecidos, cual vándalos de una protesta social común y corriente, como las que se vivieron a finales del año pasado en el país?



Pero el arte, muchas veces, cumple la función de ‘golpear’ en la cara al espectador, para hacerlo despertar, en el terreno de la reflexión y como catalizador del orgánico devenir de las sociedades, donde al vértigo cotidiano, no da tiempo para la mirada pausada.



Y si bien en Colombia las protestas del sector salud han sido pacíficas y, en muchos casos, hasta con un voto de silencio, mostrando solo pancartas; en otros países como en Bolivia se tornaron violentas. Fue en ellas, en su mayoría, en las que se inspiró García.



“Estas imágenes que estoy pintando son de manifestaciones del sector de la salud en otros países como Bolivia, Ecuador, Brasil. Desde mi humilde opinión, no creo que, por ser médico o enfermero, estos profesionales tengan que llevar a su lado la sumisión y dejar que sean atropellados y que por ser quienes son, no puedan salir a manifestarse”, comenta el artista.

Obra de Sair García Foto: Archivo particular

García agrega que las “manifestaciones hacen parte de los derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución y ya en otros países empezaron a hacerlo. La pregunta más bien sería: ¿será que aquí en Colombia, también habrá que llegar hasta estas instancias para que (a los médicos) se les mire de manera respetuosa y se empiece a valorar más este sector?”.



Como artista plástico, García ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre este atípico momento que atraviesa la humanidad. Y continúa con su particular interés de abordar temáticas como la memoria y “el reconocimiento de las dinámicas de violencia presentes en nuestro país a través de obras poéticas y en ningún sentido literales”.



Se trata de una preocupación que se inició desde sus años de estudiante de artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, de donde se graduó a principios de este siglo. Su obra se ha expuesto en Israel, China, Cuba, Grecia, Rusia, Italia, Alemania, Bélgica, Hungría, Corea y Singapur, entre otros. Además ha recibido diversos premios.



“He tenido mucho tiempo para pensar en lo que sucede y en cómo sucede. A pesar de todo lo que se dice, está claro que en mi país la salud y la cultura están muy lejos de los intereses reales del Gobierno. Este homenaje lo hago desde uno de los sectores más maltratados y olvidados: el cultural”, anota.

Obra Sair García Foto: cortesía del artista

García cree que este momento permite evaluar “cómo estábamos, cómo estamos y qué vamos a hacer”. Y se une a lo que muchos columnistas e intelectuales han comentado por estos días: “Si no hay cambios importantes, positivos y significativos, no habrá servido de nada este momento que vive la humanidad”.



Por eso, él con su trabajo más reciente sí invita a que “ojalá el Estado le preste atención a las necesidades del sector de la salud. “Seguramente, esto será solo una gota de agua en el oceáno, pero desde aquí, desde la escena plástica, quiero dejar expuesta mi postura frente a esta situación” concluye.



CARLOS RESTREPO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

@Restrebooks​