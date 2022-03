Fue un instante decisivo: un día –en compañía de mi equipo– decidimos bajar la estatua de Cristóbal Colón de Madrid. La pusimos en un camión. La sacamos a dar vueltas y nos la llevamos a las afueras de la ciudad.

Colón –en la plaza del mismo nombre en Madrid– mide casi cinco metros y está sobre una base de 15 metros de altura; levantamos la estatua lo más alto que pudimos con una grúa y la dejamos colgada un buen rato. El personaje tambaleante y tieso, iluminado por la luz clara y fuerte de Madrid, miraba hacia la gran bandera de España de esta plaza, casi como diciéndole adiós. Los transeúntes se frotaban los ojos atónitos. Ver la estatua con cuerdas y cintas, anclada al brazo de una grúa banal de transporte parecía un espejismo.



No soy un ‘vándalo’; soy artista, y la estatua, por ahora, no es la original, sino que construí una réplica idéntica. La imagen de esta figura colonial, acostada, amarrada, paseando por los lugares emblemáticos de la capital española propone la posibilidad tangible de un cambio en la retórica imperial que todavía hoy –en pleno siglo XXI– domina la manera de contar la historia.



(Además: 'Magia y sinfonía', espectáculo de Disney que estará en el Movistar Arena)



Con una agencia especializada hicimos un escaneo 3D de la estatua en la plaza Colón. Tuvimos que pedir permisos al Ministerio de Defensa de España para sobre volar el lugar con drones. Obtuvimos después un archivo 3D que fue usado para tallar la estatua con máquinas robotizadas. Luego, los detalles fueron hechos a mano. Fue un gran trabajo tecnológico y artesanal. La estatua de 4,7 metros se ve de cerca mucho más grande que cuando está en su pedestal original, arriba de una columna gótica en el medio de una fuente.

El proceso de construcción duró varios meses, mientras tanto íbamos detallando paso a paso la acción que realizaríamos. Siempre pensé que hacer arte requiere de planes meticulosos para lograr resultados inesperados. Alquilamos los servicios de una empresa de transporte de carga, pedimos permisos para poder transitar con un gran camión por el centro de Madrid y trazamos nuestro camino. La idea con esta acción era la de generar una ficción hiperrealista, no a través de una pantalla o una imagen, sino directamente en la calle. Que de repente vayas paseando, saliendo del trabajo, camino a almorzar y te topes con este icónico monumento rodando por la ciudad, moviéndose y desapareciendo en el horizonte y el tráfico diurno. ¿Qué se te puede pasar por la cabeza al ver esto?

Facebook Twitter Linkedin

La colosal estatua de 4,7 metros se movió por lugares icónicos de Madrid como la plaza Cibeles o la Gran Vía. Foto: Cortesía del artista

España tiene una relación rara –para mí un poco traumática– con su pasado colonial. A veces parece que le cuesta trabajo aceptar que Latinoamérica es independiente, que es algo distinto y que incluso el legado español es a veces incómodo. Una de las muestras de esto es lo extraño que es mantener como principal fiesta nacional el 12 de octubre. Las naciones modernas celebran independencias, revoluciones, cambios políticos recientes, pero España celebra la llegada de Cristóbal Colón a América como su fiesta patria principal.



(Le recomendamos: El ataque de un artista colombiano contra una estatua en París)



No siempre fue así. El 12 de octubre fue instaurado como fiesta nacional apenas en 1918 y se lo llamó primero ‘Día de la Raza Española’. Justo por esas fechas, España perdía a Cuba y Puerto Rico, sus dos últimas colonias. Es curioso: justo en el momento en el que el imperio desaparecía, decidieron hacer un llamado al glorioso pasado colonial. Luego, en 1935, se acogió el término ‘Día de la Hispanidad’ que aún hoy se conserva.



Cristóbal Colón es el gran héroe de esta versión de la historia, desde hace siglos hasta hoy ha sido un ícono utilizado por varios para celebrar una cierta nostalgia imperial. Se le llama aventurero, se le reconoce su viaje gallardo, pero seguido se deja a un lado su legado esclavista y colonizador, sin hablar del impacto que tuvo su acción hacia el futuro. Obviamente no se lo puede culpar de todo lo representó la conquista de América, pero sí que se puede criticar lo que representa y el uso simbólico y político que carga.

