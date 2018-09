Juan Bernal: 30 años dejándose seducir por el paisaje

Es probable que muchos hayan mirado las obras del artista plástico paisa Juan Bernal todos los días, cuando van o vienen de su trabajo en Transmilenio, en Bogotá, y no lo sepan. Él es el autor de los gigantescos murales de palma de cera que engalanan a la Gobernación de Cundinamarca.



Para celebrar sus más de tres décadas de trayectoria artística, congelando con su pincel los paisajes colombianos y la naturaleza, Bernal acaba de publicar el libro de gran formato ‘Tears of nature’.

La fascinación por esta temática en su obra le viene a Bernal desde su niñez, pues creció en medio de los paisajes y los bosques de la finca de sus abuelos, en Envigado (Antioquia). Por esos caminos correteó hasta los 15 años.



“Mi abuela cultivaba orquídeas. Y yo crecí trepado en los árboles y entre orquídeas y árboles frutales que tenía ella. De todos sus viajes por el mundo siempre llegaba cargada de semillas”, recuerda el artista, nacido en 1953.

El libro se consigue en la Librería Lerner de Bogotá. Foto: Archivo particular

El libro se inicia con su etapa temprana, cuando Bernal comenzó pintando el bosque nublado andino, en la década de los noventa. “La bruma que se levanta en las madrugadas, cuando uno se despierta, ha producido en mí siempre una gran emoción”, anota el artista.



Pero el “flechazo” completo con el paisaje le llegó la primera vez que pisó el valle del Cocora, en el Quindío, y se encontró con el imponente escenario de la palma de cera protagonizando todo lo que rodeaba.



El artista recuerda que se maravilló no solo por la belleza de esta planta y por ser el árbol nacional del país, sino, en especial, por un compromiso personal que se propuso, cuando vio la amenaza que se posa sobre esta emblemática planta.



“Lo triste de Cocora es que tú ves unas palmas que miden 80 o 90 metros de altura, pero a medida que han ido talando el bosque ya las plantas no pueden nacer. Tú no ves hoy palmas de 5 o 10 metros de altura”, alerta.

De su etapa de bosques nativos nublados. Foto: cortesía Juan Bernal.

Entre la arquitectura y la pintura

Aunque se formó profesionalmente como arquitecto su pasión por la fotografía y la

pintura terminaron ganando el pulso. Sin embargo, se mueve con facilidad entre las tres pasiones.



Bernal recuerda que su padre era arquitecto también y, claro, el primer juguete que le regaló, a los 8 años, fue un Lego con el que se sentaban a construir casas. Alcanzó a ejercer la profesión varios años y a recibir premios en el país y en el extranjero, con proyectos que hizo hoteleros y particulares.



“Mi arquitectura es la arquitectura de un artista y mi pintura, la pintura de un arquitecto. Cuando pinto, trazo un eje, me interesa mucho le geometría espacial, apoyado en la proporción aurea, mientras que de la fotografía saco cómo funciona la luz”, explica el artista paisa.



Esto le ha permitido combinar su trabajo pictórico, por ejemplo, con el diseño de techos en vitral, que engalanan reconocidos hoteles y edificios.



A finales de la década de los noventa, Bernal y su familia fijaron su residencia en Estados Unidos, en donde se dedicó de lleno a la pintura. Allí, comenzó a participar en concursos y en exposiciones colectivas.

Desde muy temprano comenzó a recibir galardones por su trabajo, como el reconocimiento de la Fundación Pollock-Krasner o la beca del Torpedo Factory Art Center, una antigua fábrica de torpedos, en Washington, con estudios para los artistas.



“Yo siempre he pensado que cuando se cuelga en la pared un cuadro mío es como abrir una ventana a la naturaleza”, dice. Por eso, su primera exposición en la capital estadounidense se llamó ‘Ventas de Colombia’. En 18 ventanas de demolición, Bernal plasmó sus paisajes, que fueron recibidos de manera muy positiva por la crítica.

Juan Bernal nació en Antioquia, en 1953. Foto: Abel Cárdenas/EL TIEMPO

Hoy, su obra ha pasado por diferentes etapas como los universos abstractos y el interés por el detalle.



Así da cuenta su trabajo más reciente, en el que se aprecia una especial relación del reflejo de las gotas de agua con la naturaleza. Esa metáfora, en particular, es la que inspiró el título del libro (‘Lagrimas de la naturaleza’). Que de paso, se convierte en un “grito” en defensa de lo que el hombre está haciendo con el planeta.



“Yo recreo la geometría de la naturaleza. Entonces regreso a la gota de agua para descubrir en ella un universo, que me retorna al paisaje. Fue como dar todo el círculo de la vuelta evolutiva. Una gota de agua es un universo, es como un diamante. Como trasmite y refleja la luz una gota no hay nada”, anota.



Los grandes formatos, como ocurre con los murales de la Gobernación de Cundinamarca, le han permitido a Bernal poner su obra en lugares públicos de edificaciones en el país y del mundo.



Precisamente, al regresar hace poco al país, con motivo de su nuevo libro, y acercarse a detallar los murales de las palmas de cera de la edificación departamental, Bernal aprovechó para enviar un mensaje de alerta sobre sus murales. Para que no les pase lo mismo que está viviéndose con la deforestación de la palma que los inspiró.



“A esas obras (realizadas en la técnica de acrílico sobre ladrillo) hay que hacerles mantenimiento cada tres años; limpiarlos y ponerles una capa de un material que los proteja del agua. Hace diez años que no se les hace. A mí no me interesa ganarme un peso, simplemente que no los dejen morir”, concluye Bernal con tristeza.

Murales de Bernal de la palma de cera, en la Gobernación de Cundinamarca de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

CARLOS RESTREPO

