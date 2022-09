Fiscales en Nueva York devolvieron docenas de antigüedades robadas a Italia y avaluadas en cerca de 19 millones de dólares, algunas de las cuales fueron halladas en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad.

"Estas 59 piezas representan miles de años de rica historia, sin embargo, traficantes en Italia se valieron de saqueadores para robar estos elementos y llenar sus bolsillos", dijo Alvin Bragg, fiscal del Distrito de Manhattan, y añadió que es la tercera repatriación de reliquias en nueve meses.



"Durante mucho tiempo, han estado en museos, casas y galerías que no tenían cómo reclamar legalmente su propiedad", indicó en una ceremonia a la que asistieron diplomáticos italianos y funcionarios judiciales. Los elementos robados fueron vendidos a Michael Steinhardt, uno de los principales coleccionistas de arte antiguo, quien fue castigado con "una inédita prohibición de por vida para adquirir antigüedades", señaló el fiscal.(Le sugerimos: Los anillos de poder y House of the Dragon sufren ataques racistas)

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York posee más de 2 millones de piezas. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

Entre los tesoros recuperados, que en algunos casos fueron vendidos a "coleccionistas inadvertidos o museos", está la cabeza de mármol de la diosa griega Atenea que data del año 200 a.C y una copa del 400 a.C, informaron los funcionarios.



Las piezas fueron robadas por encargo de cuatro hombres, "todos lideraban la lucrativa empresa criminal" y usaban saqueadores locales para asaltar lugares arqueológicos a lo largo de Italia, muchos de los cuales eran pobremente custodiados", según la oficina del fiscal. Uno de los hombres es Pasquale Camera, un "cabecilla regional que organizaba robos a museos e iglesias incluso desde la década de 1960.



Comenzó comprando artefactos robados a saqueadores locales y luego los vendía a traficantes de antigüedades", añadió. Se dice que solo durante este año, la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan ha devuelto a 12 países "cerca de 300 reliquias avaluadas en más de 66 millones de dólares".



AFP