Facebook Twitter Linkedin

Antes de recorrer las calles madrileñas, Colón pendió del brazo de una grúa por varios minutos. Foto: Cortesía del artista

Y volvamos a Madrid, a la estatua encima del camión. La mañana se hacía mediodía, decidimos bajar la estatua de los aires, y con cuidado acostar el gran objeto, amarrarlo bien y prepararlo para su viaje. Muchas personas se acercaban a preguntar: asombradas, muertas de risa o asustadas. Muy cerca se veía la estatua original, y se hacían todo tipo de especulaciones. ¿La van a sacar? Una señora ofuscada decía: “A Colón no lo sacarán nunca, estamos muy orgullosos de él”. Otros especulaban: “¿Será que la cambian cada tanto?”, unos más decían: “Bueno, ahora están sacando todo... se lo ve muy chiquito allá arriba, de cerca es enorme”. Un niño al lado de su madre comentaba: “¡Se llevan a Colón, mamá!”. Varios autos se detenían y un conductor paró el tráfico para filmar con su teléfono. Celebraba.



El camión arrancó bajo el asombro de algunos peatones. En las calles se levantaban miradas, teléfonos celulares y se despertaban más preguntas. La idea era hacer un performance sobre ruedas que despertara en las y los transeúntes la sorpresa de ver al iconográfico y ahora desacralizado Colón salir y moverse entre el tráfico como un objeto más. Para mí, lo interesante era generar ese espacio de pregunta, incertidumbre y la sorpresa de ver algo inaudito. ¿Podemos transformar nuestros espacios? ¿Podemos hacer de la calle y sus símbolos algo más inclusivo, complejo y reflexivo?

Me preguntarán: ¿por qué Colón? ¿Por qué Madrid? Porque los símbolos importan. Yo pregunto: ¿por qué España conserva aún el 12 de octubre como fecha nacional?

También, como colombiano, siempre me pregunté por qué nuestro país lleva este nombre. Colombia quiere decir literalmente ‘la tierra de Colón’, a pesar de que Colón ni siquiera puso pie en nuestro suelo. Hace poco me enteré de que fueron los independentistas que, en 1920, decidieron cambiar Nueva Granada por Colombia, en homenaje al explorador italiano.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Argote tiene 38 años. Se graduó como cineasta y artista de la Nacional. Foto: Cortesía del artista

Paseamos la estatua de Colón por lugares claves en Madrid, de la plaza Colón a la fuente de Neptuno bajando por la Castellana. La hicimos pasar por frente al Museo del Prado, al Museo Naval, al Museo Reina Sofía, al Ayuntamiento, a la Casa de América. Tomamos un desvío hacia la Puerta de Alcalá para regresar de nuevo a Cibeles y dejarla salir por la Gran Vía rumbo al Museo de América y luego a las afueras.



El filme que muestra el recorrido de la estatua lo llamé Paseo. Y está en una exposición individual en la galería Albarrán Bourdais, que inauguró su nuevo espacio en el barrio Chueca.

En esta muestra mezclo varias estrategias de ficción para preguntar y criticar la simbología colonial, tan presente en nuestros espacios públicos, tanto en Europa como en las Américas.

Facebook Twitter Linkedin

Colón en la exposición de Argote en la galería Albarrán Bourdais. Foto: Cortesía del artista

También presento un cómic llamado Aliens en Madrid (20 planchas de dibujo), que da nombre a la exposición. Esta es una historia de ciencia ficción llena de humor, en la que por casualidad una fuerza alienígena llega a Madrid justo un 12 de octubre. A diferencia de otras ficciones, esta energía alien no llega a invadir o dominar, sino que viene cargada con una energía de ultraempatía, autocrítica y afecto. Es una crítica directa a los nacionalismos en general, no solo en España.



En el centro de la exposición yace la estatua en piedra de Colón, acostada, rodeada e invadida ahora por maleza y plantas que llaman en Europa “exóticas invasoras”. Al parecer, el ayuntamiento de Madrid se gasta más de cinco millones de euros anuales en erradicar este tipo de vegetación que llegó a Europa por sus intercambios comerciales y recientemente por causa del calentamiento global. En esta instalación, la naturaleza retoma el poder sobre el símbolo, recordándonos cómo son de fútiles e infantiles nuestras ideas de civilizaciones eternas.

El camión con la estatua saldrá de nuevo a circular en distintas fechas. Me encantaría verlo en la fiesta de orgullo gay lleno de gente bailando alrededor, y por supuesto, el próximo 12 de octubre.



*IVÁN ARGOTE

Especial para EL TIEMPO

@ivan_argote

Otras noticias